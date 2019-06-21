Россиянин отсудил у Роскомнадзора сотни тысяч за разделегирование домена

2778

Суд постановил взыскать с Роскомнадзора 415 тыс. руб. за разделегирование домена, на котором были представлены данные из ЕГРЮЛ. Эти данные не запрещено выкладывать в открытый доступ, но Роскомнадзор решил, что владелец сайта неправомерно извлекает из них выгоду, так как на сайте есть реклама. Суд не усмотрел в этой схеме монетизации ничего незаконного.



Решение суда

По решению суда Роскомнадзору придется заплатить 415 тыс. руб. за разделегирование домена, где были представлены данные из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Арбитражный суд Москвы пришел к выводу, что разделегирование не имело законных оснований. Решение суда было опубликовано на сайте картотеки арбитражных дел, на что обратил внимание ресурс «Роскомсвобода».

Речь идет о домене огрн.онлайн, который был отключен в 2016 г. по требованию управления Роскомнадзора по Республике Татарстан. Ресурс, принадлежащий индивидуальному предпринимателю Арсену Мирзаяну, публиковал данные из ЕГРЮЛ. Жалобу на сайт подал один из предпринимателей, которых не устраивал факт публикации там их персональных данных, то есть фамилии, имени и отчества.

Данные, размещенные на сайте, являются общедоступными, кроме того, они были получены от Федеральной налоговой службы (ФНС) в официальном порядке. Однако Роскомнадзор решил, что выкладывать эти данные в открытый доступ может только сама ФНС. Также в ведомстве посчитали нарушением то, что на сайте присутствовала контекстная реклама, и размещенные там персональные данные таким образом использовались для получения дохода.

Ход разбирательства

В июне 2017 г. Арбитражный суд города Москвы постановил, что размещение рекламы не противоречит цели использования персональных данных, то есть разделегирование сайта на этом основании было проведено незаконно. По решению суда Роскомнадзору пришлось отменить свое требование от ноября 2016 г., возобновив делегирование доменного имени огрн.онлайн. Помимо этого, в пользу Арсена Мирзаяна было взыскано 300 руб. расходов по уплате госпошлины.

Роскомнадзор заплатит за незаконное разделегирование домена

Но это был не конец — Мирзаян потребовал от Роскомнадзора свыше 4,98 млн руб. компенсации. Предприниматель мотивировал это тем, что в течение полугода с момента вмешательства Роскомнадзора в работу его сайта ресурс полностью потерял посещаемость, которая до этого стабильно росла. Потеря посещаемости привела к снижению доходов от рекламы, размещенной на сайте, в результате чего Мирзаян понес убытки.

Мирзаян дважды обращался к ответчику с судебными претензиями о возмещении убытков. Также он представил в суде расчеты, подтверждающие его потери. Но суд решил, что упущенная выгода предпринимателя составила не 5 млн, а всего 415,6 тыс. руб. Эта сумма и была определена к взысканию с Роскомнадзора. Также взысканию подлежат расходы по оплате госпошлины в размере около 11,3 тыс. руб.

Изменения в ЕГРЮЛ

Напомним, в начале июня постановлением правительства ряду компаний было разрешено скрывать сведения о себе из ЕГРЮЛ. Это касается компаний, которые находятся под иностранными санкциями, являются уполномоченными банками гособоронзаказа или находятся в Крыму или Севастополе. Скрывать или нет данные из ЕГРЮЛ, будет решать само юридическое лицо.

Перечисленные компании могут удалять из ЕГРЮЛ сведения об учредителях (участниках), правопреемниках и руководителе, включая его фамилию, имя, отчество, должность, паспортные данные и ИНН. Также можно скрывать данные о том, что юрлицо действует на основании типового устава, о наличии корпоративного договора, определяющего объем правомочий участников общества, и о филиалах и представительствах, если таковые имеются в Крыму или Севастополе.