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Путин распорядился сократить использование бумажных тетрадей в школах

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ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми
Российские школы могут отказаться от использования рабочих тетрадей за счет их цифровых аналогов. Владимир Путин поручил главе Правительства рассмотреть этот вопрос в рамках реализации нацпроекта «Образование».

Информационные технологии вместо бумажных тетрадей

Владимир Путин поручил Правительству России рассмотреть вопрос о сокращении использования рабочих тетрадей в образовательном процессе за счет внедрения современных цифровых технологий. Поручение было дано по итогам пленарного заседания VI медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость». Список всех поручений опубликован на сайте Кремля.

Переход от обычных рабочих тетрадей к их цифровым аналогам будет реализован в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», предусмотренного национальным проектом «Образование».

Ответственные лица и сроки исполнения

Поручение Президента России (Пр-1418, п.2б) было адресовано премьер-министру и главе Правительства Дмитрию Медведеву. Вместе с ним ответственность за его выполнение легла на высшие должностные лица субъектов России.

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Владимир Путин распорядился найти современную альтернативу школьным рабочим тетрадям

Всем ответственным за выполнение поручения необходимо подготовить доклад до 1 ноября 2019 г. Отметим, что речи о полном отказе от рабочих тетрадей в школах пока нет, поскольку в следующем поручении (Пр-1418, п.2в) Президент распорядился проанализировать уровень обеспеченности обучающихся по основным общеобразовательным программам рабочими тетрадями и при необходимости принять меры по оказанию адресной социальной помощи семьям, в которых имеются такие обучающиеся, не обеспеченные необходимыми учебными пособиями и рабочими тетрадями. Ответственные лица и сроки выполнения данного поручения идентичны Пр-1418, п.2б.

Проект «Цифровая образовательная среда»

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подразумевает создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, способной обеспечить высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. Общий бюджет проекта составляет практически 80 млрд руб.

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Классические рабочие тетради скоро могут остаться в прошлом

К основным целям проекта относится внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы в не менее 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов России, охватывающих как минимум 500 тыс. детей, к 2024 г. Также к 2024 г., 100% образовательных учреждений должны быть обеспечены высокоскоростным доступом в интернет – в городах скорость подключения должна составить не менее 100 Мбит/с, а в селах – не ниже 50 Мбит/с. Помимо этого, проект подразумевает создание сети центров цифрового образования, в год охватывающей, по меньшей мере, 136 тыс. детей.

Обеспечение всех российских школ скоростным интернетом может завершиться раньше назначенного срока. В январе 2019 г. вице-премьер России Максим Акимов заявил, что план может быть реализован до конца 2021 г.

Нацпроект «Образование»

Проект «Цифровая образовательная среда» – одна из десяти составляющих нацпроекта «Образование», притом его бюджет среди них не самый большой. Сроки реализации нацпроекта – с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г., и для него предусмотрено три источника финансирования: 723,3 млрд руб. выделит федеральный бюджет, 45,7 млрд руб. обеспечат бюджеты субъектов России, и дополнительные 15,4 млрд. руб. будут привлечены из внебюджетных источников. Куратором проекта назначена заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова, руководителем – министр просвещения России Ольга Васильева, а администратором – замминистра просвещения Марина Ракова.

Помимо «Цифровой образовательной среды», в нацпроект «Образование» входят следующие федеральные проекты (в порядке уменьшения заложенных на их реализацию бюджетов): «Современная школа» (295,1 млрд руб.), «Молодые профессионалы» (156,2 млрд руб.), «Экспорт образования» (107,4 млрд руб.), «Успех каждого ребенка» (80,5 млрд руб.), «Социальная активность (27,2 млрд руб.), «Учитель будущего» (15,4 млрд руб.), а также «Новые возможности для каждого» (9,2 млрд руб.), «Поддержка семей, имеющих детей» (8,5 млрд руб.) и «Социальные лифты для каждого» (4,7 млрд руб.).



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