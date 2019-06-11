В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет

Минкомсвязи разработало законопроект о штрафах для операторов связи, которые используют иностранные спутниковые системы без выполнения необходимых условий. Это еще один шаг для недопущения работы в России иностранных систем мобильного спутникового интернета наподобие Oneweb, Starlink и пр.

Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам

Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

В документе, в частности, речь идет о российских операторах связи, использующих иностранные системы подвижной персональной спутниковой связи, и не выполняющих обязанности по формированию российского сегмента такой системы, обеспечению управления этим сегментом с территории России и пропуска трафика от абонентских станций, находящихся на территории России.

За эти нарушения размер штрафа для должностных лиц составит от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Для лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 70 тыс. руб. до 200 тыс. руб., для юридических лиц – от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. Наказаний для физических лиц не предполагается.

Какие системы мобильной спутниковой связи работают в России

Над территорией России работают четыре глобальные системы мобильной спутниковой связи: Inmarsat, Globalstar, Thuraya и Iridium. Российское законодательство обязывает такие системы иметь в России станции сопряжения, которые пропускали бы трафик от пользователей, находящихся на российской территории. Это, в свою очередь, позволяет спецслужбам прослушивать переговоры абонентов в рамках СОРМ (системы оперативно-розыскных мероприятий).

Штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем будут достигать миллиона рублей

У Globalstar и Inmarsat исторически были станции сопряжения в России. Iridium с момента своего запуска в 1998 г. также имел свою станцию в России, но в 2000 г. эта система прекратила работу. Позже Iridium осуществил перезапуск, но перестал использовать российскую станцию.

В результате длительное время Iridium работал в России нелегально. История завершилась в 2016 г., когда у Iridium все-таки появилась своя станция на российской территории –в столице Удмуртии Ижевске.

С Thuraya более сложная история. Данная система заработала над территорией России в начале 2000-х годов. Ее российский оператор компания «ТМ-Сат» обещал запустить станцию сопряжения, но этого так и не произошло.

Российские власти даже рассматривали возможность отзыва лицензии у Thuraya, но у системы появился новый оператор компания GNTT, которая снова пообещала запустить российскую станцию сопряжения. По информации участников рынка, этого до сих пор не произошло. В компании не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Навстречу OneWeb и Starlink

Указанные системы обеспечивают передачу голоса и данных на невысоких скоростях – до нескольких сот килобит в секунду. Не за горами появление систем, ориентированных на предоставление услуг высокоскоростного мобильного спутникового интернета – например, OneWeb и проект Илона Маска (Elon Mask) Starlink.

OneWeb пытался договориться с российскими властями о получении лицензии на работу в России, но безуспешно. При этом власти всячески стараются воспрепятствовать работе таких систем в России без разрешения.

В конце прошлого года в Госдуму был внесен законопроект сенаторов Людмилы Боковой и Андрея Клишаса о запрете ввозить терминалы мобильной спутниковой связи лицам, не имеющим лицензии на оказание услуг спутниковой связи в России. Не дожидаясь принятия законопроекта, Государственная комиссия по радиочастотам установила соответствующий запрет.

В начале 2019 г. Правительство подкорректировало правила использования российскими операторами связи иностранных спутниковых систем.

Ранее требование о создании в России станции сопряжения касалось иностранных систем персональной подвижной связи, теперь оно относится ко всем иностранным спутниковым системам (по букве закона OneWeb и Starlink не относятся к персональным спутниковым системам).

В то же время законопроект о штрафах за незаконное использование операторами связи иностранных спутниковых систем выглядит странным, говорит гендиректор спутникового оператора AltegroSky Сергей Пехтерев. «Предлагаемое требование выглядит странным: оператор за нарушение условий лицензии и так лишается лицензии, а за работу без лицензии его доходы просто конфискуются в бюджет», - отмечает Пехтерев.

Гендиректор AltegroSky также говорит, что на работе операторов спутниковых VSAT-станций законопроект вряд ли скажется: они уже практически не используют иностранные спутниковые борты, так как на российских спутниках есть достаточные емкости, а оплата их происходит в рублях, что гораздо удобнее.