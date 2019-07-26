Кандидат в президенты США требует от Google $50 млн

Кандидат в президенты США Тулси Габбард подала в суд на Google за то, что корпорация отключила рекламу ее сайта во время публичных дебатов, когда пользователи особенно активно искали информацию о ней в интернете. За помехи, созданные ее избирательной кампании, Габбард требует от Google $50 млн.



Иск от конгрессвумен

Конгрессвумен Тулси Габбард (Tulsi Gabbard), одна из кандидатов в президенты США от Демократической партии, подала в суд на Google за то, что компания временно приостановила действие ее рекламного аккаунта. Учетная запись была заблокирована во время первичных публичных дебатов Демократической партии, что затруднило поиск информации о Габбард в интернете как раз тогда, когда пользователи активно ею заинтересовались. Кандидат в президенты обвиняет Google в том, что корпорация намеренно пытается помешать успеху ее предвыборной кампании.

В иске Тулси Габбард поясняет, что, помимо всего прочего, Google в данном случае нарушила Первую поправку к Конституции США, которая гарантирует свободу слова, собраний и право народа обращаться к правительству. Она намерена взыскать с компании $50 млн и добиться гарантии, что Google не будет применять «цензуру или ограничения» к аккаунту.

Кроме того, в этом же иске она обвиняет Google в том, что почтовый сервис Gmail распределяет отправленные ею письма в папку «Спам» в ящике получателя чаще, чем он делает это с письмами других кандидатов в президенты от той же партии. В результате ее письма не читаются адресатами. Габбард не уточнила, откуда у нее такие данные.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Тулси Габбард

Как полагает Габбард, ее аккаунт был заблокирован потому, что она неоднократно критиковала и саму Google, и другие крупные технологические компании. В иске она обвиняет Google в том, что корпорация манипулирует результатами поиска и почтовым сервисом, пытаясь помешать ее предвыборной кампании. «Google поддерживает взгляды, политические цели и кандидатов, благоприятных для ее политической позиции в ущерб тем, которые не благоприятны», — гласит иск.

Реклама в Google и президентские выборы

Габбард является членом Палаты представителей — нижней палаты Конгресса США — от штата Гавайи. В январе 2019 г. она сообщила, что собирается выдвинуть свою кандидатуру от Демократической партии на пост президента США в 2020 г.

Рекламный аккаунт в Google Ads Габбард создала для того, чтобы пользователи, которые вводят ее имя в поисковике, видели вверху поисковой выдачи ссылку на ее сайт. Это было сделано с целью лучшего информирования граждан, поскольку Габбард не очень хорошо известна избирателю.

Однако 27 июня, во время и после первичных дебатов Демократической партии, в поисковой системе Google наблюдался резкий всплеск интереса к персоне Габбард. Именно в это время Google приостановила работу ее аккаунта на несколько часов, в результате чего сайт конгрессвумен перестал появляться в первой строчке поисковых результатов, и поиск информации о ней оказался затруднен.

The New York Times пишет, что в предвыборном штабе Габбард заметили блокировку аккаунта 27 июня в 21:30 по местному времени. Нормальная работа учетной записи была восстановлена 28 июня в 3:30. Второй раунд предварительных дебатов Демократической партии проходил 27 июля с 21:00 до 23:00, и Габбард действительно была одним из самых популярных кандидатов, если говорить о поисковых запросах.

Позиция Google

Согласно иску, в качестве причины блокировки аккаунта Google указала «проблемы с платежной информацией или нарушения наших правил в отношении рекламы», а затем «подозрительное поведение в платежной деятельности в вашем аккаунте».

Представитель Google Рива Скиуто (Riva Sciuto) сообщила в заявлении, что аккаунт был маркирован системой автоматически. «У нас есть автоматическая система, которая маркирует необычную активность во всех рекламных аккаунтах — в том числе большие изменения в расходах — с целью предотвращения мошенничества и защиты наших клиентов», — поясняет Скиуто. Заметив подозрительную активность, система самостоятельно, без вмешательства людей, приостановила работу учетной записи.

Оплата в Google Ads производится в рамках заранее установленного бюджета рекламной кампании, но цена назначается за один клик по рекламному сообщению. Таким образом, когда возрастает количество кликов, одновременно возрастает количество расходуемых средств рекламодателя.