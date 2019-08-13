Путин отменил территориальные ограничения «Сколково»

Инновации в масштабах страны

В России в рамках федерального закона отменены территориальные ограничения по развитию инновационного центра «Сколково». Документ №298-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об инновационном центре "Сколково" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» был подписан 2 августа 2019 г. Президентом России Владимиром Путиным и вступил в силу 13 августа 2019 г. Этому предшествовало его одобрение Госдумой 25 июля 2019 г. и Советом Федерации днем позже.

Согласно этим поправкам к закону №244-ФЗ «Об инновационном центре "Сколково"» от 28 сентября 2010 г., доступ к льготам и сервисам «Сколково» может получить, фактически, любая организация, расположенная на территории России и занимающаяся исследовательской деятельностью. Основу «Сколково» теперь будут составлять выдающиеся научно-технологические и региональные инновационные центры.

Исследования по всем направлениям

Помимо снятия со «Сколково» территориальных ограничений закон дал резидентам центра возможность вести исследования по любым направлениям. До вступления поправок в силу направлений было всего шесть: ядерные технологии, медицинские технологии, космические технологии, энергосбережение и энергоэффективность, а также биотехнологии в промышленности и сельском хозяйстве и стратегические компьютерные технологии.

В «Сколково» открыт доступ всем российским исследовательским компаниям

Тем не менее, в новый закон все же ограничивает резидентов в выборе направлений своих исследований. В тексте сказано, что все проводимые работы обязаны соответствовать актуальной стратегии научно-технического развития России.

Необходимость изменений

Принятие поправок к закону об инновационном центре обусловлено прямой необходимостью создания комфортных условий для резидентов по вопросам коммерциализации результатов их деятельности. Кроме того, изменения упростят процесс выпуска их разработок на мировой рынок.

По словам председателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича, развитие международных связей на текущем этапе развития центра стали одной из приоритетных задач. «Мы должны не только дать возможность, но и научить стартапы пользоваться высококлассными сервисами, которые "Сколково" теперь может максимально тиражировать на всю территорию России», – сказал Дворкович.

Прочие нововведения

В дополнение к перечисленному, подписанный Владимиром Путиным закон определяет статус региональных операторов, осуществляющих предоставление сервисов в субъектах России. Под этим термином подразумевается зарегистрированное в России юридическое лицо, с которым управляющая компания заключила соглашение о совместной реализации проекта. Также в документе описаны механизмы поэтапного снижение потребности в финансировании проекта за счет федерального бюджета,

Согласно статистике Счетной палаты, 95% расходов «Сколково» в период с 2013 г. по 2015 были обеспечены госбюджетом. Это идет вразрез с положениями закона №244-ФЗ в котором сказано, что финансирование инновационного центра «Сколково» должно осуществляться в основном за счет собственных средств управляющей компании и дочерних обществ. Федеральный бюджет и другие источники должны быть вспомогательными, но никак не основными средствами финансирования.

История «Сколково»

Идею по созданию отечественного инновационного центра, российского аналога Кремниевой долины, пришла премьер-министру России Дмитрию Медведеву в сентябре 2009 г. после обращения российского журналиста Максима Калашникова (настоящее имя – Владимир Кучеренко). На тот момент Медведев был Президентом России.

Впервые о создании российского инновационного центра было заявлено 12 ноября 2009 г. в ежегодном послании Президента России Федеральному собранию. В марте 2010 г. Дмитрий Медведев сообщил, что инновационный центр будет создан в Сколкове, а в сентябре 2010 г. он подписал Федеральный закон №244-ФЗ. Старт строительству «Сколково» был дан 14 декабря 2010 г., а в состав Москвы территория центра площадью около 400 гектаров вошла 1 июля 2012 г.

По состоянию на лето 2019 г в «Сколково» введено в эксплуатацию значительное число знаний. К ним относятся жилые кварталы 9, 10 и 11, четыре здания офисного центра «Технопарк» , международная авиационная академия (Boeing), РеноваЛАБ, «Большой Технопарк», а также Московский международный медицинский кластер, территория базы отдыха «Полет» и др. Размер бюджетного финансирования центра, согласно подписанному Дмитрием Медведевым 13 августа 2013 г. документу, должен составить 125,2 млрд руб. до 2020 г.