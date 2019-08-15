Российские операторы не получат нужных им частот для 5G. Их решено оставить военным

Решение не в пользу операторов

Президент России Владимир Путин отказал сотовым операторам в выдаче необходимых частот для сетей 5G. Глава государства подписал письмо Совета безопасности, согласно которому российские операторы связи не смогут использовать частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, сообщают «Ведомости» со ссылкой на неназванных сотрудников одного из профильных ведомств, оператора связи, одной из телекоммуникационных компаний и знакомого других участников обсуждения 5G в России

Интерес к частотам 3,4–3,8 ГГц российские операторы проявили потому, что этот диапазон стал приоритетным при строительстве сотовых сетей пятого поколения в других странах мира. На него же будут ориентироваться и производители устройств с возможностью подключения к сетям связи, в первую очередь смартфонов.

Причина отказа

В России частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц используются военными и в аэрокосмической сфере. Ключевые потребители – «Роскосмос» и Минобороны. Авторы письма Совета безопасности утверждают, что не существует возможности использования этого диапазона и для нужд военных, и для развития потребительских сетей пятого поколения.

Пока в других странах вовсю идет масштабное строительство 5G, в России власти не могут определиться с частотами

О неодобрении Совбезом идеи передачи этих частот операторам cвязи для развития сетей 5G стало известно 7 июня 2019 г. По информации РБК, тот факт, что Совбез не поддерживает данную инициативу, подтвердили два федеральных чиновника, тогда как представитель ведомства, напротив, опровергал наличие письма об отказе в выдаче частот. По его словам, этот вопрос на совещаниях Совета безопасности не рассматривался.

Отметим, что 12 августа Минкомсвязи России тоже предложило рассматривать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для развития 5G в России. Это следовало из обновленного проекта концепции развития этой технологии, который был передан участникам профильной рабочей группы при АНО «Цифровая экономика». Однако к 14 августа ведомство внесло изменения в проект, предложив сделать приоритетным именно диапазон 3,4–3,8 ГГц.

Всем этим изменениям предшествовало заседание госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), состоявшееся 25 июля 2019 г. Как сообщал CNews, комиссия рассмотрела вопрос о выделении частот в диапазонах 4,8-4,99 ГГц и 25,5-29,5 ГГц на территориях восьми российских регионов, включая Москву и Санкт-Петербург для тестирования сетей пятого поколения.

Также по решению комиссии всем российским операторам связи было отказано в получении частот 3,4-3,8 ГГц, что зафиксировано в протоколе заседания № 19-51. Помимо этого, по итогам заседания ГКРЧ срок действия решения комиссии от 15 декабря 2009 г. № 09-05-08-1 в части полосы радиочастот 3800-4200 МГц был продлен до 01 декабря 2024 г. Согласно этому решению, запрещается использование указанных частот вне закрытых помещений, на борту воздушных судов во время набора заданной высоты и снижения на посадку, а также на грузовых терминалах в аэропортах.

25 июля 2019 г. ГКРЧ постановила дополнить перечень запретов абзацем следующего содержания: «применяемые РРС (радиорелейные связи) не должны создавать вредных помех и не могут требовать защиты от помех со стороны РЭС, используемых для нужд органов государственной власти, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка».

Как отметил эксперт телекоммуникационной отрасли и ведущий Telegram-канала «За Телеком» Михаил Климарев, по рекомендациям Международного союза электросвязи (International Telecommunication Union, ITU), в части спектра 3,4-3,8 ГГц нет полос военного назначения. Климарев добавил, что тоже не обнаружил в нем частот военного назначения, «только так называемый диапазон 9cm band, который используется для астрономических измерений и любительской радиосвязи».

У России свой путь

Отказ Совета безопасности и Владимира Путина передать необходимые частоты российским операторам не означает, что сотовых сетей пятого поколения в России не будет. Как отметил представитель вице-премьера Максима Акимова, в Правительстве России сейчас рассматривается возможность использования для 5G частот 4,4-4,99 ГГц.

Следует отметить, что о возможном выборе именно этого диапазона стало известно еще в апреле 2019 г., когда в распоряжении CNews оказались решения рабочей группы по проведению экспресс-аудита загрузки радиочастотного спектра на территории России («Экспресс аудит РЧС 5G»). Группа, состоящая из представителей Минкомсвязи, Роскомнадзора, Минобороны, ФСО (Федеральная служба охраны), госкорпорации «Роскосмос» и госпредприятия «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР) определила диапазоны частот, доступные для использования сотовыми сетями будущего, пятого поколения сотовой связи (5G). Такими диапазонами были признаны 870-880 МГц, 5,57-5,65 ГГц, 5,65-5,67 ГГц, 6,425-7,025 ГГц, 7,075-7,1 ГГц, 10,4-10,6 ГГц, 14,5-15,35 ГГц, а также 4,4-4,435 ГГц, 4,79-4,8 ГГц, 4,99-5 ГГц.

Непопулярный диапазон

Частоты 4,4-4,99 ГГц мало интересуют операторов связи в других государствах. За рубежом планируют использовать только несколько азиатских стран, включая Японию и Китай.

Для России это означает, что развитие сотовых сетей 5G на территории страны может сильно замедлиться. В первую очередь, считают в «Мегафоне», это будет связано в первую очередь с дефицитом телекоммуникационного оборудования, поддерживающего непопулярные в большинстве стран мира частоты и потому производимого в меньших масштабах. По оценке представителей «Мегафона», массовым оно станет не раньше чем через пять-семь лет. Существует еще как минимум один сдерживающий фактор развития сетей 5G на частотах 4,4–4,99 ГГц: в других странах этот диапазон применяется в бортовом авиационном электрооборудовании.

Пробный камень

Пока правительство не может определиться с частотами для российских 5G-сетей, операторы связи приступили к их строительству. 8 августа 2019 г. компании «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2) и Ericsson объявили о запуске в эксплуатацию первой в России пилотной зоны сотовой сети пятого поколения. По данным оператора, сплошное outdoor-покрытие опытного участка сети было развернуто в Москве, в районе Тверской улицы в диапазоне 28 ГГц.

Добавим, что в апреле 2019 г. в распоряжении CNews оказалась обновленная версия Концепции построения в России сетей пятого поколения сотовой связи (5G), подготовленного Научно-исследовательским институтом связи (НИИР) в рамках реализации программы «Цифровая экономика». В документе рассмотрены три сценария строительства в России сетей 5G: самостоятельное строительство каждым из четырех федеральных операторов собственной сети (80-90% базовых станций в которых сети будут принадлежать самому оператору), совместное строительство (50-70% базовых станций строятся совместно, остальное принадлежит каждому оператор в отдельности), а также использование единого инфраструктурного оператора. Суммарно капитальные и операционные затраты на запуск 5G для всей отрасли, по подсчетам НИИР, могут составить при самостоятельном строительстве сетей 449,6 млрд руб., при совместном строительстве сетей –315 млрд руб., при работе единого инфраструктурного оператора – 164,4 млрд руб.