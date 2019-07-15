«Ростех» и «Ростелеком» строят платформу для ИТ в медицине

«Ростех» и «Ростелеком» создали совместное предприятие в сфере цифровых медицинских технологий. Предприятие является «дочкой» АО «РТ Лабс» и НЦИ. Оно создаст единую цифровую платформу для предоставления медицинских сервисов.



Совместное предприятие

«Ростех» и «Ростелеком» создали совместное предприятие, в котором объединят свои достижения в сфере цифровых медицинских технологий. Предприятие получило название ООО «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед»), сообщает «Ростех» на своем сайте.

Юридически «Цифромед» является дочерним предприятием АО «РТ Лабс», входящего в состав «Ростелекома», и ООО «Национальный центр информатизации» (НЦИ), которое является частью «Ростеха». «Ростелеком» получила 51% новой структуры, а «Ростех» — 49%. Гендиректором совместного предприятия стал Александр Корсак.

Зачем это нужно

Как поясняет «Ростех» «совместное предприятие консолидирует экспертизу и компетенции существующих в контуре «Ростелекома» и «Ростеха» отдельных компаний по разработке прикладных медицинских решений и поддержке программного обеспечения для регионального и федерального сегментов Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

«Цифромед» будет заниматься разработкой, внедрением и эксплуатацией информационных систем в здравоохранении. На основе технологий предприятия будет создана единая цифровая платформа для медорганизаций, на базе которой населению будут оказываться различные цифровые медицинские услуги.

«Ростех» и «Ростелеком» создали совместное предприятие в сфере цифровых медицинских технологий

Для разработки модулей этой платформы в «Цифромеде» будет создана техническая команда. Также будут созданы направления бизнеса в сфере цифровых сервисов и услуг для медучреждений, врачей и пациентов.

В настоящий момент «Ростелеком» занимается внедрением медицинских информационных систем в 25 регионах России, «Ростех» — в 35.

Чем занимается НЦИ

Компания «Национальный центр информатизации», созданная в 2014 г., ранее была известна как «РТ-электронные услуги». Она занимается разработкой и сопровождением информационных систем. Основная клиентура — госкомпании, госорганы и системные интеграторы. Работает по заказам Минкомсвязи, Минздрава, Минтруда, ФГУП «Почта России» и т. д.

НЦИ занимался развитием и поддержкой ЕГИСЗ и Государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС). Предприятие зарегистрировано в г. Иннополис (Республика Татарстан), главный офис находится в Москве. Его единственным учредителем является компания «РТ-развитие бизнеса», которой, в свою очередь, владеет «Ростех». Генеральный директор НЦИ — Константин Солодухин.

В рейтинге CNews «Крупнейшие поставщики решений для госсектора» за 2018 г. НЦИ занял девятое место с выручкой от проектов в госсекторе в размере 3,2 млрд руб. В 2017 г. компания перешла от вендорской модели к модели интегратора.

Что такое «РТ Лабс»

«РТ Лабс» занимается системной интеграцией и выполнением полного цикла работ при реализации инфраструктурных проектов в интересах государственных органов и корпоративных клиентов. Компания выступает в роли подрядчика «Ростелекома» по сопровождению региональных систем электронного правительства и информационного общества с 2015 г. Кроме того, «РТ лабс» является технологическим партнером «Ростелекома» по созданию и развитию Единой биометрической системы.

В рейтинге CNews «Крупнейшие поставщики решений для госсектора» за 2018 г. интегратор занял 14 строчку с выручкой от проектов в госсекторе в размере 2,5 млрд руб. Также компания заняла 20 место в рейтинге CNews «Крупнейшие поставщики ИТ-услуг» по итогам 2018 г. с показателем выручки от ИТ-услуг в 2,77 млрд руб.