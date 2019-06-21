Как пенсионеры Boeing помогли «Сухому» создать «убийцу» ИТ-платформ Lufthansa и Airbus

ИТ-директор «Гражданских самолетов Сухого» описал подробности проекта по созданию и развертыванию в компании ИТ-платформы для прогнозного обслуживания авиасудов.

Опыт Boeing на службе «Сухого»

Внедряемая в компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) ИТ-платформа для эффективной эксплуатации самолетов и их предиктивного (предсказательного) обслуживания была разработана при непосредственном участии экс-сотрудников Boeing, что позволило российской организации избежать ошибок этого американского авиагиганта и создать собственный продукт, не уступающий аналогичным, крайне немногочисленным решениям мировых грандов.

Об этом на прошедшем в середине июня 2019 г. «CNews Forum Кейсы» рассказал ИТ-директор ГСС Роман Марковский.

«Прежде чем начать делать свою собственную платформу эксплуатации, мы изучали опыт конкурентов, — отметил он. — На сегодняшний момент в мире есть еще три платформы, которые решают такие же задачи (о них позже; — прим. CNews). Это Skywise компании Airbus, Analytics компании Boeing и Aviatar разработки Lufthansa Technik».

По заверению Марковского, Skywise и Analytics поддерживают работу только с собственными самолетами их создателей, в то время как Aviatar в этом отношении универсальна и к воздушным судам одной марки не привязана.

Роман Марковский: Авиакомпании ставят перед собой цели к 2024 г. осуществлять эксплуатацию самолетов без внеплановых простоев. Этого можно достигнуть за счет перехода на предиктивное (предсказательное) техобслуживание

«Поэтому мы в свое время планировали сотрудничество с Lufthansa Technik по подключению российских самолетов к платформе Aviatar, — вспоминает топ-менеджер. — Но возникшие санкции, огромные деньги за подключение, отсутствие помощи и консультаций привели нас к мысли, что продукт нужно делать самим. Мы нашли сотрудников компании Boeing, которые участвовали в создании системы Analytics, но вышли на пенсию. Они помогли нам в постановке задачи и помогли избежать тех ошибок, которые сделала компания Boeing при разработке платформы».

Марковский отмечает, что наработки ИТ-платформы «Сухого» позже были представлены компанией неназванным экспертам в Кремниевой долине США, которые заверили разработчиков, что функциональность их системы фактически идентична конкурентам.

Универсальность российского ИТ-продукта

По данным Марковского, к ИТ-платформе ГСС уже подключены девять самолетов иркутской авиакомпании «Ираэро», восемь судов «Азимута», 37 самолетов «Ямала» и два «Русджета». В случае последних компаний речь идет не только об эксплуатации самолетов «Сухого» — SSJ100, но и машин производителей-конкурентов: Boeing, Bombardier и др.

В результате, ГСС может сравнивать эксплуатационные данные, получаемые с самолетов конкурентов, с аналогичными данными со своих SSJ100, выясняя, какая экономическая модель на конкретном маршруте оптимальна.

«Авиакомпанию в конечном счете интересует надежный простой самолет, который не ломается, а просто летает, — рассуждает Марковский. — Свой ИТ-продукт мы сейчас запускаем, он развивается. И мы с его помощью планируем реализовать новые бизнес-модели: продажу непосредственно не воздушного судна как железа, а контракта жизненного цикла или летного часа».

Подробности о назначении платформы

Как отмечает Марковский, сейчас самолеты ставят на обслуживание преимущественно по факту свершившейся поломки. «Диагностируется неисправность, заказывается запчасть, ожидается ее поступление, потом осуществляется ремонт — все это время потеряно; самолет стоит, деньги не зарабатывает, — говорит он. — При предиктивном обслуживании мы работаем с данными, можем ими управлять и анализировать, понимаем, через какой период какой компонент может отказывать. Знаем, сколько у нас самолетов, сколько таких компонентов нужно держать на складе. На основании статистических данных, не дожидаясь выхода компонента из строя, его меняем». Подробности об этом можно узнать из презентации Романа Марковского и видеозаписи его выступления на форуме.

Выступление Романа Марковского на «CNews Forum Кейсы 2019»

Отметим, что о работе над улучшением взаимодействия с эксплуатантами самолетов SSJ100 и внедрении программы сбора и анализа эксплуатационных данных ISDAP (In-Service Data Analytics Program), разработанную российской компанией Connected Aircraft Enterprise, «Гражданские самолеты Сухого» сообщили в конце ноября 2018 г.

Указывалось, что программа свяжет всех участников отрасли в едином процессе обмена знаниями и опытом. «ГСС будет иметь возможность получения в реальном времени данных по эксплуатации всего парка SSJ100, что позволит производителю самолета повысить эффективность работы по наполнению складов запчастей, сложность которого увеличивается с ростом количества эксплуатируемых самолетов», — говорилось в сообщении.

Презентация Романа Марковского (нажмите для пролистывания)

Также отмечалось, что единая база знаний и эксплуатационной статистики будет способствовать повышению эффективности программы техобслуживания эксплуатантов SSJ100, что также сократит сроки устранения простоев воздушных судов по техническим причинам.

«Аналитика по собираемым эксплуатационным данным, как техническим, так и экономическим будет использоваться компанией в различных направлениях, в том числе при работе с эксплуатационной документацией, — рассуждали в ГСС. — Техническая реализация заключается в том, что компания внедрила специализованную цифровую платформу интернета вещей, позволяющую получать, хранить, обрабатывать, визуализировать данные и интегрировать их с другими системами компании».

Кроме того, в сообщении подчеркивалось, что для подключения к ISDAP не требуется установка дополнительного оборудования на самолет: данные будут собираться и загружаться в систему при помощи специальных приложений, имеющих как версию для стационарного компьютера, так и мобильную.

Как прошел «CNews FORUM Кейсы 2019»

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета 2019 г. «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров» прошло в Москве 11 июня. Главной темой форума стала практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

На мероприятии ИТ-лидеры России рассказали о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

Программа «CNews FORUM Кейсы» включила тематические секции: «Умный город», «Банки», «Информационная безопасность», «Оптимизация ИТ-инфраструктуры» и «ИТ в промышленности».

Мероприятие посетило более 500 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На форуме прозвучало свыше 60 докладов.