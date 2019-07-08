России готовят суверенную «Википедию»

«Википедия» с национальным колоритом

Минкомсвязи России подготовило законопроект по созданию в России отечественного аналога «Википедии». Документ предусматривает, в том числе, выплату субсидий издательству «Большая российская энциклопедия», которое и займется разработкой общенациональной электронной энциклопедии.

Текст законопроекта был размещен в начале июля 2019 г. в свободном доступе на портале проектов нормативных правовых актов. Средства на разработку и дальнейшее развитие проекта, по задумке авторов законопроекта, должны быть выделены из федерального бюджета. Разница между Российской энциклопедией и «Википедией» будет заключаться в том, что за содержанием первой будет следить определенная группа специалистов, тогда как статьи в «Википедии» может создавать, редактировать и дополнять любой пользователь.

Финансовая составляющая проекта

На 8 июля 2019 г. размеры затрат на разработку «российской “Википедии”», как точные, так и приблизительные, оставались неизвестными. Смета будет включать различные статьи расходов, среди которых фигурируют аренда помещений и зарплаты специалистам, принимающим участие в разработке энциклопедии.

В России у "Википедии" появится полноценный аналог

Помимо этого, пишет РБК, деньги будут выделены на оплату труда тем, кто после запуска проекта будет следить за его работоспособностью и наполнением контента. Определенная часть средств будет расходоваться и на сам контент, а также на его получение, в частности, на проведение съемок в театрах, музеях и прочих культурных учреждениях, на работу с архивными материалами, а также на доступ к платным источникам информации, сведения из которых дальнейшем найдут свое применение в самой энциклопедии.

Процент готовности проекта и сроки запуска

В подготовленном Минкомсвязи проекте не указаны не только размеры расходов на создание, но и примерные сроки начала работы российской электронной энциклопедии. Также неизвестно и то, на какой стадии разработки она находится.

Онлайн-версия "Большой российской энциклопедии"

Предложенный Минкомсвязи проект не стал первым в России. К примеру, в ноябре 2014 г. Президентская библиотека совместно с Российской национальной библиотекой приступила к разработке российской электронной энциклопедии, которая тоже позиционировалась в качестве альтернативы «Википедии». По словам авторов проекта, «Википедия» содержит много неточностей и необъективных данных. Для наполнения энциклопедии будут использованы более 50 тыс. книг из 27 региональных библиотек.

Спустя два года, летом 2016 г. глава Правительства России Дмитрий Медведев распорядился собрать рабочую группу по вопросам создания «общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала». Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации и содержит уточнение, что энциклопедический портал будет построен на основе «Большой российской энциклопедии и других российских научных энциклопедий». Занимавший на тот момент должность генерального директора Российской национальной библиотеки (РНБ) Александр Вислый рассказал CNews, что энциклопедический портал станет «не просто аналогом, а непосредственно конкурентом "Википедии"».

Сама «Большая российская энциклопедия» в своей бумажной версии на момент публикации материала состояла из 36 томов, включая 35 нумерованных и отдельный том «Россия». В 2016 г. была запущена электронная версия библиотеки, доступная по адресу bigenc.ru.

Кто курировал разработку

Рабочая группа, о создании которой распорядился Дмитрий Медведев, должна была заняться решением всех организационных вопросов, касающихся создания национальной электронной энциклопедии. По состоянию на 2016 г. в нее входил 21 человек, в том числе Александр Вислый, первый заместитель руководителя Аппарата Правительства России Сергей Приходько, заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин и первый замминистра культуры Владимир Аристархов. Изменился ли состав рабочей группы спустя три года с момента подписания распоряжения, неизвестно.

История «Википедии» и блокировки в России

«Википедия» – это крупнейшая свободная электронная энциклопедия в мире. Она была основана в январе 2001 г., и по состоянию на июль 2019 г. в ней присутствует свыше 40 млн статей на более чем 300 языках. Согласно статистике Alexa Internet за июль 2019 г., «Википедия» находится на пятом месте посещаемости среди всех веб-ресурсов мира.

Несмотря на свои масштабы, электронная энциклопедия может быть полностью заблокирована на территории России. Соответствующий прецедент был создан 24 августа 2015 г.: Роскомнадзор внес «Википедию» в единый реестр запрещенных сайтов по решению Черноярского районного суда Астраханской области, признавшего незаконной размещенную в энциклопедии статью о наркотическом препарате «чарас». Однако 25 августа 2015 г. Роскомнадзор решил снять блокировку, хотя сама статья по-прежнему осталась доступной.

Глава фонда Wikimedia Станислав Козловский рассказал CNews, что в статью были внесены определенные правки: шум вокруг возможной блокировки привлек к статье значительное внимание пользователей, которые и внесли корректировки в материал.

В августе 2016 г. произошел аналогичный случай. Роскомнадзор внес в черный список страницу из электронной библиотеки «Викитека», дочернего проекта «Википедии». На странице размещена статья «Протоколы собраний Сионских мудрецов».

Как указали в Роскомнадзоре, от 26 июля 2010 г. решением Ленинского районного суда г. Оренбурга этот текст был признан экстремистским и внесен в федеральный список экстремистских материалов № 1496.