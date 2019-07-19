«ГосWeb» в России строят по британскому образцу. Его опробуют на детских садах и больницах

По британской модели

Российский «Госweb» (единая цифровая среда государственных сайтов) строится по образцу используемой в Великобритании единой модели государственных сайтов - gov.uk. Об этом рассказала заместитель директора департамента цифрового государства министерства Екатерина Столбова.

В Минкомсвязи считают, что в британский gov.uk не был доведен до конца, так как его начали внедрять «сверху». В России же «Госweb» будет, наоборот, сначала внедряться «снизу», а потом тиражироваться на федеральные структуры.

В 2010 г. правительство Великобритании приняло стратегию «Цифровизации по умолчанию». Через год в ходе ее исполнения в недрах правительства была создана структура Правительственных цифровых сервисов (Government Digital Service, GDS).

В 2012 г. GDS запустило доменную зону gov.uk для правительственных сайтов. Планировалось, что за несколько лет в данную зону переедут сайты нескольких сотен государственных сайтов с единым форматом.

Gov.uk пришла на смену британскому правительственному онлайн-сервису Directgov и правительственной службе помощи Business Link. На конец 2015 г. в GDS работало около 500 человек.

Шесть пилотных регионов для «Госweb»

Как рассказала Екатерина Столбова, Минкомсвязи отобрало шесть пилотных регионов для тестирования «Госweb».

В эксперименте согласились участвовать республики Удмуртия и Калмыкия, Ханты-Мансийский автономный округ, Алтайский край, Курганская и Московская области. Объектами тестирования единой модели госсайтов станут школы, детские сады, медицинские организации и органы местного самоуправления.

Российский «Госweb» строится по образцу британской gov.uk

В Минкомсвязи полагают, что в Великобритании gov.uk не был доведен до конца

В перспективе «Госweb» объединит все официальные сайты и цифровые сервисы органов государственной власти и местного самоуправления, а также государственных внебюджетных фондов, став основным каналом взаимодействия государства с гражданами. Сейчас сайты государственных организаций зачастую не содержат полезных для граждан цифровых сервисов и информации, говорит Столбова.

Минкомсвязи подготовило для госорганизаций конструктор сайтов с использованием единых шаблонов и дизайна, интегрированный с различными государственными информационными системами, а также новый подход к раскрытию информации.

В числе прочего на сайтах будут интегрированы сервисы для подачи обращений в госорганы с возможностью оперативного рассмотрения, проведения электронных голосований по различным социально значимым вопросам и общественного обсуждения нормативно-правовых актов.

Сколько стоит «Госweb»

Проект «Госweb» пыталась реализовать еще команда прежнего министра связи Николая Никифорова. Однако правительственная комиссия по использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности не утвердила подготовленную Минкомсвязи соответствующий проект концепции. Нынешняя команда министерства подготовила новый проект концепции, который в течение месяца будет рассмотрен правительственной комиссии.

Мероприятия по созданию единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов, включая единый стандарт визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения, включены в федеральный проект «Государственное управления» национальной программы «Цифровая экономика».

Предполагается, что модель «единого окна» для доступа к информации, созданной органами государственной власти, будет реализована за счет возможностей федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных услуг» (ФГИС ЕПГУ). Проект обойдется федеральному бюджету в 311 млн руб. В результате его реализации до конца 2021 г. не менее 70% госсайтов будут работать через единую цифровую платформу.

Развитие портала госуслуг

Федеральный проект «Государственное управление» предполагает еще целый ряд мероприятий по развитию ФГИС ЕПГУ. Развитие данной системы в качестве единой омниканальной цифровой платформы публикации информации и предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе с учетом региональной зависимости, местоположения пользователей и региональной специфики в части востребованности предоставляемых сервисов и услуг, обойдется в 111 млн руб.

Развитие ФГИС ЕПГУ в соответствии с изменениями законодательства, технологическими изменениями, вносимыми в другие информационные системы в составе инфраструктуры электронного правительства, и с учетом потребностей по обеспечению информационной безопасности обойдется в 152 млн руб. В эту же сумму совершенствование архитектуры ФГИС ЕПГУ для соответствия требованиям по возрастающей нагрузке на данную систему для обеспечения процесса оказания услуг.

Обеспечение возможности комплексной персонализированной поддержки предоставления государственных и муниципальных услуг и обслуживания посредством ФГСИ ЕПГУ юридических лиц и предпринимателей, а также модернизация пользовательских интерфейсов ФГИС ЕПГУ в целях обеспечения удобства их использования потребует затрат в размере 317 млн руб.

Реализация комплексного перехода на преимущественное предоставление услуг, функций, сведений и сервисов в электронном виде через мобильные устройства, а также наиболее популярные коммуникационные каналы, включая социальные сети и мессенджеры, будет стоить 160 млн руб.

«Мультирегиональность ЕПГУ»

В документе запланировано обеспечение возможности получения пользователями региональных и муниципальных услуг в модели «единого окна» посредством проект «Мультирегиональность ЕПГУ». Проект предполагает модернизацию, вывод на ФГИС ЕПГУ и обеспечение работоспособности популярных услуг, предоставляемых региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Также проект предполагает обеспечение возможности комплексного предоставления государственных и муниципальных услуг пользователей ФГИС ЕПГУ по жизненным ситуациями, включая механизмы персонализированного обслуживания и поддержки. Стоимость обозначенных мероприятий составляет 167 млн руб.

Кроме того, в документе говорится о следующих мероприятиях: развитие функциональности личных кабинетов для юридических и физических лиц; обеспечение синхронизации данных, содержащих в личных кабинентах в разных информационных системах; реализация комплексного перехода на планирование, развитие и оценку эффективности омниканальной цифровой платформы ЕПГУ в модели «одного окна» на основании продуктовой и сервисной статистической аналитики; прогнозирование и реализация предоставление государственных услуг, сервисов и сведений через каналы партнеров и в контексте предоставляемых ими коммерческих сервисов и услуг.

Общая стоимость указанных мероприятий по развитию ФГИС ЕПГУ составляет 1,2 млрд руб. Средства должны будут выделяться из федерального бюджета в 2019-2021 гг.