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Власти потратят 2,9 миллиарда на обучение россиян цифровой экономике

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев
В России дан старт программе выдачи трудоспособному населению сертификатов от государства на изучение компетенций цифровой экономики. Соответствующие мероприятия обойдутся федеральному бюджету в 2,9 млрд руб. По их результатам обучение пройдут 160 тыс. человек.

Пять пилотных регионов для апробации сертификатов на изучение цифровой экономики

Центр компетенций по кадрам для цифровой экономики определил пять пилотных регионов, в которых будет апробирована модель предоставления цифровых сертификатов населению для развития компетенций цифровой экономики. Об этом объявил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов в Сколково.

Готовность принять участие в эксперименте изъявил 31 регион. Из них были отобраны республики Татарстан, Башкортостан и Якутия, а также Ростовская и Тульская области. Среди них поровну будут распределены 5 тыс. сертификатов.

Что можно будет получить от государства с помощью цифрового сертификата

Формирование государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов направлено на развитие компетенций цифровой экономики. Сертификаты будут выдаваться от государства трудоспособному населению.

С помощью сертификата можно будет пройти программу обучения в онлайн- или смешанном формате по программе в сфере ИКТ и сквозных технологий цифровой экономики. Провайдерами образовательных услуг станут организации высшего, среднего, профессионального и дополнительного профессионального образования, а также образовательные онлайн-платформы, подтвердившие свою готовность участвовать в апробации персональных цифровых сертификатов в интересах развития кадрового потенциала региона.

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По программе сертификатов на изучение компетенций цифровой экономики пройдут обучение 160 тыс. человек

В пилотных регионах должны быть выстроены: модель взаимодействия работодателей, провайдеров учебных программ, центров занятости, рекрутинговых агентств и сервисов подбора персонала для тестирования различных моделей; организационно-финансовые механизмы выдачи персональных цифровых сертификатов; механизмы отбора и признания результатов образовательных программ, в которых заинтересованы работодатели в регионах, и инструменты отбора мотивированных получателей персональных цифровых сертификатов. По результатам апробации будут внесены коррективы в предлагаемые модели и организационно-технические решения, которые в дальнейшем будут масштабированы на федеральном уровне.

Сколько людей пройдет обучение с помощью цифровых сертификатов

Реализация системы обучения с помощью цифровых сертификатов предполагает, в том числе, проведение PR-кампании по продвижению персональных цифровых сертификатов, которая охватит не менее чем 5% от трудоспособного населения страны. В 2019 г. цифровые сертификаты получат и пройдут соответствующее обучение 5 тыс., в 2020 г. – 38 тыс., в 2021 г. – 160 тыс. человек (накопленным итогом с прошлыми годами).

Также ежегодно должен будет проводиться анализ уровня мотивационно-ценностных особенностей населения России и мониторинг операционной готовности различных групп и категорий населения к жизни и деятельности в условиях цифровой экономики вместе с подготовкой рекомендаций по целевым группам для реализации персональных цифровых сертификатов.

Бюджет мероприятия

Кураторами мероприятий будут Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпросвещения и Министерство труда. Реализовывать проект будут автономная некоммерческая организация (АНО) «Университет НТИ (Национальная технологическая инициатива) 20.35», «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ), «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте» и общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание».

Государство потратит на обозначенные цели в 2019-2021 гг. 2,9 млрд руб. В том числе 100 млн руб. уйдет на разработку и апробацию модели предоставления персональных цифровых сертификатов от государства, 170 млн руб. на проведение анализа и мониторинга, 2,6 млрд руб. – непосредственно на реализацию государственной системы стимулирующих выплат. Из этой суммы большая часть (2 млрд руб.) будут затрачены в 2021 г.

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