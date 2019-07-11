Вице-премьер по ИТ предложил запретить дорожные штрафы со скрытых камер

Вице-премьер Максим Акимов полагает, что в России нужно запретить назначать водителям штрафы на основании данных скрытых камер. Камеры вообще нужно устанавливать только в тех местах, где часто происходят ДТП, и водителей следует по максимуму информировать об их местоположении.



Заявление Акимова

В России следует ввести систему, которая не позволит назначать дорожные штрафы на основании данных скрытых камер, полагает вице-премьер Максим Акимов, куратор ИТ-сферы в правительстве. Также он считает, что камеры наблюдения на дорогах следует устанавливать только в тех местах, где часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Заявления прозвучали в ходе интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Систему соблюдения скоростного режима, к сожалению, в очень многих местах стали рассматривать как систему ошкуривания водителей, а не как систему профилактики, предупреждения нарушений. Заведомо устанавливая систему фотовидеофиксации так, чтобы водителю было неизвестно, чтобы он попадал в некомфортную для себя ситуацию с торможением, изменением скорости», — приводит слова вице-премьера сайт радиостанции.

Акимов полагает, что с этой проблемой следует бороться. По его словам, на последнем заседании Госсовета Президент России Владимир Путин поддержал эту мысль и поручил изменить ситуацию в кратчайшие сроки.

Вице-премьер полагает, что владельцы частных камер заботятся больше о своем заработке, чем о безопасности дорожного движения. В то же время он не предлагает немедленно отказаться от частных камер, однако предлагает не устанавливать их там, где нет концентрации ДТП. Кроме того, по мысли Акимова, места установки камер должны утверждаться регионами и муниципалитетами с ГИБДД.

Вице-премьер предложил отменить практику назначения дорожных штрафов по данным скрытых камер

Вице-премьер отметил, что в России необходимо создать систему, не позволяющую взимать штрафы за превышение скорости на основании записей камер, «данные о которых не были предоставлены водителю либо путем предоставления в навигационное приложение, либо путем уведомительных знаков и так далее». Он выступает против переносных камер и подчеркивает, что водителей, напротив, необходимо по максимуму информировать о местах установки такого оборудования.

Напомним, на днях московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал адреса расположения всех камер фотовидеофиксации в Москве. Информация доступна на сайте ЦОДД без регистрации. Это было сделано после того, как в конце июня на заседании Госсовета Путин призвал не скрывать камеры на опасных участках дорог.

Государственно-частные партнерства

В апреле 2019 г. «Коммерсант» обнародовал итоги проверки Генпрокуратуры, проведенной в регионах по просьбе ГИБДД. Проверка выявила, что в некоторых регионах большая часть штрафов за превышение скорости уходит именно в частные компании. В Ингушетии, Дагестане, Костромской области и Севастополе они получают 60% штрафов, в Еврейской автономной области — 90%, в Республике Алтай, Рязанской области и Забайкальском крае — более 100%, поскольку власти доплачивают им по условиям концессии.

Например, в 2016 г. подмосковные власти заключили концессионное соглашение с компанией «МВС Груп», согласно которому компания должна была поставить и обслуживать более 1 тыс. камер, получая за это из бюджета области 233 руб. за каждый штраф. Подобные соглашения были заключены в 17 регионах России.

При заключении концессий нередко допускаются различные нарушения. Например, в Новгородской области в 2014 г. контракт на установку камер был заключен с «Ростелекомом», который был единственным участником тендера. Стоимость контракта составила 733 млн руб. Поскольку соглашение было заключено в отсутствие госзадания на создание системы, дело окончилось уголовным делом против чиновника, превысившего свои полномочия. Впоследствии договор был перезаключен с «Техносервом», его стоимость снизилась до 483 млн руб.

В Вологодской области камеры для дорог также поставил «Ростелеком» — по цене, в полтора раза превышающей закупочную. Закупка производилась у «Техносерва». Впоследствии выяснилось, что «Ростелекому» предоставили информацию о предстоящем конкурсе, обеспечив таким образом компании преимущество. Также местная прокуратура выявила между «Ростелекомом» и «Техносервом» картельный сговор.

Сам Акимов ранее уже выражал свое негативное отношение к государственно-частным партнерствам в этой сфере и сообщал о намерении бороться с «серыми схемами».