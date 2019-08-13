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Россиянин трижды поджигал офис Роскомнадзора из-за блокировок

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, Текст: Валерия Шмырова

Житель Ульяновска, который трижды пытался поджечь офис Роскомнадзора за блокировку пиратских сайтов, получил полтора года лишения свободы условно. Прокуратура, требовавшая два года колонии-поселения, думает об апелляции.

Мягкий приговор

Житель Ульяновска, который трижды пытался устроить пожар в местном офисе Роскомнадзора, был приговорен к полутора годам лишения свободы условно. Об этом сообщает на своем сайте прокуратура Ленинского района города Ульяновска.

Прокуратура называет приговор «чрезмерно мягким» и выражает свое несогласие с решением суда. Прокурор настаивал на двух годах реального срока в колонии-поселении. В связи с этим прокуратура рассматривает возможность принесения на данный приговор апелляционного представления.

Прокуратура обращает внимание на то, что три попытки поджечь офис Роскомнадзора нанесли ведомству материальный ущерб на сумму около 10 млн руб.

Обвиняемый был признан виновным по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») Уголовного кодекса России. Максимальное наказание, которое он мог получить согласно этим параграфам — принудительные работы или лишение свободы на пять лет.

Как был произведен поджог

Все три попытки устроить пожар в офисе Роскомнадзора житель Ульяновска совершил из мести — ведомство заблокировало сайты, на которых он смотрел пиратские фильмы. Покушения на офис имели место 9 и 15 апреля, а также 9 мая 2018 г. Офис Роскомнадзора находится в Ульяновске на улице Карла Маркса.

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Пожарные тушат офис Роскомнадзора в Ульяновске

На момент совершения преступлений обвиняемый был безработным. Прокуратура не уточняет его имя, ограничиваясь инициалом К. С целью поджога он приобрел легковоспламеняющуюся жидкость, которую разлил в стеклянные бутылки. Бутылки злоумышленник хранил в гараже.

По данным следствия, обвиняемый не проникал в офис Роскомнадзора для поджога. Вместо этого он во всех трех случаях разбивал стекла окон с помощью молотка или камней, затем через образовавшиеся проемы разливал в помещении жидкость из бутылок и поджигал ее при помощи охотничьих спичек.

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Офис Роскомнадзора после поджога 15 мая 2018 года

Поскольку все три попытки поджога были произведены ночью, никто от его действий не пострадал. Ущерб был нанесен исключительно имуществу ведомства: в частности, при пожаре 15 марта 2018 г. повреждения получили лишь оконный блок и внутренняя отделка помещения.

Похожие случаи

Это не единственный за последнее время случай в сфере ИТ, когда обиженные пользователи пытаются восстановить справедливость посредством вандализма. Например, недавно пожилой мужчина из Тверской области совершил самосуд над вышкой сотовой связи, расположенной в непосредственной близости от места его проживания. В темное время суток он распилил опору вышки, после чего она рухнула на землю. Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 мая 2019 г.

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Для совершения поджогов злоумышленник разбивал окна офиса Роскомнадзора

Причиной уничтожения вышки стала забота об урожае. По словам преступника, он неоднократно жаловался в различные инстанции на то, что испускаемые вышкой волны негативно сказываются на качестве овощей и фруктов, который он выращивает на своем участке. Так и не дождавшись решения по своему вопросу, фермер решил самостоятельно разобраться с вредоносной вышкой при помощи пилы.

Попутно он повредил еще и 10-киловольтную линию электропередач — вышка связи упала непосредственно на провода, лишив электроэнергии близлежащие домохозяйства.

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