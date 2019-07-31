Минобороны закупило отечественный ускоритель нейросетей

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Минобороны приобрело отечественный ускоритель нейросетей разработки НТЦ «Модуль». Первый образец уже был поставлен заказчику. НТЦ «Модуль» позиционирует себя как единственного производителя отечественных нейропроцессоров.



Первый ускоритель

В инновационный технополис Минобороны «Эра» в Анапе был поставлен первый ускоритель нейронных сетей, сообщило «РИА Новости». Вице-премьер Юрий Борисов в беседе с представителем НТЦ «Модуль», разработчика продукта, высказал соображение, что в научные роты следует поставить еще 20-50 образцов.

Нейронные микропроцессоры отличаются от обычных повышенной в десятки раз скоростью. Они применяются для ускорения работы нейросетей. Минобороны будет использовать ускоритель для анализа изображения с разведывательных дронов — он будет задействован в процессе определения целей. Какой именно нейропроцессор был поставлен, не уточняется.

Чем занимается «Модуль»

НТЦ «Модуль» был создан в 1990 г. предприятиями НПО «Вымпел» и НИИ Радиоприборостроения, относящимися к военно-промышленному комплексу. «Модуль» проводит исследования в сфере распознавания образов и создает аппаратуру для обработки сигналов и изображений. С 1995 г. разрабатывает в числе прочего системы-на-кристалле (SoC). Процессоры создаются на базе собственного ядра NMC — NeuroMatrix Core. НТЦ позиционирует себя как единственного производителя отечественных нейропроцессоров.

В феврале 2019 г. «Модуль» представил на 12-й Международной авиакосмической выставки Aero India ― 2019 нейропроцессор NM6408, который месяц спустя был запущен в серийное производство. NM6408 производится на Тайване, стоимость составляет около $70 против $100 за аналогичные зарубежные решения. Чип был разработан в рамках контракта с Минпромторгом на 480 млн руб.

Нейропроцессор NM6408

Этот 21-ядерный чип был спроектирован в топологии 28 нм и реализован как вычислительный ускоритель для серверов. Он обладает пиковой производительностью в 512 ГФЛОПС. Чип ориентирован на обработку больших потоков данных в реальном времени и позволяет, по заверению разработчиков, решать задачи самого широкого спектра — не только нейросетевые.

Применение продукции «Модуля»

Предшественник NM6408 — нейропроцессор NM6407 — уже нашел применение в ряде зарубежных проектов. В апреле CNews писал, что «Модуль» создал совместно с малазийским дизайн-центром Key Asic нейросетевое устройство диагностики рака крови (Cancer Cell Detection Device — C2D2). Летом 2019 г. планируется сертифицировать устройство в США.

Продукт объединяет на одной плате нейропроцессор «Модуля» NM6407 и управляющий чип Key Asic SPG101, который также станет отвечать за передачу данных по Wi-Fi. Работу системы обеспечит софт «Модуля» — доработанная под проект нейросеть позволит классифицировать и выявлять атипичные клетки в клиническом анализе крови, которые могут быть связаны со злокачественным заболеванием кроветворной системы.

NM6407 нашел и другое применение: в феврале «Модуль» договорился с немецкой компанией Dream Chip об использовании нейропроцессора в системах машинного зрения. Российский процессор будут встраивать в модули немецких автопроизводителей, отвечающие за распознавание машинных номеров, а также в электронных помощников водителя и мониторинговые системы беспилотных автомобилей.