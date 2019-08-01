Правительство просит граждан и бизнес оценить прототипы суперсервисов

Пять прототипов суперсервисов

Правительство представило прототипы пяти сервисов, которые появились на Едином портале госуслуг.

Презентацию провели вице-премьер Максим Акимов и замминистра связи Максим Паршин.

Разработкой суперсервисов занимается «дочка» «Ростелекома» «РТ-Лабс» при участии госпредприятия НИИ «Восход» и представителей ряда крупных ИТ-компаний, которых в Правительстве не называют.

Под суперсервисом понимается комплексный набор госуслуг, которые предоставляются в проактивном режиме, выполняются дистанционно (без визита в госорганизации), бесшовно (без перехода от одного сайта к другому) и привязан к жизненной ситуации. Первыми была запущена демонстрация следующих супервисов: рождение ребенка, поступление в вуз, оформление Европотокола ДТП онлайн, переезд в другой регион и цифровое исполнительное производство.

Сколько времени россияне сэкономят благодаря суперсервисам

Сейчас для оформления документов, связанных с рождением ребенка, требуется три визита в МФЦ (многофункциональный центр госуслуг) или в 13 разных ведомств. В совокупности процесс займет более трех часов без учета времени на нахождение в очередях.

Вице-премьер Максим Акимов

Для поступления в вуз каждой российской семье необходимо четыре дня, притом, что каждый год с решением такой задачи сталкивается 1 млн российских семей. На оформление ДТП (дорожно-транспортного происшествия) требуется в среднем 43 минуты.

Как будет работать суперсервис рождения ребенка

Суперсервис рождения ребенка позволяет маме через Портал госуслуг получить цифровой электронный родовой сертификат и лист нетрудоспособности. Также автоматически будет заполнено заявление на получение соответствующих выплат – необходимо будет лишь проверить правильность заполнения соответствующей формы и указать банковские реквизиты получателя.

Прототипы суперсервисов на сайте госуслуг

За несколько месяцев до рождения ребенка его будущей маме предложат записаться в роддом. Справка о рождении ребенка автоматически появится в цифровом профиле родителей. Также в цифровом виде можно будет получить весь комплект документов на ребенка: свидетельство о рождении, СНИЛС, ИНН, медицинский полис, справка о регистрации и сертификат на медицинский капитал.

Маме ребенка необходимо будет лишь вести имя ребенка и выбрать страховую компанию. Соответствующие заявления также должны быть согласованы с отцом ребенка. Кроме того, можно будет записать ребенка в детский сад и прикрепить в поликлинику.

Пилотные регионы для двух других суперсервисов

В ближайшее время число суперсервисов, чьи прототипы готовы для демонстрации, увеличится до 10. До конца 2019 г. число доступных для демонстрации суперсервисов составит 25. После демонстраций каждый суперсервис начнут тестировать в пилотных регионах, далее он будет масштабирован на всю страну.

По каждому суперсервису уже готовы проекты дорожных карт, в которых указаны сроки запуска услуг. К настоящему времени президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности утвердил две дорожные карты: относительно оформления Европротокола онлайн и цифрового исполнительного производства.

Для суперсервиса Европотокол-онлайн пилотными регионами станут Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области. Такой выбор связан с тем, что в этих регионах хорошее покрытие сотовых сетей стандарта LTE вдоль дорог – это позволит воспользоваться услугой прямо на месте ДТП. Для суперсервиса по цифровому исполнительному судопроизводству пилотным регионом станет Республика Карелия.

Новые возможности для бизнеса

Кроме госуслуг суперсервисы подразумевают предоставления гражданам возможности воспользоваться предложениями от бизнеса. Например, при рождении ребенка родителям предложат посетить близлежащие магазины для детей. При смерти человека его родственникам дадут информации о ритуальных агентствах.

Услуги от бизнеса в проактивном режиме будут предлагаться гражданам только в случае их согласия, говорит Максим Акимов. Монетизации соответствующих услуг не планируется. Хотя возможно, в случае возрастания нагрузки на инфраструктуру электронного правительства, с бизнес-структур будет взиматься плата за проведение транзакций.

Акимов призвал граждан, представителей бизнеса, а также разработчиков и дизайнеров дать оценку удобству представляемых суперсервисов. Вице-премьер также подчеркнул, для запуска суперсервисов требуется проведении большой бюрократической работы. В частности, необходима корректировка 144 нормативно-правовых актов.