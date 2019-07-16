Российский «государственный блокчейн» Vostok продан целиком

Основатель закрытой блокчейн-платформы Vostok, предназначенной для крупного бизнеса и госсектора, полностью продал свою долю в проекте. Покупателем стала GHP Group Марка Гарбера, который намерен интегрировать блокчейн-технологии в другие свои проекты.



Vostok сменил владельца

Финансовая группа GHP Group Марка Гарбера выкупила блокчейн-платформу Vostok, приобретя у основателя проекта Александра Иванова всю его долю. Как сообщил CNews представитель Vostok, GHP Group стала единственным владельцем проекта.

В результате сделки технологии Vostok можно будет интегрировать в добывающие, производственные и логистические активы GHP Group, а также в партнерские проекты. Иванов же теперь намерен сфокусироваться на своем основном проекте Waves Platform.

Гарбер сообщил, что сохранит команду руководителей и разработчиков Vostok, «компетентность которых подтверждена их участием в разработке дорожной карты по развитию технологий распределенного реестра». Он называет Vostok одним из лидеров российского рынка технологий распределенного реестра, в которых видит возможность вывода других своих проектов на новый уровень.

Со своей стороны Иванов отметил, что «пути Vostok и Waves все сильнее расходятся», и для него развитие Waves Platform является более приоритетным. Он намерен сосредоточиться на развитии экосистемы Web3, в том числе на проектах для крупного бизнеса. Waves Platform — это тоже блокчейн-проект, но рассчитанный на неограниченный круг пользователей, в отличие от Vostok. Технологии Waves послужили основой для Vostok.

Vostok и его инвесторы

Гарбер является ранним инвестором Vostok. В декабре 2018 г. Иванов сообщил, что Vostok привлек $120 млн иностранных инвестиций от группы международных инвесторов. Иванов отмечал, что это очень крупная инвестиция, особенно на фоне спада массового интереса к блокчейну со стороны инвесторов. Весь проект был оценен в $600 млн.

Новый владелец проекта Vostok Марк Гарбер

Имена инвесторов не раскрывались, однако сообщалось, что в группе их более 15, и работают они на рынках Европы, Китая, Сингапура и России. Одним из инвесторов была GEM Capital. Это был первый раунд инвестиций, не ICO. В обмен на деньги инвесторы стали владельцами 20% системных токенов, которые позволят им совершать транзакции через Vostok.

На вопрос CNews, как эти инвестиции в размере $120 млн соотносятся с нынешней сделкой с GHP Group, в компании ответили, что «это были инвестиции не в компанию, а в проект».

Привлеченные средства Иванов планировал потратить на исследования и разработки, маркетинг, а также выход за рамки обычного блокчейна.

Что такое Vostok

Vostok — это проект по созданию закрытой блокчейн-платформы, предназначенной для использования компаниями крупного бизнеса и госсектора. Проект был запущен 12 апреля 2018 г. Его основателем и генеральным директором является предприниматель Александр Иванов, выпускник МГУ и аспирантуры Лейпцигского университета.

Менее чем за год с момента запуска Vostok удалось заключить соглашения о сотрудничестве с российскими и зарубежными компаниями, среди которых Сбербанк, «Вэб.рф», «Трансмашхолдинг», «Ростех», «Транстелеком» (Казахстан). В феврале 2019 г. CNews сообщал о том, что Национальный центр информатизации (НЦИ) и компания Vostok заключили соглашение о сотрудничестве. НЦИ планировал внедрять разработанные Vostok сервисы в совместных инфраструктурных проектах.

Помимо этого, Vostok создал для Нижегородской области систему гражданского голосования, которая позволит населению управлять распределением собранных с него налогов.

Платформа Vostok сочетает в себе преимущества нескольких «сквозных» технологий: блокчейна, промышленного интернета, искусственного интеллекта и анализа больших данных. Блокчейн выступает связующим звеном между технологиями, позволяющим проверять данные и безопасно хранить их.

Закрытая блокчейн-платформа Vostok, работающая на протоколе PoS (proof of stake – «доказательство владения»), использует алгоритм консенсуса Waves-NG, который позволяет увеличить пропускную способность сети, ее стабильность и скорость обработки информации. Платформа предоставляет возможность формирования электронной системы сертифицирования, регистрации и отслеживания данных.

Разработчики Vostok утверждают, что платформа сможет обрабатывать около 1 тыс. транзакций в секунду. Это немало, учитывая что Bitcoin способен обрабатывать всего семь транзакций в секунду, а Ethereum — 20. На скорость обработки транзакций делает ставку и Павел Дуров, который планирует запустить блокчейн-платформу TON, с той разницей, что он обещает миллионы транзакций в секунду.