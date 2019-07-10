CNews растет и обновляется. Обращение главного редактора

В сентябре 2018 г. CNews взял курс на обновление. Спешим поделиться с вами хорошими новостями: растет аудитория CNews, расширяется команда и обновляется дизайн. Вплетение ИТ в экономику и геополитику делает нашу работу все более интересной. У нас множество захватывающих идей.

Аудитория CNews растет

В сентябре 2018 г. я стала главным редактором CNews – издания, в котором я работаю шесть лет. Осенью мы запустили некоторые процессы обновления, первыми результатами которых можем поделиться уже сегодня.

Тема цифровизации бизнеса и государства, которую выбрал для себя CNews, созданный почти 20 лет назад в холдинге РБК, сегодня в тренде. Мы очень хорошо чувствуем это по росту числа наших читателей. Аудитория CNews достигает 170 тыс. человек в сутки и 3 млн. человек в месяц. За последние 10 месяцев (с сентября 2018 г. по июнь 2019 г. включительно) аудитория CNews выросла на 15% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее (данные Google Analytics). Основа аудитории CNews – руководители, менеджеры и квалифицированные специалисты. Мы знаем это точно, так как регулярно встречаемся с тысячами из них на наших конференциях.

Многие влиятельные заказчики ИТ, чиновники и руководители ИТ-компаний регулярно сообщают нам, что начинают свой рабочий день с чтения материалов нашего издания. CNews был и остается крупнейшим русскоязычным изданием об информационных технологиях для бизнеса и государства. Ежедневно мы публикуем свыше 100 материалов, освещающих состояние российского и зарубежного рынков компьютерного оборудования, программного обеспечения, информатизации и автоматизации, электронной коммерции и телекоммуникаций. В поле внимания CNews попадают технологические инновации, интересные проекты, финансовая сторона бизнеса ИТ-компаний, тенденции развития отрасли, последние научные разработки.

Мы – единственное издание в России, которое прицельно пишет о процессах цифровой трансформации в течение 19 лет. Мы писали об этом, когда это называлось «Электронной Россией», позже «Информационным обществом», теперь – «Цифровой экономикой». CNews остается источником качественной информации о цифровой экономике, отраслевой экспертизы, площадкой для обсуждения острых вопросов и проблем ИТ-рынка. Для этого мы развиваем популярные среди наших читателей форматы (эксклюзивные новости, расследования, обзоры, описания прорывных технологий, специальные проекты) и запускаем новые: опросы первых лиц ИТ-рынка, интервью с влиятельными людьми из делового мира, колонки экспертов, открытые дискуссии в формате «CNews Баттл».

Расширяется команда

В редакции CNews работают лучшие журналисты в сфере ИКТ, что подтверждается профессиональными наградами. Имена многих из них хорошо известны на рынке.

Александра Кирьянова, главный редактор CNews: Из специализированного издания мы становимся СМИ, материалы которого интересны всем, кто следит за глобальными процессами изменений в мире

Сегодня штат CNews расширяется: приходят новые журналисты, аналитики, специалисты по организации мероприятий, менеджеры по рекламе, дизайнеры, программисты, сотрудники бэк-офиса. Сейчас в CNews есть несколько открытых вакансий.



Обновляется дизайн

Как вы не могли не заметить, сайт CNews начал обновление дизайна. В этом нам помогают профессионалы, сотрудничающие с ведущими федеральными деловыми СМИ.

Наше «лицо» становится более современным, но в то же время сохраняет привычную для постоянных читателей структуру. Мы в начале пути. Если у вас есть предложения, будем рады обратной связи.

Рост по всем направлениям

CNews Conferences остается крупнейшим в России организатором мероприятий по теме информационных технологий и цифровой экономики (около 35 конференций в год). Крупнейшее мероприятие – CNews FORUM – проводится с 2007 года и собирает более 1500 профессионалов отрасли. Теперь это мероприятие проходит два раза в год.

C 2003 года подразделение CNews Analytics провело сотни исследований для госструктур и коммерческих организаций. Среди клиентов агентства – Правительство России, Правительство Москвы, ЦБ РФ, Microsoft, Газпром, Oracle, HP, Ланит, IBS и сотни других организаций. Агентство имеет опыт проведения опросов до 4000 респондентов. Рейтинги CNews являются одними из самых авторитетных в отрасли, на них ориентируются госструктуры, ссылаются эксперты.

С 2004 года подразделение Zoom.CNews проводит профессиональное тестирование цифровой и бытовой техники. Материалы издания читают более 40 тыс. человек в сутки. Zoom.CNews также реализует интернет-конкурсы и иные спецпроекты по теме цифровой техники для массовой аудитории.

У нас действительно много новых захватывающих идей, которые будут менять CNews еще быстрее, чем раньше.

Информационные технологии меняют мир

За два десятилетия существования CNews тема ИТ вышла далеко за пределы небольшого круга гиков и узких специалистов. Президент страны стал регулярно говорить о высоких технологиях. ИТ стали вопросом геополитики, и мы видим все больше подтверждений этому. Из специализированного издания мы становимся СМИ, материалы которого интересны всем, кто следит за глобальными процессами изменений в мире. CNews продолжает рассказывать, как информационные технологии меняют мир...