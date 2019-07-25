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«Цифровая экономика» исполняет бюджет хуже всех нацпрограмм России

ИТ в госсекторе
, Текст: Валерия Шмырова

Как сообщает Счетная палата, по уровню исполнения расходов федерального бюджета нацпрограмма «Цифровая экономика» занимает последнее место среди всех нацпрограмм — ее результат составляет всего 8,3%. В среднем по нацпрограммам уровень исполнения расходов составляет 32,4%.

Исполнение бюджета «Цифровой экономики»

По итогам первого полугодия 2019 г. уровень исполнения расходов федерального бюджета на нацпрограмму «Цифровая экономика» составил 8,3%. Это весьма низкий показатель, отмечает Счетная палата на своем сайте. Среди других национальных программ «Цифровая экономика» занимает 13, то есть последнее, место.

В среднем по нацпрограммам уровень исполнения расходов продемонстрировал рост и составил 32,4%, то есть около 558,8 млрд руб. Однако он еще не дорос до среднего уровня исполнение расходов бюджета в целом, который составляет 42,5% — порядка 7,98 трлн руб.

Другие нацпрограммы

Среди нацпрограмм лидером по уровню исполнения расходов является «Здравоохранение» с показателем 54,5%. Так же в первую тройку входят «Наука» и «Демография», результаты которых составляют 44,3% и 41,6% соответственно. Все три относятся к программам с высоким уровнем исполнения расходов.

Далее в рейтинге следуют программы со средним уровнем исполнения. К ним относятся «Жилье и городская среда» (38,5%), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (36,6%), «Международная кооперация и экспорт» (35,1%), «Образование» (28,6%), «Культура» (28%) и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (23,8%).

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Среднее исполнение бюджета в целом и расходов бюджета по нацпрограммам

К нацпрограммам с низким уровнем исполнения расходов относятся «Повышение производительности труда и поддержка занятости» (17,7%), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (12,2%), «Экология» (11,6%) и замыкающая список «Цифровая экономика».

Бюджет «Цифровой экономики»

Программа «Цифровая экономика» была утверждена правительством летом 2017 г., а в мае 2018 г. ее трансформировали в национальную программу. В нее входит шесть федеральных проектов: «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии», «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура» и «Информационная безопасность».

Изначально на «Цифровую экономику» за период 2018-2021 гг. планировалось потратить 520 млрд руб., из которых 170 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, а 350 млрд руб. — внебюджетные источники. Однако когда она стала нацпрограммой, бюджет был увеличен до 2,79 трлн руб., из которых 1,267 трлн руб. должен был выделить федеральный бюджет, 1,524 трлн руб. — внебюджетные источники.

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Рейтинг нацпрограмм по уровню исполнения расходов федерального бюджета

Позднее был представлен уточненный вариант национальной программы «Цифровая экономика». В нем общий объем расходов увеличился до 3,54 трлн руб. В том числе расходы федерального бюджета увеличились до 2,015 трлн руб. Рост затрат был связан с включением в федеральный проект «Цифровое государственное управление» расходов на информатизацию федеральных органов власти и на развитие системы паспортно-визовых документов нового типа «Мир», уже заложенных в федеральном бюджете. По некоторым другим проектом расходы были урезаны.

В феврале 2019 г. была опубликована правительственная презентация, из которой следует, что расходы нацпрограммы «Цифровая экономика» сократили более чем в два раза — до 1,6 трлн руб. Наибольшему сокращению подверглись федеральные проекты «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление» — в совокупности расходы по ним уменьшились на 1,87 трлн руб.

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