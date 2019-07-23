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Microsoft заплатит миллионы долларов, чтобы не признаваться в откатах и взятках

2031
Бизнес Законодательство Кадры ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми
Американские регуляторы расследовали коррупционные преступления Microsoft в Венгрии и заставили корпорацию выплатить многомиллионный штраф за нарушение закона о противодействии международной коррупции. Сама Microsoft свою вину официально не признала.

Взятки за MS Office

Корпорация Microsoft выплатит компенсацию Федеральной комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) за отказ от правовых претензий. Размер выплаты, по данным Bloomberg, составит $25,35 млн, и все это напрямую связано с расследованием возможных финансовых преступлений, совершенных корпорацией в Венгрии.

Как сообщает издание, Microsoft достигла внесудебного соглашения с SEC, согласно которому она официально не будет признавать или отрицать свою вину. По условиям соглашения, Microsoft также выплатит SEC большую часть указанной суммы – $16,6 млн. Сумма включает изъятие незаконно полученной прибыли ($13,8 млн) и $2,8 млн в качестве процентов.

Оставшиеся $8,75 млн составит штраф, который заплатит венгерский офис Microsoft в качестве наказания за нарушение закона США о противодействии международной коррупции. Данный закон запрещает американским компаниям использовать подкуп в качестве одного из методов сохранения и продвижения своего бизнеса за пределами родной страны.

Причина преследований

Расследование в отношении корпорации Билла Гейтса (Bill Gates) инициировали SEC и Министерство юстиции США (DOJ) в августе 2018 г. Ведомства заподозрили ее в подкупе и коррупции при продаже программного обеспечения правительственным учреждениям Венгрии, сообщило издание The Wall Street Journal.

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Офис Microsoft в Венгрии

Расследование охватывает период с 2013 по 2014 гг. По данным следователей, в эти годы Microsoft продавала свое лицензионное ПО фирмам-посредникам с большой скидкой скидкой, а те затем поставляли этот софт венгерским госкомпаниям и учреждениям по реальным расценкам. Полученную в результате этой схемы разница использовалась посредниками Microsoft для подкупа чиновников Венгрии.

Ситуации с возможными подкупами венгерских чиновников предшествовала предпринятая в 2012 г. попытка Microsoft уговорить правительство Венгрии отказаться от бесплатного офисного ПО с открытым исходным кодом на ее Word, Excel и другие. К тому моменту госсектор Венгрии пользовался ПО с открытым исходным кодом на протяжении трех лет – страна начала переход на него в 2009 г.

В ноябре 2012 г. бывший операционный директор Microsoft Кевин Тернер (Kevin Turner) провел встречу с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном (Viktor Orban), в которой также приняли участие владельцы ряда небольших местных компаний. По итогу встречи Microsoft договорилась с этими компаниями, и за 2013 и 2014 г. она продала им лицензии на свое ПО на сумму в $30 млн, даже с учетом скидок. Как пишет The Wall Street Journal, размер этих скидок в ряде случаев мог достигать 30%.

Помощь в расследовании

Главный офис Microsoft сразу отреагировал на начатое против представительства компании в Венгрии расследование. Как отметил ее юрисконсульт Дэвид Говард (David Howard), Microsoft инициировала собственную внутреннюю проверку, результатом которой стало громкое увольнение сразу четырех топ-менеджеров венгерского филиала.

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Иштван Папп, бывший глава венгерского подразделения Microsoft

В их число вошел и глава венгерского офиса – Иштван Папп (Istvan Papp). Комментировать свое увольнение Папп в разговоре с журналистами WSJ отказался. По итогу расследования Microsoft также прекратила сотрудничество с четырьмя фирмами-посредниками в этой стране и, по словам Дэвида Говарда, уделять больше внимания прозрачности сделок при предоставлении скидок своим партнерам.

Microsoft и коррупция в России

Ситуацию с Венгрией The Wall Street Journal косвенно связывает со скандалом, разгоревшимся весной 2013 г. вокруг Microsoft за возможный подкуп чиновников сразу в пяти странах мира. Компанию заподозрили в даче взяток госслужащим в обмен на получение выгодных государственных заказов в Италии, Китае, Пакистане, Румынии, а также в России. Расследование инициировали те же американские ведомства – DOJ и SEC.

Отметим, что еще в декабре 2010 г. Президент России Владимир Путин подписал план перехода властных структур и федеральных бюджетников на свободное ПО. Согласно документу, внедрение Linux во власть должно было начаться во II квартале 2012 г.

В октябре 2015 г. Путину вновь предложили перевести все госорганы с Windows на Linux к 2020 г. Соответствующее предложение подготовил Институт развития интернета.

По состоянию на июль 2019 г. в России существует отечественное ПО, способное заменить госучреждениям продукцию Microsoft. К примеру, пакет программ Office и облачный сервис Office 365 можно заменить на «Мой офис», а в качестве альтернативы Windows 10 подойдет ОС Astra Linux Special Edition, ставшая первой операционной системой, допущенной в России к гостайне высшей секретности.

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