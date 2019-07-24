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Власти ограничат трансляцию ТВ в Рунете. Тех, кто неправильно транслирует, будут блокировать

Бизнес Законодательство Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев
Депутаты предлагают обязать транслировать общедоступные обязательные телеканалы в интернете через специальную организацию, которую выберет Роскомнадзор. Сайты, которые не будут использовать для трансляций ПО от данной организации, должны быть заблокированы.

Законопроект о трансляции федеральных телеканалов в интернете

В Госдуму внесен законопроект о трансляции обязательных общедоступных федеральных телеканалов в интернете. Документ в виде поправок в законы «О связи», «О СМИ», «О рекламе» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» разработан рядом депутатов, включая председателя Комитета Госдумы по информации, информационной политике и связи Леонида Левина.

Законопроект предполагает, что Роскомнадзор должен будет выбрать специальную организацию для трансляции указанных каналов в интернете. Организация должна будет иметь договоры не менее чем с двумя третями обязательных общедоступных телеканалов и обладать правами на специальное ПО для трансляций телеканалов в интернете. Кроме того, иностранцам должно будет принадлежать не более 20% в этой организации.

Организация создаст сайт для бесплатной трансляции указанных телеканалов в интернете. Обязательные общедоступные каналы должны будут предоставлять возможность данной организации транслировать их сигнал в интернете.

Законодатели подчеркивают, что трансляция канала в интернете не должна отличаться от его трансляции в обычном эфире. Исключение составляют телепередачи, на распространение которых в интернете телеканал не имеет прав (например, иностранные кинофильмы и международные спортивные мероприятия). О таких исключениях телеканал должен будет информировать телезрителей.

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Депутаты хотят, чтобы общедоступные обязательные телеканалы в интернете
транслировались через специальную организацию, которую выберет Роскомнадзор

Взаимоотношения данной организации с телеканалами будут строиться на договорной основе. Поэтому, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, телеканалы смогут продолжить получать доходы от трансляций в интернете.

Блокировка сайтов, транслирующих телеканалы в интернете в обход правил

Иные сайты, транслирующие обязательные общедоступные телеканалы в интернете, должны будут заключить договора с данной организацией на проведение соответствующих трансляций и использовать ее ПО. Сайтам запрещается вносить изменения в программы транслируемых телеканалов, блокировать работу соответствующего ПО и предоставлять доступ к нему или к телеканалам иным лицам для трансляций в интернете.

При выявлении сайтов-нарушителей Роскомнадзор будет обращаться с иском в суд об их блокировке. Параллельно в Госдуму был внесен еще один законопроект от тех же авторов – с поправками в Кодекс об административном судопроизводстве. Согласно документу, дела о блокировке сайтов, незаконно транслирующих сигнал общедоступных общероссийских телеканалов, как и в случае с блокировкой пиратских сайтов, будет рассматривать Мосгорсуд.

Какие телеканалы относятся к числу обязательных общедоступных

Напомним, в 2008 г. в России был старт программы цифровизации эфирного телевидения. Указом президента был определен первый мультиплекс телеканалов, которые начали транслироваться «в цифре» и которые получили название общероссийских общедоступных телеканалов. Тогда же законодательно было установлено, что все операторы платного телевидения, независимо от типа вещания, должны транслировать указанные телеканалы бесплатно – как для абонентов, так и для самих телеканалов.

В 2012 г. в России был запущен второй мультиплекс цифровых телеканалов. В 2015 г. законодатели решили, что каналы из второго мультиплекса также будут относиться к числу обязательных общедоступных телеканалов.

Сейчас в этом списке находятся «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», «Матч», НТВ, «5 канал», «Карусель», «Общественное телевидение России», ТВЦ, «Рен-ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3» , «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз ТВ».

Для чего нужен новый законопроект

Требование о бесплатной трансляции обязательных общедоступных телеканалов распространяется и на OTT-сервисы, которые предоставляют пользователям возможность смотреть телеканалы в интернете. Это обстоятельство уже служило причиной конфликтов между онлайн-кинотеатрами и телеканалами.

Авторы законопроекта указывают, что на нынешний момент телесмотрение через сеть интернет растет высокими темпами. Зрители смотрят каналы первого и второго мультиплекса через мобильные приложения, платформы Smart TV и сайты. Единство информационного пространства должно быть обеспечено и в цифровой интернет-среде, однако ключевой проблемой в данной сфере выступает отсутствие эффективных механизмов контроля вещателей над содержанием каналов в интернете, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Эта проблема обусловлена, с одной стороны, несанкционированной вещателями трансляцией обязательных общедоступных телеканалов в интернете операторами связи, с другой стороны – пиратским распространением телеканалов в интернете владельцами ресурсов. Предлагаемое законопроектом формирование единой системы легального распространения таких телеканалов в интернете должно решить проблему.

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