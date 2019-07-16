Вандалы с топорами атакуют «умные домофоны» по всей России. Видео

«Умные домофоны» от «Эр-Телекома» целенаправленно выводят из строя

Холдинг «Эр-Телеком» заметил аномальную активность в ряде регионов, где компания установила «умные домофоны». В Уфе (столица республики Башкоркостан), Ростове-на-Дону и других городах неизвестные с топорами стали подходить к «умным домофонам» с целью «что-нибудь оттяпать и изломать», сообщили CNews в компании.

«Некоторые «чудики» жгут наши «железячки» и заливают их каской, - говорит представитель компании Дмитрий Смиркин. - Делают они это явно не в силу сезонны обострений психичисеких заболеваний, а со злым умыслом».

В местных чатах и форумах компания обнаружила детальные инструкции относительно того, как правило вывод из строя «умные домофоны» (если сверлить в произвольной точке, они все равно продолжат работу).

Залитый краской «умный домофон»

По всем фактам вандализма «Эр-Телеком» обращается в правоохранительные органы. При выявлении правонарушителей компания намерена довести дело «до логического конца» и добиться возмещения ущерба всеми вовлеченными участниками процесса. Необходимую доказательную базу компания уже передала в МВД.

Ложное очернение «умных домофонов»

«Эр-Телеком» зафиксировал в ряде регионов ложные, по мнению компании, обращения в СМИ и жалобы в соцсетях по факту неработающих домофонных панелей там, где проблем с ними нет. Компания утверждает, что она ведет учет всех обращений и фиксирует все случаи. По факту реального выхода оборудования из строя идет регистрация соответствующих обращений, а в случае ложных срабатываний проводится профилактическая работа.

Инструкция по выводу из строя «умного домофона» от «Эр-Телекома»

«Эр-Телеком» устанавливает «умные домофоны» по решениям собраний жильцов и управляющих компаниий. В компании уверяют, что установка «умных домофонов» происходит за счет управляющих компаний и бесплатна для жильцов. «Мы стремимся сделать рынок домофонов современным и цивилизованным и против любых проявлений недобросовестной конкуренции», - говорит Смиркин.

Как «умные домофоны» помогают ловить преступников

«Умные домофоны» поддерживают видеосвязь и обеспечивают распознавание лиц. Также в устройствах реализован доступ для участковых полицейских: в базу загружаются профили подозреваемых в совершении преступлений и при их обнаружении информация автоматически уходит в МВД. Также в устройствах внедрена кнопка «112».

Нападение вандала на «умный домофон»

В Санкт-Петербурге после установки «умных домофонов» раскрываемость преступлений повысилась в два раза, утверждают в компании.

Сколько «Эр-Телеком» зарабатывает на «умных домофонах»

За 2019 г. «Эр-Телеком» намерен заработать на установке «умных домофонов» 1,3 млрд руб. Объем всего рынка домофонов, по оценке одного из опрошенных CNews экспертов, составляет 25 млрд руб. в год. Их них 10 млрд руб. уходит на установку и замену «умных домофонов» и их сервисное обслуживание, а еще 15 млрд руб. на околосервисное обслуживание (замену и покраску дверей и прочее).