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РЖД потратят миллиард на серверы с процессорами «не хуже» Intel

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Бизнес Интеграция Электроника ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков

Российские железные дороги наращивают свои серверные мощности за счет «железа» на процессорах Intel, хотя и допускают альтернативные чипы. Стартовая цена лота выставлена выше миллиарда.

Серверы на Intel для РЖД

Как обнаружил CNews, на вооружении «Российских железных дорог» в скором времени появится новая партия серверного оборудования, на закупку которого госмонополист готов потратить 1,05 млрд руб. Такую сумму компания определила в качестве начальной стартовой цены соответствующего контракта. Процедура была запущена РЖД в формате открытого конкурса в электронной форме.

Заявки будут приниматься до 15 июля 2019 г. Подведение итогов запланировано на 30 июля. Госзаказчик рассчитывает на то, что поставка оборудования и выполнение работ по его инсталяции завершатся не позднее 25 ноября 2019 г.

Подобные закупки РЖД традиционно CNews не комментирует. В отношении недавнего тендера на поставку российских серверов Yadro на процессорах IBM и их установку со стартовой ценой лота примерно в 1,5 млрд руб. (победителем оказался «Крастком») компания от любых комментариев отказалась. «Вся регламентируемая 223-ФЗ (закон, касающийся закупок компаний с госучастием, к которым на связанном с ИТ рынке в том числе относятся Сбербанк, «Ростелеком» и «Почта России»; — прим. CNews) информация о конкурсной процедуре опубликована, дополнительных комментариев предоставить не можем», — указали в организации.

При этом стоит отметить, что карточку контракта по итогам упомянутого тендера компания не выложила.

Некоторые подробности закупки

Отметим, что РЖД, как и большая часть крупных госзаказчиков по линии ИТ, в техзадании на тендер не прописывает конкретное имя вендора. В конкурсных документах говорится о том, что серверы для главной российской железнодорожной компании должны соответствовать определенным техническим характеристикам, которые теоретически могут быть свойственны «железу» многих производителей.

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РЖД закупаются серверами на миллиард

В частности, в техзадании отмечены минимально удовлетворяющие госкомпанию характеристики микропроцессоров в составе закупаемых серверов. В документах упомянуты чипы Intel Xeon Gold Skylake с числом ядер от 12 до 20, но с указанием на то, что заказчика удовлетворят процессоры «не хуже» указанной модели. Отметим, что актуальным с точки зрения времени выхода и характеристик этомучипу можно считать, например, процессор AMD Epyc.

РЖД требуются серверы трех типов. В модели, которую можно оценить, как старшую, запрошена тактовая частота процессоров на уровне 2,4 ГГц. Предполагаемый в комплекте модуль памяти DDR4 должен соответствовать распространенному форм-фактору DIMM.

Серверные аппетиты РЖД

Анализ закупок РЖД по части серверных мощностей позволяет судить о том, что для госмонополиста рассматриваемый здесь тендер является вполне рядовой процедурой.

Отдельные приобретения РЖД, как и в данном случае, осуществляет без указания вендоров. Однако для части проектов «Российским железным дорогам» требуются серверы, имеющие статус российских. В частности, в вышеупомянутой закупке на 1,5 млрд руб. РЖД запросили «железо» марки Yadro.

Их поставку по итогам завершившегося конкурса осуществит московская компания «Крастком». При стартовой цене лота в 1,575 млрд руб. снижение в ее заявке составило 9,4 млн руб.

Конкуренцию «Красткому», который недавно остался не у дел в 430-миллионной закупке Yadro банком ВТБ, безуспешно пытались составить две неназванные в публичных документах компании.

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