Власти хотят покупать российские антивирусы и офисное ПО на деньги из бюджета «Цифровой экономики»

Минкомсвязи предложило выделять деньги на закупку необходимого набора программ для федеральных органов исполнительной власти из бюджета, выделенного на развитие нацпрограммы «Цифровая экономика». Все программы должны входить в состав реестра российского ПО. Соответствующие изменения рассмотрены в поправках к постановлению Правительства России «О централизованных закупках офисного программного обеспечения, программного обеспечения».

Закупки за счет «Цифровой экономики»

Минкомсвязи России предложило использовать бюджет национальной программы «Цифровая экономика» для закупок офисного и антивирусного ПО. В данном случае подразумеваются централизованные закупки соответствующего программного обеспечения для федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ).

Закупки офисного и бухгалтерского ПО для ФОИВ централизованы постановлением Правительства России № 658 «О централизованных закупках офисного программного обеспечения, программного обеспечения для ведения бюджетного учета, а также программного обеспечения в сфере информационной безопасности», опубликованном 8 июня 2018 г. Согласно документу, ответственными за эту сферу назначены Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Казначейство. Минкомсвязи отвечает за закупку офисного ПО и приложений в сфере информационной безопасности, а в ведении Казначейства числится закупка программ, необходимых для ведения бюджетного учета.

Согласно постановлению №658, все централизованные закупки указанных видов ПО осуществляются исключительно за счет средств ФОИВ, передаваемых Минкомсвязи. В настоящее время на рассмотрении находится проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства России от 8 июня 2018 г. № 658», в пояснительной записке к которому сказано, что, закон о бюджете не предусматривает никакие ассигнования заинтересованными ФОИВ.

Минкомсвязи предложило новый источник средств на закупку офисного и антивирусного ПО

Обойти это ограничение проект постановления предлагает за счет использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение результата под названием «Внедрение типового автоматизированного рабочего места госслужащего в органах государственной власти на базе отечественного программного обеспечения». Данный результат описан в федеральном проекте «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика».

Виды закупаемого ПО

Опубликованное в июне 2018 г. постановление Правительства России рассматривает все три вида ПО, предлагаемого к закупке. Так, согласно документу, к офисному программному обеспечению относятся браузер, органайзер, почтовый клиент, средства просмотра изображений и документов, а также редакторы электронных таблиц, презентаций и текстовых документов. Все эти программы должны быть внесены в реестр отечественного ПО и соответствовать другим требованиям компьютерному программному обеспечению, утвержденному постановлением Правительства России № 325 от 23 марта 2017 г.

Бухгалтерское ПО тоже должно быть включено в реестр отечественных программ, но здесь отсутствует перечисление видов приложений. Вместо него приведено единственное требование – ПО должно обеспечивать автоматизацию функций, необходимых для ведения бюджетного учета в соответствии с российским законодательством.

В категорию ПО в сфере информационной безопасности вошли программы, соответствующие требованиям законодательства России в сфере обеспечения ИБ. Оно тоже должно входить в реестр российского ПО.

Прочие поправки к постановлению

В пояснительной записке к изменениям также упомянуты меры, исключающие дублирование расходов бюджета на закупку антивирусов и офисного ПО. Документ ссылается на постановление российского Правительства России № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета», датированном 9 декабря 2017 г. Согласно нему, все неиспользованные лимиты бюджетных обязательств ФОИВ будут отозваны обратно в пользу федерального бюджета.

К другим изменениям, предлагаемым в поправках к постановлению №658, относится исключение интернет-браузера из перечня закупаемого офисного ПО. Объяснено это тем, что актуальные обозреватели распространяются на бесплатной основе, и приобретение платных аналогов нецелесообразно.