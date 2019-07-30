«Ростелеком» покупает пенсионный фонд у структур своего бывшего директора

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«Ростелеком» консолидирует акции НПФ «Альянс»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об удовлетворении ходатайства «Башинформсвязи» на покупку 44% акций НПФ (негосударственного пенсионного фонда) «Альянс». «Башинформсвязь» - крупнейший оператор фиксированной связи в республике Башкортостан, находящийся под контролем «Ростелекома».

С 2016 г. другая «дочка» «Ростелекома» - «Вестелком» - владеет 51% акций НПФ «Альянс». Таким образом, после нынешней сделки общая доля «Ростелекома» в пенсионном фонде вырастет до 95% акций.

За сколько «Ростелеком» купил контроль над НПФ «Альянс»

Продавцом акций НПФ «Альянс» выступает финансовая компания «Эйприл групп». Эта же структура продала «Ростелекому» контрольный пакет пенсионного фонда в 2016 г. Согласно отчетности оператора, сумма той сделки составила 184 млн руб. Оставшиеся 5% акций НПФ «Альянс» принадлежат гендиректору фонда Аркадию Недбаю.

Как НПФ «Альянс» связан с бывшим членом совета директоров «Ростелекома»

В 2015 г. страховая группа «Альянс» продала НПФ «Альянс». По данным газеты «Коммерсант», сумма той сделки составила всего 30 млн руб. Покупатель фонда «Эйприл Групп» был основан бывшим вице-президентом Газпромбанка Анатолием Милюковым, он же был председателем совета директоров компании.

«Ростелеком» увеличивает с 51% до 95% свою долю в НПФ «Альянс», принадлежащем структуре бывшего члена совета директоров Анатолия Милюкова

Примечательно, что, работая в Газпромбанке, Милюков в 2012 г. вошел о совет директоров «Ростелекома», и продолжал в нем участвовать и после ухода из Газпромбанка вплоть до 2017 г.

При этом в 2016 г. во время сделки по покупке «Ростелекомом» контрольного пакета акций НПФ «Альянс» Милюкова не было в числе учредителей «Эйприл Групп». Сам Милюков говорил тогда РБК, что не имеет отношения к компании.

Однако в 2018 г. Милюков вернулся в «Эйприл Групп». Согласно отчетности НПФ «Альянс», он владеет 21% долей в «Эйприл Групп». По 33% в этой компании владеют Ольга Ловягина и Наталия Раджпут, еще 13% принадлежит Валерии Данильченко. Также с 2018 г. Милюков возглавляет другой НПФ – «Благосостояние».

Как «Ростелеком» копил пенсии для своих сотрудников

«Ростелеком» занимался программой добровольного пенсионного накопления для своих сотрудников еще в 1990-х годах. Для этого оператором был создан отдельный НПФ «Ростелеком-Гарантия». В начале 2000-х этот НПФ был поглощен другим пенсионным фондом «Телеком-Союз», входившим в петербургский телекоммуникационный холдинг «Телекоминвест».

Владельцами объединенного фонда стали структуры «питерской группы связистов», связанной с бывшим председателем совета директоров «Телекоминвеста» Леонидом Рейманом, который тогда занимал пост министра связи и председателя совета директоров государственного холдинга «Связьивнест» (в его состав входил «Ростелеком»).

В 2013 г. девелопер Борис Минц приобрел «Телеком-Союз». «Ростелеком» выразил свою озабоченность этой сделкой и запустил поиск нового партнера по пенсионному накоплению для сотрудников. Таким партнером и стал НПФ «Альянс».

В конце 2016 г. «Ростелеком» утвердил новую программу пенсионного накопления для сотрудников, подразумевающую софинансирование будущих пенсий компанией и самими сотрудниками. Топ-менеджерам предложили откладывать на пенсию 5% своей зарплаты, рядовым сотрудникам 2%. Аналогичные взносы обязался делать и сам «Ростелеком».

Объем пенсионной программы оператора составляет до 1,7 млрд руб. в год. Она действует три года до конца 2019 г.