Правительство одобрило создание электронного досье на все население России

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Законопроект по созданию в России единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении получил одобрение комиссии по законопроектной деятельности. В ресурсе будут представлены базовые сведения о физлицах. Вести его будет ФНС. Сами граждане тоже смогут получать и использовать эти данные через портал госуслуг.



Единый ресурс о населении

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который предусматривает создание в России единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении. Об этом сообщается на сайте правительства. Подготовленный Минфином законопроект получил название «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации». На следующем этапе законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.

На сайте поясняется, что сейчас в России нет единого централизованного информационного ресурса, где были бы представлены базовые сведения о населении. Предполагается, что такой ресурс даст возможность налоговым и другим органам получать полные и достоверные сведения о физических лицах. Соответственно, полномочия по ведению ресурса будут возложены на ФНС России.

Также отмечается, что сведения о населении будут доступны самим гражданам — благодаря этому пользователи будут знать, какой информацией о них располагают госорганы. Доступ к данным рядовые пользователи смогут получить через портал госуслуг. Полученными сведениями они смогут пользоваться при подаче заявки на оказание какой-либо госуслуги через портал. Создание ресурса должно сделать госуправление более эффективным и прозрачным, считают авторы проекта.

Сведения, представленные в данном информационном ресурсе, предполагается сделать достоверными и непротиворечивыми. Одному гражданину в ресурсе будет посвящена одна запись. Данные будут черпается из информационных ресурсов различных госорганов.

«Дорожная карта»

Законопроект был разработан согласно Концепции по формированию и ведению единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России, которую правительство утвердило 4 июля. Одновременно была утверждена «дорожная карта», то есть план реализации данной концепции. Эти документы также подготовил Минфин.

В концепции определяются принципы создания и ведения информационного ресурса, а также требования к его информационной системе и к ее взаимодействию с другими ГИС.

Правительство рассмотрит законопроект о создании электронного досье на всех граждан России

Реализовывать концепцию планируют в четыре этапа. На первом этапе, который охватывает 2017-2018 гг., будут разработаны нормативно-правовые акты, регулирующие создание и ведение ресурса. На этом же этапе будет проведена апробация подходов к формированию ресурса и обмену обезличенными сведениями с госорганами.

На втором этапе, то есть в 2018-2019 гг., будет спроектирована информационная система ресурса и сформулированы требования к защите информации.

На третьем этапе, который запланирован на 2020-2022 гг., планируется непосредственно создать данную информационную систему и провести первоначальное наполнение ресурса. В этот же период предполагается наладить обмен данными с некоторыми ГИС.

На четвертом этапе, то есть в 2023-2025 гг., ресурс будет подключен к различным государственным и муниципальным ГИС.

Список сведений

Ресурс будет содержать сведения как о гражданах России, так и о иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые проживают на территории страны.

Там будут представлены такие сведения о физлице, как фамилия, имя и отчество, даты и места рождения и смерти, пол, дата прибытия и выезда на ПМЖ, а также идентификаторы сведений о физлице, содержащиеся в базовых государственных информационных ресурсах, и реквизиты свидетельств о рождении и смерти.

Помимо этого, в состав сведений войдут данные о документах, удостоверяющих личность и право осуществлять определенную деятельность, равно как и идентификаторы сведений о постановке на учет в налоговых органах и регистрации по месту жительства.

Сюда же предполагается добавить идентификаторы сведений о регистрации в системах обязательного пенсионного, медицинского, социального страхования, о постановке на учет в органах занятости, а также идентификаторы сведений об иных видах учета физлиц.