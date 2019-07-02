Будущих ФСБшников заставят раскрывать свои соцсети и блоги

ФСБ проверит соцсети

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) начнет отслеживать соискателей в социальных сетях. Каждый желающий пополнить ряды ФСБ будет обязан предоставить информацию о своих страницах в социальных сетях, блогах и других сервисах, где он зарегистрирован, в новой анкете для кандидатов.

Проект новой анкеты, разработанной непосредственно ФСБ России, размещен в свободном доступе на официальном портале проектов нормативных правовых актов Regulation.gov.ru. На момент публикации материала соответствующий документ находился на этапе общественного обсуждения.

Согласно обновленной форме анкеты, кандидатам потребуется предоставить не только ссылки, но и своего рода «обзор» содержимого каждого из аккаунтов. Также им будет нужно указать название интернет-ресурса, на котором у соискателя есть профиль.

Изменения, предложенные к внесению в анкету кандидата на должность в ФСБ, преследуют две цели. Делается все это в первую очередь для «усиления требований к качественному составу ФСБ», а также для приведения анкеты в соответствие актуальным изменениям в федеральном законодательстве. Об этом сказано в пояснительной записке к проекту.

Детальные подробности о личной жизни

Желающий работать в ФСБ будет вынужден раскрыть подробности обо всех основных аспектах своей жизни, в том числе и незначительных. В частности, от соискателя потребуются номера ИНН, СНИЛС и загранпаспорта, сведения о датах и целях пребывания за границей и названия стран, подробности об уровне образования и наличии ученых степеней.

Соискателям на должность в ФСБ придется поделиться с работодателем подробностями своей интернет-жизни

В дополнение к этому кандидату необходимо будет раскрыть не менее детальные сведения обо всех ближайших родственниках и сообщить, приходилось ли ему или родственникам состоять в общественных организациях, в том числе некоммерческих и политических.

Перечисленное – малая часть того, что необходимо будет раскрыть о себе каждому кандидату. Сама анкета после внесения в нее всех необходимых изменений занимает 10 листов формата А4 и состоит из 30 пунктов.

Работодатели и соцсети

Проверка аккаунтов социальных сетей становится общемировой практикой. В частности, начиная с июня 2019 г. власти США проводят проверки профилей при рассмотрении заявок на выдачу виз лицам, которых подозревают в связях с группировкой ИГИЛ (запрещена в России).

В России изучением профилей в социальных сетях занимаются работодатели, и подобная практика существует не один год. Многие делают это вручную, но еще летом 2016 г. ресурс Superjob.ru разработал проект, с помощью которого работодатели смогут получить о кандидатах срез структурированных тематических данных, собранных из соцсетей. На очереди — сбор информации о собственных действующих сотрудниках и выявление их связей с конкурентами.

В компании указывают, что сервис главным образом сможет помочь работодателям при первичном анализе кандидатур, при подготовке к собеседованию и при принятии окончательного решения о найме.

Но, если владельцы частных компаний могут самостоятельно принимать решение о проведении проверки социальных сетей соискателя, то чиновники при получении новой должности обязаны предоставлять соответствующую информацию в рамках закона.

Здесь подразумевается поправки к закону «О муниципальной службе в России», известные как «закон Лугового-Бурматова» и обязавшие чиновников отчитываться о своей жизни в соцсетях. Они были утверждены в июне 2016 г. и также коснулись закона «О государственной гражданской службе России».

За сокрытие информации о своей жизни в интернете чиновника может ждать увольнение, что и случилось в Самарской области в январе 2017 г. Своей должности лишилась служащая администрации сельского поселения Большечерниговского района Самарской области, при поступлении на работу не предоставившая подробности о своих личных страницах в интернете. Представление на увольнение было подано местной прокуратурой.

Запрет социальных сетей для военнослужащих

Требование указать все аккаунты в соцсетях при поступлении на работу в ФСБ или в муниципальные ведоства не означает необходимость их удаления или запрет на их использование. Для российских военных дела в этом плане обстоят несколько иным образом.

В марте 2019 г. президент России Владимир Путин подписал закон о запрете военнослужащим передавать данные о себе и своих сослуживцах в СМИ и публиковать их в интернете. Запрет также распространяется на информацию, позволяющую идентифицировать ведомство, к которому они относятся, часть или место несения службы.

Закон, к тому же, предусматривает полный запрет на использование во время службы в армии России смартфонов, планшетных компьютеров, навигаторов и других устройств, «в которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации».

Законом разрешается использование классических сотовых телефонов. Кроме того, означенный запрет не распространяется на те случаи, когда перечисленные гаджеты используются в рамках служебных обязанностей.