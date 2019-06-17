Intel и Qualcomm просят простить Huawei. Иначе американские ИТ понесут многомиллиардные убытки

В преддверии квартальных отчетов с убытками от запрета на технику Huawei в США, американские производители чипов начали лоббировать интересы китайской компании к собственной выгоде.

Кто пилит сук, и кто на нем сидит

Ряд крупнейших североамериканских компаний – поставщиков чипов для Huawei, включая Intel, Qualcomm, Xilinx, предпринимают шаги по лоббированию интересов китайской компании в правительстве США.

Попытки ослабить запрет на продажи продукции Huawei в стране напрямую связаны с многомиллиардными убытками, которые понесут производители электроники из США в случае сокращения закупок их продукции со стороны китайского ИТ-гиганта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные индустриальные источники.

Характерно, что сама Huawei воздерживается от типичного в таких случаях лоббирования своих интересов в правительстве, сообщили источники агенства.

По данным Reuters, из $70 млрд, потраченных Huawei в 2018 г. на закупку полупроводниковых компонентов, порядка $11 млрд пришлись на ряд компаний из США, включая Qualcomm, Intel и Micron Technology. В Qualcomm, например, очень хотели бы продолжить поставки для Huawei чипов общего назначения, используемых в смартфонах и умных часах, сообщил один из источников на условии анонимности.

Первой о серьезных последствиях запрета на торговлю с Huawei заявила американская Broadcom. Компания не принимает участие в лоббировании интересов китайского партнера в Министерстве торговли США, но ее прогноз о предполагаемых годовых убытках на $2 млрд из-за запрета работы с Huawei и торговой войны между США и Китаем вызвал шоковую реакцию в индустрии, сообщил Reuters.

Бомбежка Воронежа по-американски

В конце мая руководство Intel и Xilinx Inc посетило Министерстве торговли США с целью обсудить размещение Huawei в «черном списке», сообщили источники агентства. Представители Qualcomm также оказали давление на Министерство торговли по этому вопросу, отметили сразу четыре источника Reuters.

Производители полупроводников из США аргументируют свою помощь Huawei собственными финансовыми интересами. «Речь не о помощи Huawei. Речь о предотвращении потерь компаниями Америки», - заявил один из источников Reuters.

Запрет на торговлю с Huawei обойдется компаниям США в миллиарды

Основным аргументом лоббистов интересов ИТ-бизнеса США является тот факт, что полупроводниковые компоненты для смартфонов и серверных систем, закупаемые Huawei, вряд ли представляют тот же уровень проблем безопасности, что и китайское оборудование для сетей 5G, сообщили три различных источника Reuters.

В Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA) также признали факт консультаций с правительством США от имени входящих в нее компаний на предмет информирования чиновников о пагубном влиянии запрета торговли с Huawei на бизнес американских компаний.

«Относительно технологий, не имеющих отношения к национальной безопасности – вряд ли они должны попадать в сферу действия ограничений. Мы передали эти соображения правительству», - заявил Джимми Гудрич (Jimmy Goodrich), вице-президент SIA по глобальной политике.

Google также заинтересована в продолжении торговли с Huawei, заявил в начале июня журналистам Лян Хуа (Liang Hua), председатель Huawei. В свою очередь представители Google также заявили о том, что сотрудничают с Министерством торговли США на предмет соответствия новым правилам.

Представители Министерства торговли США заявили, что ведомство «регулярно отвечает на запросы компаний относительно объема нормативных требований», хотя, такие переговоры «не влияют на законотворчество властей».

Ранее Эндрю Виллиамсон (Andrew Williamson), вице-президент Huawei по связям с общественностью, в интервью отметил, что компания никого специально не просила лоббировать ее интересы: «Они делают это по собственному желанию – для многих из них Huawei является одним из их ключевых». По его словам, американские производители чипов знали, что запрет на торговлю с Huawei может иметь для них «катастрофические» последствия.

Хроники пикировки

Одним из наиболее яростных и последовательных противников Huawei является ныне действуюший президент США Дональд Трамп (Donald Trump), который при каждом случае обвиняет китайскую компанию в пособничестве Ирану, а также в слежке за гражданами и чиновниками США в пользу правительства Китая.

В августе 2018 г. Дональд Трамп официально запретил всем американским чиновникам пользоваться гаджетами Huawei (и попутно ZTE), в ноябре 2018 г. он призвал союзные страны полностью отказаться от телекоммуникационного оборудования Huawei, в том числе от базовых станций для сетей 5G.

В обоих случаях в качестве причины была озвучена потенциальная возможноть шпионажа в пользу Китая, хотя обозреватели Bloomberg считают, реальной причиной является желание оттеснить конкурентов и установить лидерство США на рынке оборудования для сетей 5G.

Huawei последовательно отрицает все обвинения в шпионаже. Компания провела масштабную медиа-компанию, открыв журналистам доступ в свой кампус и позволив брать интервью у основателя компании Жэня Чжэнфэя (任正非; Ren Zhengfei), который обычно держится в тени.

Под давлением властей крупные сотовые операторы США, такие как AT&T и Verizon, отказались от продажи смартфонов Huawei в своих магазинах.

В мае 2019 г. Google лишила Huawei возможности использовать ОС Android и сопутствующие сервисы в своих планшетах и смартфонах, выдав затем временную лицензию на свою интеллектуальную собственность до августа 2019 г. В тот же день примеру Google последовали Qualcomm, Broadcom и Intel, а немного позже к ним присоединилась Microsoft: по решению руководства Huawei больше не вправе устанавливать на свои ноутбуки ОС семейства Windows и получать обновления для них. Huawei сможет закупать оборудование, комплектующие у американских компаний исключительно с одобрения властей США.

В дополнение, Huawei лишилась членства в SD Associtation, затем покинула межиндустриальные группы JEDEC и Wi-Fi Alliance. Британская ARM наложила запрет на использование ее архитектуры в процессорах Kirin.

Американская AMD также отозвала выданную ранее лицензию на свои архитектуры –но не у Huawei, а у всего Китая. Наконец, Facebook также запретила устанавливать свои приложения на гаджеты Huawei.

В середине июня 2019 г. Административно-бюджетное управление Белого дома (Office of Management and Budget, OMB) все же придержало коней и перенесло сроки отказа от использования технологий компании Huawei на территории США. По данным Reuters, ведомство частично отсрочило вступление санкций в силу на два года – запрет начнет действовать с 2021 г. Изначально планировался четырехлетний срок, но по итогу он сокращен вдвое.

Новые санкции имеют прямое отношение к закону США об ассигнованиях на национальную оборону. В нем сказано, что федеральные денежные средства нельзя использовать для закупки устройств Huawei из соображений национальной безопасности – власти США убеждены, что они используются с целью шпионажа в пользу правительства и спецслужб Китая. По состоянию на 14 июня 2019 г. доказательства этого представлены не были.

Решение Белого Дома может означает для Huawei возможность в течение ближайших двух лет решить споры с американской стороной, однако смягчение запрета пока что касается только телекоммуникационного оборудования. Бизнес компании по производству смартфонов и других портативных гаджетов по-прежнему под вопросом: закупать оборудование, ПО и комплектующие у американских компаний Huawei может исключительно с одобрения властей США.