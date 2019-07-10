Разработчиков российского ПО поддержат 15 миллиардами

Миллиарды российским программистам

Отечественные разработчики программного обеспечения могут получить государственные субсидии в размере около 15 млрд руб. Соответствующий проект готовит рабочая группа по направлению «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика». Точную сумму авторы идеи не сообщили.

Что немаловажно, лишь треть этой суммы, в пределах 5 млрд руб., будет выделена из федерального бюджета, тогда как планируемый объем внебюджетного финансирования может достичь 10 млрд руб. Источники этих средств на момент публикации материала известны не были.

По мере завершения работ документ будет направлен в Минкомсвязи для рассмотрения и подготовки к реализации. По информации АНО, деньги предполагается направить как на создание нового, так и модернизацию уже существующего программного обеспечения, разработанного отечественными специалистами и компаниями.

Сроки реализации проекта

Разработчики проекта работают над итоговыми правками к документу – он будет утвержден до конца июля 2019 г. и сразу отправлен в Минкомсвязи. По задумке авторов, средства на поддержание российских девелоперов не будут выданы единовременно, однако сроки выдачи будут максимально сокращены. Разработчики, полагают авторы документа, могут рассчитывать на получение указанной суммы в период до 2021 г.

Отечественные разработчики ПО могут получить от государства 15 млрд руб.

Документ, описывающий все механизмы поддержки разработчиков, был представлен руководителем рабочей группы и президентом группы компаний InfoWatch Натальей Касперской. После обсуждения было принято решение о внесении доработок по части детализации целевых субсидий на закупку ОС и кредитования заказчиков для перехода на отечественные системы автоматического проектирования.

Другие проекты финансирования разработчиков

Новый проект АНО «Цифровая экономика» по субсидированию российских разработчиков – не первый и не самый масштабный с точки зрения объемов финансирования за последние несколько лет. К примеру, в октябре 2017 г. В распоряжении CNews оказался проект финансирования плана мероприятий раздела «Информационная безопасность» программы «Цифровая экономика», подготовленный центром компетенций по данному направлению, созданному на базе Сбербанка.

Согласно документу, на поддержку отечественных разработчиков в период с 2018 г. по 2020 г. планировалось выделить 34,3 млрд руб. и половину этой суммы (16,68 млрд руб.) авторы документа предлагали взять из федерального бюджета. В частности, малым предприятиям по разработке и внедрению ПО планировалось выделить из бюджета 5 млрд руб., и еще 5 млрд руб. бюджетных средств было предложено субсидировать на разработку отечественного прикладного и общесистемного ПО.

Дополнительные 2 млрд руб. авторы проекта предложили государству направить на финансовое стимулирование органов госвласти и госкорпораций к использованию отечественного ПО, а также на создание стандартов информационной безопасности в системах, реализующих облачные, туманные, квантовые технологии, системах виртуальной и дополненной реальности, и технологиях искусственного интеллекта.

К середине ноября 2017 г. был подготовлен другой проект плана мероприятий программы «Цифровая экономика» по разделу «Информационная безопасность», созданный все тем же центром компетенций по данному направлению. Проект подразумевал выделение 29,6 млрд руб. на поддержку отечественных разработчиков ПО в 2018-2020 г.г. Из них 11,7 млрд руб. планировалось взять из федерального бюджета, а 17,98 млрд руб. – из внебюджетных источников (средств государственных фондов). Вся сумма, согласно проекту, должна была пойти на акселерацию команд разработчиков, поддержку использования российского ПО внутри страны и за рубежом, а также на создание прототипов отечественного ПО.

В июне 2018 г. правительственной комиссией по использованию ИТ для улучшению жизни граждан и условий предпринимательской деятельности был утвержден еще один план мероприятий программы «Цифровая экономика» по разделу «Информационная безопасность». Документ содержал информацию о расходах на информационную безопасность в размере 34,04 млрд руб за 2018-2020 гг. Источником 22,33 млрд руб. из них был назначен федеральный бюджет, а 11,71 млрд руб. планировалось взять из внебюджетных источников.

Этот проект также предполагал отдельную статью расходов на поддержку российских разработчиков ПО – в общей сложности 17,96 млрд руб за указанный период (6,86 млрд руб. бюджетных средств и 11,1 млрд руб. из внебюджетных источников). Сумма включает 5,3 млрд руб. на реализацию программы «Грантовая поддержка малых инновационных предприятий по разработке отечественного ПО» (исполнитель – «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»), 2,5 млрд руб. на материальную поддержку отечественных разработчиков общесистемного и прикладного ПО (исполнитель – Минкомсвязи) и 2,25 млрд руб. на программы соинвестирования и инвестирования в уставной капитал разработчиков отечественного ПО. Это было поручено ВЭБ и его «дочке» «ВЭБ-Инновации».

Между этим проектом и новым планом, подготавливаемым для Минкомсвязи, прослеживается определенная связь. Она заключается в том в том, что изначально имел место план на 18 млрд руб., однако спустя полтора года он был переписан: в сравнении с ним в новом плане сдвинуты сроки и уменьшены размеры субсидий.

Отметим также, что 27 декабря 2018 г. рабочей группой при АНО «Цифровая экономика» был подготовлен новый план, согласно которому в период с 2018 по 2021 гг. суммарные расходы по разделу «Информационная безопасность» должны составить 27,92 млрд руб. Из них 15,28 млрд руб. предполагалось выделить из бюджета, а оставшиеся 12,64 млрд. руб. привлечь из внебюджетных источников.