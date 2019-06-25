ДНР наладила тайный обмен с «Почтой Россией»

Непризнанная Донецкая народная республика тайно наладила обмен отправлениями с «Почтой Россией». Чтобы отправить письмо из Донецка, используется хитрый прием: сначала послание доходит до фиктивного адреса в Ростовской области, а затем пересылается нужному адресату.

Почта на Донбассе

Из непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) можно отправить письмо в Россию, которое будет доставлено до адресата «Почтой России». В этом убедился корреспондент CNews, побыв в столице ДНР Донецке.

После того, как в 2014 г. ДНР отсоединилась от Украины, молодая республика создала собственное почтовое предприятие «Почта Донбасса». Предприятие обеспечивает пересылку отправлений по территории ДНР и другой отколовшейся от Украины республики - ЛНР (Луганской народной республики). Вместе обе республики принято называть Новороссией.

Поскольку обе республики не признаны международным сообществом, прямого почтового обмена с ними у других государств нет. Но в отделениях «Почты Донбасса» висит инструкция по отправке писем в Россию.

Как отправить письмо из Донецка в Москву

Для этого используется «хитрый» прием. В графе отправителя нужно указать номер абонентского ящика в селе Куйбышево Ростовской области (этот регион России граничит с ДНР и ЛНР). В той же графе в скобках указывается реальный адрес отправителя.

Образец заполнения писем для отправки внутри Новороссии и в Россию

В графе получателя указывается адрес корреспондента в России, которому предназначается послание. Марки на такое письмо отправитель не наклеивает, оплачивая письмо как заказное.

Как показал эксперимент, письмо пришло получателю в Москве. По ходу послания на него кем-то были наклеены марки «Почты России» с печатями, а также наклеен штрих-код «Почта России».

Письмо, отправленное из Донецка, и пришедшее в Москву по каналам «Почты России»

В Министерстве связи ДНР отказались от комментариев по данному вопросу, в пресс-службе «Почта России» не ответили на запрос CNews.

Источник, близкий к предприятию, говорит, что, согласно решению «Укрпочта» (почтовый операторы Украины), почтовый обмен с ДНР и ЛНР не производится. «Возможно, кто-то самостоятельно перевозит отправления через границу и затем передает их в отделения «Почта России», - добавил собеседник CNews.

Почтовые марки ДНР

«Почта Донбасса» выпускает собственные марки. Помимо обычных почтовых марок, предприятие выпускает также коллекционные, а в центральном отделении «Почта Донбасса» есть отдел филателии.

Коллекционное издание почтовых марок с погибшими полевыми командирами ДНР

В том числе есть коллекция с марками, выпущенная в честь погибших полевых командиров ДНР: Гиви (Арсена Павлова), Моторолы (Михаила Толстых) и др. Есть марки, выпущенные в честь Доктора Лизы (Елизаветы Глинки), помогавшей детям ДНР и погибшей в 2017 г.

Марки ДНР, посвященные «Доктору Лизе»

Есть наборы марок, выпущенные в честь городов ДНР. Кроме того, ДНР провела совместное гашение марок с другой непризнанной постсоветской республикой - Южной Осетией (эта республика признана Россией и некоторыми странами дальнего зарубежья).