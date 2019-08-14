Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: вызовы и препятствия на пути к цифровым банкам» состоится 26 сентября
26 сентября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИКТ в финансовом секторе: вызовы и препятствия на пути к цифровым банкам».
26 сентября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИКТ в финансовом секторе: вызовы и препятствия на пути к цифровым банкам».
Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.
На данный момент участие в мероприятии подтвердили:
Сергей Путятинский, заместитель председателя правления, Московский кредитный банк;
Наталья Роменская, директор по цифровой трансформации, банк ВТБ;
Сергей Пегасов, глава дирекции информационных технологий, ПСБ;
Денис Гузовский, директор департамента ИТ эксплуатации, банк «Открытие»;
Иван Карпов, управляющий директор блока ИТ, КБ Модульбанк;
Ярослав Кабаков, директор по стратегии, Группа ФИНАМ;
Александр Рыбаков, вице-президент - директор диджитал-департамента, банк «Санкт-Петербург»;
Илья Батай, CIO, «Альфа-Капитал»;
Екатерина Забродова, Chief Project Officer, Umbrella IT.
Основные вопросы к обсуждению.
Состояние и перспективы рынка:
- Импортозамещение в финансовых организациях: реальное положение дел;
- Как растет сегмент цифровых банков;
- Финтех-революция: как банки сотрудничают со стартапами;
- Смогут ли необанки перевернуть финансовый рынок;
- Требования регулятора, как драйвер цифровизации банков;
- Переход на XBRL: как подготовиться заранее.
Фокус на безопасность:
- Искусственный интеллект против фрода;
- Бреши в онлайн-банкинге: угроза пользователю и банку;
- Ключевые факторы безопасности ДБО;
- Помогут ли требования Банка России к кибербезопасности;
- Как скоро банки смогут доверить безопасность облачным решениям.
Автоматизация бизнес-процессов:
- От АБС к второстепенным процессам: как меняется фокус автоматизации в банках;
- RPA в действии: как роботы помогают банкам повышать операционную эффективность;
- Какие прикладные инструменты для повышения эффективности бизнес-процессов выбирают банки.
Инструменты и технологии:
- Микросервисные платформы как шаг на пути к банковским экосистемам;
- Отдать разработку АБС на аутсорс: риски и выгоды;
- Перспективы удаленной идентификации и «умной» аутентификации пользователей;
- Как развиваются дистанционные каналы предоставления услуг в банках;
- Когда банки начнут промышленное внедрение блокчейн-технологий.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 7 (495) 500-00-36 доб. 404, Крестьянова Татьяна.