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Британский государственный софт начал приравнивать антипрививочников к экстремистам

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми
Вычислять антипрививочников в интернете начнут при помощи специализированного ПО, разработанного для борьбы с террористами. Противники вакцинаций стали угрозой для здоровья всего человечества – они были включены в список 10 самых глобальных угроз здоровью людей.

Борьба с антипрививочниками

Программное обеспечение британской компании Moonshot CVE будет адаптировано для борьбы с антипрививочниками через интернет. Изначально это ПО было разработано с целью противодействия экстремистам, вербующим в свои ряды мирных жителей посредством Всемирной паутины путем пропаганды.

Технологии Moonshot CVE, по данным The Guardian, применяются против экстремистской пропаганды в 28 странах мира, включая США и ряд европейских государств. Идентификация осуществляется путем анализа поисковых запросов людей, а также их постов и комментариев на различных ресурсах, в том числе в социальных сетях.

Почему именно антипрививочники

Антипрививочники – это участники антивакцинаторства, общественного движения, суть которого заключается в оспаривании безопасности и, самое главное, эффективности вакцинации. Движение носит общемировой характер и может угрожать здоровью всего населения планеты. В 2019 г. Всемирная организация здравоохранения включила антивакцинаторство в перечень 10 глобальных угроз здоровью людей.

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Антипрививочники стали угрозой для всего человечества

По данным ВОЗ, антипрививочники спровоцировали рост уровня заболеваемости корью. С начала 2019 г. он вырос на 30% в масштабах всего мира по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. К примеру, в США в течение только лишь февраля 2019 г. было зафиксировано 53 вспышки этого заболевания.

Рост заболеваемости корью наблюдается и в тех странах, которые практически добились полной элиминации этой болезни. В Европе в течение первой половины 2018 г. было зарегистрировано свыше 41 тыс. случаев заболевания корью – среди подхвативших инфекцию были как взрослые, так и дети. Это новый рекорд для Европы: к примеру, в период с 2010 по 2017 гг. число заболевших корью в общей сложности не превысило 24 тыс. человек. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2016 г. – в этом году корью заразилось 5273 европейца.

Смены приоритетов не будет

Представители Moonshot CVE не уточняют, в каких именно странах будет организован поиск антипрививочников, и кто выступил заказчиком перенастройки ее софта. По их словам, программное обеспечение, изначально натасканное на различные организации экстремистов, например, Ку-клукс-клан или ИГИЛ (официально запрещена на территории России), продолжит работать в выбранном направлении – гибкость ПО позволяет без особого труда расширять критерии поиска.

Эффективность британского метода

Алгоритмы Moonshot CVE выявляют любые словосочетания и слова в поисковых запросах, имеющих прямое или косвенное отношение к экстремизму, а теперь и к борцам с вакцинами. В разговоре с журналистами The Guardian сотрудники компании сообщили, что за последнее время их детище выявило 557 запросов с ключевыми словами «kill blacks» и еще 126 запросов «killing blacks». Помимо этого, было зафиксировано 178 запросов со словосочетанием «14 слов» (кодовый лозунг и приветствие у белых националистов). Также 56 человек искали PDF-версию книги «Дневник Тернера» – неонацистского романа-антиутопии за авторством американского писателя Уильяма Пирса (William Pierce). Книга известна тем, что некоторые ее страницы имел при себе террорист Тимоти Маквей (Timothy McVeigh), в апреле 1995 г. организовавший в Оклахома-сити взрыв, в котором погибло практически 170 человек и свыше 680 человек получили ранения.

Что ждет антипрививочников

Последствия, которые ожидают вычисленных при помощи технологий Moonshot CVE антипрививочников, специалисты компании раскрывать не стали. Они также не сообщили, какие именно персональные данные станут известны лицам, заказавшим поиск.

В случае с выявленными «сетевыми» экстремистами они начинали видеть специальную таргетированную рекламу, направленную на снижение градуса ненависти, порождающей экстремизм, в том числе и контакты центров психологической помощи.

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