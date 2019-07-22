Власти потратят 2,9 миллиарда на обучение россиян цифровой экономике

Пять пилотных регионов для апробации сертификатов на изучение цифровой экономики

Центр компетенций по кадрам для цифровой экономики определил пять пилотных регионов, в которых будет апробирована модель предоставления цифровых сертификатов населению для развития компетенций цифровой экономики. Об этом объявил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов в Сколково.

Готовность принять участие в эксперименте изъявил 31 регион. Из них были отобраны республики Татарстан, Башкортостан и Якутия, а также Ростовская и Тульская области. Среди них поровну будут распределены 5 тыс. сертификатов.

Что можно будет получить от государства с помощью цифрового сертификата

Формирование государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов направлено на развитие компетенций цифровой экономики. Сертификаты будут выдаваться от государства трудоспособному населению.

С помощью сертификата можно будет пройти программу обучения в онлайн- или смешанном формате по программе в сфере ИКТ и сквозных технологий цифровой экономики. Провайдерами образовательных услуг станут организации высшего, среднего, профессионального и дополнительного профессионального образования, а также образовательные онлайн-платформы, подтвердившие свою готовность участвовать в апробации персональных цифровых сертификатов в интересах развития кадрового потенциала региона.

По программе сертификатов на изучение компетенций цифровой экономики пройдут обучение 160 тыс. человек

В пилотных регионах должны быть выстроены: модель взаимодействия работодателей, провайдеров учебных программ, центров занятости, рекрутинговых агентств и сервисов подбора персонала для тестирования различных моделей; организационно-финансовые механизмы выдачи персональных цифровых сертификатов; механизмы отбора и признания результатов образовательных программ, в которых заинтересованы работодатели в регионах, и инструменты отбора мотивированных получателей персональных цифровых сертификатов. По результатам апробации будут внесены коррективы в предлагаемые модели и организационно-технические решения, которые в дальнейшем будут масштабированы на федеральном уровне.

Сколько людей пройдет обучение с помощью цифровых сертификатов

Реализация системы обучения с помощью цифровых сертификатов предполагает, в том числе, проведение PR-кампании по продвижению персональных цифровых сертификатов, которая охватит не менее чем 5% от трудоспособного населения страны. В 2019 г. цифровые сертификаты получат и пройдут соответствующее обучение 5 тыс., в 2020 г. – 38 тыс., в 2021 г. – 160 тыс. человек (накопленным итогом с прошлыми годами).

Также ежегодно должен будет проводиться анализ уровня мотивационно-ценностных особенностей населения России и мониторинг операционной готовности различных групп и категорий населения к жизни и деятельности в условиях цифровой экономики вместе с подготовкой рекомендаций по целевым группам для реализации персональных цифровых сертификатов.

Бюджет мероприятия

Кураторами мероприятий будут Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпросвещения и Министерство труда. Реализовывать проект будут автономная некоммерческая организация (АНО) «Университет НТИ (Национальная технологическая инициатива) 20.35», «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ), «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте» и общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание».

Государство потратит на обозначенные цели в 2019-2021 гг. 2,9 млрд руб. В том числе 100 млн руб. уйдет на разработку и апробацию модели предоставления персональных цифровых сертификатов от государства, 170 млн руб. на проведение анализа и мониторинга, 2,6 млрд руб. – непосредственно на реализацию государственной системы стимулирующих выплат. Из этой суммы большая часть (2 млрд руб.) будут затрачены в 2021 г.