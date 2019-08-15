В России готовится электронный сервис для вызова на дом избирательной комиссии

В августе 2019 г. в России будет запущен сервис, с помощью которого избиратели смогут удаленно записаться на голосование на дому. Услуга предназначена для граждан, которые не имеют возможности выйти из дома, чтобы проголосовать. Теперь им не нужно будет выходить из дома и для того, чтобы подать заявление на голосование на дому.



Новый сервис ЦИК

До конца августа 2019 г. в России заработает сервис, который даст возможность гражданам удаленно подать электронное заявление о голосовании на дому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николая Булаева. По его словам, новый сервис упорядочит голосование на дому.

«В августе мы запускаем еще один цифровой сервис. У нас достаточно большая группа людей, которые, к сожалению, не всегда имеют возможность выйти из дома по тем или иным обстоятельствам, и мы даем им возможность на этом сервисе подать заявление о голосовании на дому», — приводит слова Булаева ТАСС.

Таким образом к концу лета количество цифровых сервисов для избирателей будет доведено до девяти, уточнил чиновник. С помощью этих сервисов граждане смогут узнать, на каком участке они могут проголосовать, а также получить информацию об избирательных кампаниях, кандидатах и объединениях.

В сентябре будет запущен еще один сервис, предназначенный для информирования о результатах выборов и референдумов. С его помощью избиратели смогут удаленно наблюдать за подведением итогов голосования со своих устройств. В 2020 г. ЦИК собирается запустить еще девять новых сервисов.

Единый день голосования

Напомним, 8 сентября 2019 г. состоится единый день голосования. В регионах России пройдет около 5 тыс. выборов разного уровня. В 19 регионах будут избраны губернаторы, из них 16 — путем прямого голосования, и еще три — путем голосования в парламенте. В 13 регионах будут проведены выборы в законодательные собрания, в 22 административных центрах — в городские думы. В трех административных центрах будут избраны главы муниципальных образований.

ЦИК запускает электронный сервис для подачи заявлений о голосовании на дому

В этот же день пройдут дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам: в Новгородской, Свердловской и Орловской областях, а также в Хабаровском крае. Необходимость довыборов обусловлена смертью депутатов, избранных по Новгородскому и Орловскому избирательным округам. Депутаты Комсомольского избирательного округа в Хабаровском крае и Серовского округа в Свердловской области сложили свои полномочия в результате перехода на различные посты в правительствах своих регионов.

Эксперимент по электронному голосованию

Также в единый день голосования в ходе выборов в Московскую городскую думу будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Он будет проходить в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). В общей сложности при желании воспользоваться электронным голосованием смогут около 500 тыс. жителей столицы.

Эксперимент позволит гражданам совершить волеизъявление удаленно, без личного посещения избирательных участков. Для этого с 24 июля по 4 сентября нужно подать заявление на сайте mos.ru. В единый день голосования заявители получат электронные бюллетени и смогут отдать свой голос через личный кабинет на сайте. Голосование и его результаты будут защищены с помощью блокчейна.

В этих округах можно будет проголосовать и обычным способом, электронное голосование — дело добровольное. Если избиратель подал заявление на электронное голосование, но потом пересмотрел свое решение, он тоже сможет проголосовать обычным способом при условии, что еще не голосовал через сайт.

Система электронного голосования дважды тестировалась в июле и будет протестирована еще раз 21 августа. Желающие принять участие в последнем тестирование могут подать заявку с 12 по 21 августа. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на mos.ru.