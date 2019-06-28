Готов законопроект, об обязательной предустановке российских приложений на смартфоны и ПК

Согласно новому законопроекту Минкомсвязи, иностранные производители смартфонов будут обязаны предустанавливать на них российские приложения, если устройства будут продаваться на территории России. Предустановке подлежат мессенджеры, карты, поисковики и другие типы приложений.



Законопроект Минкомсвязи

Власти обяжут производителей смартфонов предустанавливать на устройства, которые поставляются в Россию, приложения российских разработчиков. Минкомсвязи уже подготовило соответствующий законопроект, который внесет необходимые поправки в закон «О связи», пишут «Ведомости».

Согласно законопроекту, предустановке подлежат мессенджеры, карты, поисковики и другие типы приложений. Список категорий программ, назначенных к предустановке, должно составить правительство. Сколько именно российских приложений придется предустанавливать, в законопроекте не прописано.

Законопроект Минкомсвязи во многом перекликается с концепцией Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о предустановке на смартфоны российских приложений, представленной в январе 2019 г. В мае 2019 г. CNews писал, что Минкомсвязи предложило существенно смягчить концепцию ФАС.

Министерство мотивировало это тем, что рынок мобильных приложений уже достаточно конкурентен. Принуждая производителей гаджетов и ОС предустанавливать конкретное ПО, можно в конечном счете не помочь, а даже навредить рынку. Кроме того, нужно дать возможность и потребителям выбирать, какое приложение ставить. Поэтому вместо предустановки ПО лучше предусмотреть активное окно выбора ПО при первом запуске устройства. Также министерство предлагало ограничить список приложений только браузерами и поисковиками.

Концепция ФАС

Концепция ФАС подразумевает обязательную установку отечественного ПО на ноутбуки, смартфоны и планшеты, реализуемые на территории России. Соответствующие обязательства будут возложены непосредственно на производителей техники, а не на импортеров. Новые правила распространяются также на настольные компьютеры массой до 10 кг.

На смартфоны, которые продаются в России, будут предустанавливаться российские приложения

Документ предписывает установку на устройства российских браузеров, антивирусных решений, программ для мгновенного обмена сообщениями, а также приложений геопозиционирования, в том числе навигатора и картографического сервиса.

Кроме того, концепция обязывает вендоров открыть возможность полного удаления всех предустановленных зарубежных приложений. Инициатива ФАС направлена на борьбу с доминирующем положением американских корпораций Google, Apple и Microsoft, ПО которых, в первую очередь ОС и сервисы, установлено на подавляющем большинстве гаджетов во всем мире вообще и в России в частности.

Реакция рынка

Инициативу ФАС поддержали производитель антивирусного ПО «Лаборатория Касперского», которая находится в состоянии конфликта с властями США, холдинг Mail.Ru Group, ассоциация «Руссофт», куда входят, в том числе, компании «1С» и ЦРТ, а также операторы сотовой связи «Мегафон» и МТС.

Категорически против новой инициативы ФАС высказалась ассоциация производителей электроники РАТЭК, в которую входят крупные ИТ-компании, в том числе Apple, Samsung, Google, Philips и др. Представители РАТЭК уверены, что правила ФАС в случае их принятия в перспективе приведут к заметному снижению как качества, так и надежности предустанавливаемого ПО, а также к росту издержек производителей. Это может повлечь за собой увеличение разрыва между датой международного релиза устройства и его появлением на российском рынке.