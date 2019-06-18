При изоляции России от интернета Калининграду разрешат пользоваться зарубежным трафиком

В случае введения Роскомнадзором централизованного управления сетями связи трафик между российскими абонентами должен будет проходить исключительно по российским каналам связи. В то же время Роскомнадзор предлагает сделать исключения для Калининградской области и для российских посольств за рубежом.

Как будет работать централизованное управления сетями связи в России

Роскомнадзор подготовил проект ведомственного приказа «Об утверждении правил маршрутизации сообщений электросвязи в случае осуществления централизованного управления сетью связи общего пользования». Документ размещен на портале Regulation.gov.ru и является подзаконным акту к так называемому закону «Об автономном Рунете».

Напомним, принятый весной 2019 г. закон обязывает всех операторов связи устанавливать специальное оборудование, с помощью которого Роскомнадзор будет вводить централизованное управления сетями связи. Указанное оборудование будет устанавливаться бесплатно для интернет-провайдеров. При введении централизованного управления Роскомнадзор также с помощью данного оборудования будет осуществлять блокировку запрещенных сайтов.

Централизованное управление будет вводиться в случае возникновения угроз целостности сетей связи. Субъектами такого управления также станут владельцы трансграничных интернет-каналов, собственники точек обмена трафиком, владельцы технологических сетей связи, организаторы обмена информацией в сети интернет (ОРИ) и иные обладатели номеров автономных интернет-систем.

Калининградской области просят сохранить связь с зарубежным интернетом

Закон предполагает, что при введении централизованного управления сетями связи сообщения электросвязи между пользователями внутри России можно будет маршрутизировать только через российские каналы связи. Разрабатываемое сейчас постановление Роскомнадзора повторяет этот тезис.

При изоляции России от интернета Калининграду и заграничным посольствам разрешат пользоваться зарубежным трафиком

В то же время документ предлагает сделать исключение для связи пользователей из Калининградской области с пользователями в других регионах России. Кроме того, исключения должны быть сделаны для связи с Россией зарубежных консульств, посольств и представительств.

Калининградская область – это эксклав, не имеющий границы с основной территорией России. Регион имеет выход к Балтийскому морю, а также граничит с Польшей и Литвой. Соответственно, интернет в регион идет по каналам из Польши и Литвы.

Существует проект строительства подводной волоконно-оптической линии связи, которая по дну Балтийского моря соединит Калининградскую область с основной территорией России в районе Ленинградской области. В 2017 г. проект планировалось включить в программу «Цифровая экономика», его стоимость оценивалась в 2 млрд руб. Однако это предложение не получило поддержку.

Какие существуют угрозы для российского интернета

Параллельно идет разработка еще нескольких десятков подзаконных актов к закону «Об автономном Рунете». В их числе Минкомсвязи разработало проект постановления Правительства о порядке централизованного управления сетью связи общего пользования.

В числе прочего этот документ определяет три типа угроз, при которых будет вводиться централизованное управление сетями связи.

Угроза целостности подразумевает угрозу нарушения способности взаимодействия сетей связи, при котором становится невозможным установление соединения или передачи информации между пользователями услуг связи.

Под угрозой устойчивости сетей связи общего пользования понимается угроза при которой нарушается способность сети связи сохранять свою целостность в условиях эксплуатации технических средств связи и возвращаться в исходное состояние при отказе части элементов сети связи, а также в условиях внешних дестабилизирующих воздействий природного и техногенного характера.

Под угрозой безопасности функционирования сетей связи понимается угроза нарушения способности оператора связи противостоять попыткам несанкционированного доступа к техническим и программным средствам сети связи общего пользования и преднамеренным дестабилизирующим внутренним или внешним информационным воздействиям, следствием которых может быть нарушение функционирования сети связи.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров говорил, что введение централизованного управления сетями связи является аналогом применения ядерного оружия, которое будет производиться только в случае чрезвычайных ситуаций.