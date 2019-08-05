Лайфхаки
Как правильно выбрать место для хранения корпоративных данных
ИТ-бизнес
Цифровизации мешает незнание менеджерами основных ИТ-трендов
Цифровые процессы
Как оригинальные картриджи помогают экономить

Спецпроекты

Сбербанк купил знаменитого разработчика систем распознавания голоса

2078
Бизнес Кадры Финансовые результаты Инвестиции и M&A ИТ в банках ИТ в госсекторе
, Текст: Валерия Шмырова

Сбербанк купил 51% акций компании ЦРТ, технологии которой использовал для создания своей цифровой телеведущей Елены. До этого разработчик полностью принадлежал Газпромбанку.

Новая покупка Сбербанка

Сбербанк закрыл сделку по приобретению 51% акций группы компаний «Центр речевых технологий», которая занимается разработками в сфере распознавания голоса и компьютерного зрения. По результатам сделки Газпромбанк сохранил стратегическую долю в ЦРТ, сообщают стороны. Кроме того, в компанию инвестировал международный венчурный фонд Digital Horizon. Об этом CNews рассказали представители банка.

В ЦРТ был сформирован новый совет директоров, куда вошли четыре представителя Сбербанка, два представителя Газпромбанка и один представитель Digital Horizon. Председателем правления стал Константин Круглов, руководитель SberDevices. На момент публикации данного материала компания не смогла прокомментировать CNews, будут ли еще какие-то изменения в менеджменте организации, и сохранит ли свой пост гендиректор.

До сделки ЦРТ на 100% принадлежала Газпромбанку — он приобрел компанию осенью 2011 г. Согласно данным ЕГРЮЛ, в настоящий момент 51% акций ЦРТ принадлежит Сбербанку через ООО «Цифровые активы», еще 10,3% записано на ООО «Диджитал горизонт венчурс». Кроме того, 11,62% принадлежит ООО «Арктика», и 27,08% — ООО «Медиа гарант», эти две структуры связаны с Газпромбанком.

В список основателей Digital Horizon входит бывший зампред правления Газпромбанка Олег Ваксман. Он покинул эту должность в декабре 2018 г. Сам фонд занимается инвестициями в b2b-проекты в сфере высоких технологий в России, Израиле и Европе.

Сумму сделки стороны не раскрывают. Но по данным агентства Reuters, которое написало о возможности приобретения Сбербанком ЦРТ еще в октябре 2018 г., покупка должна была обойтись банку в 5 млрд руб. Однако на момент публикации Reuters не было известно, какую именно долю собирается выкупить банк.

Зачем это нужно

У Сбербанка уже есть опыт использования разработок ЦРТ в своих продуктах. В частности, на их основе была создана цифровая телеведущая Елена, которую банк представил в апреле 2019 г. До этого в июне 2017 г. Сбербанк начал внедрение разработок компании в собственной биометрической системе защиты информации. Технологии ЦРТ позволяют идентифицировать клиентов банка по голосу, сравнивая его с заранее записанным образцом.

ssber600.jpg

Сбербанк купил 51% разработчика своей цифровой телеведущей

Теперь ЦРТ, которая развивает технологии анализа и синтеза речи, а также распознавания лиц, сможет пользоваться ресурсами и компетенциями Сбербанка, равно как и международной экспертизой Digital Horizon. Предположительно, это позволит технологиям ЦРТ стать конкурентоспособными на мировом рынке.

По словам Константина Круглова, «важной задачей команды станет выход на международный рынок, где у компании есть все возможности занять существенную рыночную долю в сегменте речевых технологий, составив серьезную конкуренцию крупнейшим международным игрокам».

Как сообщил гендиректор ЦРТ Дмитрий Дырмовский, речевые технологии компании применяются в крупных финансовых институтах, телекоммуникациях, здравоохранении, а продукты из сферы распознавания лиц работают в спорте, транспорте и используются как часть инфраструктуры умного города.

Проекты и заказчики ЦРТ

Центр речевых технологий, основанный в 1990 г. и базирующийся в Санкт-Петербурге, сотрудничает не только со Сбербанком. В список его клиентов входят также операторы связи «Ростелеком» и «Вымпелком», банк ВТБ 24, РЖД, Петербургский и Московский метрополитены. В 2014 г. технологии ЦРТ начал использовать и оператор «Мегафон», а в 2018 г. они нашли применение в Почта банке в составе системы распознавания клиентов по голосу.

Разработки компании используются в системах распознавания лиц в аэропортах, а создание программно-аппаратного комплекса интеллектуальной обработки видео SmartTracker, необходимого для распознавания лиц в потоке людей, а также проведения их количественного, демографического и гендерного анализа, частично профинансировало государство. К проектам ЦРТ относится и биометрическая система для силовиков, разработка которой стартовала в 2011 г.

По собственным данным компании, продукты ЦРТ продаются более чем в 70 странах, причем экспорт приносит 30% выручки. Среди рынков сбыта числятся США, Канада, страны Латинской Америки и Ближнего Востока. В частности, российская система распознавания речи с 2010 г. помогает полицейским Мексики ловить преступников по голосу.

Другие материалы рубрики

Хроники импортозамещения: РЖД закупают ПК с Windows 10 больше, чем на миллиард

Из-за неправильных настроек сверхпопулярного сервиса Jira в сеть утекли данные Google, НАСА и ООН

Пентагон закупился на $32 млн полными «дыр» ПК Lenovo, камерами и принтерами

Прибыль российской структуры Microsoft рухнула вдвое

У создателей «Эльбрусов» выручка от военных разработок выросла в 14 раз

Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября

Техника

Стиральные машины с сушкой: 7 лучших моделей

Как оригинальные картриджи помогают экономить

Как ускорить домашний Wi-Fi: роутеры 5 ГГц и их преимущества

Обзор Honor 20 Pro: прогрессивный камерафон
Показать еще
Стратегия месяца

Качеством медпомощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект

Елена Сучкова

заместитель Председателя ФОМС

Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Как музеи объединяют классическую живопись и современные медиатехнологии ТАЛМЕР: Как научить бизнес работать не только с очевидными данными Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии