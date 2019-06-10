Хроники импортозамещения: «Почта России» потратит полмиллиарда на ПО IBM

Развернутую в «Почте России» в «досанкционные» времена информсистему на ПО IBM переориентировать на какой-либо иной софт на госпредприятии не планируют. Госзаказчик готов потратить свыше 500 млн руб. на развитие бюджетного планирования и управленческого учета на существующей платформе из США.

Бюджетирование «Почты России» на IBM

Как обнаружил CNews, «Почта России» создала свою универсальную информсистему бюджетного планирования и управленческого учета (УИС БПУУ) на базе ПО IBM и решила остаться верной разработчику из США при доработке и тиражировании системы. Это следует из документов на сайте госзакупок.

«Система была внедрена на базе прикладного программного обеспечения IBM Cognos, доработка и тиражирование проводятся на данной платформе, которая реализует функции автоматизации процессов среднесрочного планирования, бюджетного планирования и управленческого учета», — говорится в техзадании соответствующего тендера на развитие УИС.

Конкурс по выбору исполнителя упомянутых работ был запущен «Почтой» 30 мая 2019 г. Начальная цена договора выставлена на уровне 534,9 млн руб. Заявки от претендентов будут приниматься до 17 июня. Подведение итогов намечено на 4 июля. На осуществление работ у исполнителя будет девять месяцев.

Подчеркнем, что, несмотря на взятый в России курс на импортозамещение, на данный момент компании с госучастием, к которым относится «Почта» (наравне со «Сбербанком», «Ростелекомом» и пр.), при закупках софта вольны выбирать зарубежные решения без всяких ограничений. В отличие от госорганов (министерств, ведомств и пр.), госкомпаниям не нужно ориентироваться на Реестр отечественного ПО при Минкомсвязи и обосновывать любую закупку импортных программ невозможностью найти функциональный аналог среди российских продуктов.

«Почта России» выделила свыше 500 млн руб. на развитие ИТ-системы на платформе IBM

При этом, как заверили CNews разработчики одной из отечественных софтверных компаний, многие российские платформы (не только этой компании) способны интегрироваться с существующим в системе ПО IBM и могут быть использованы для доработки УИС БПУУ.

Прошлое и будущее УИС БПУУ

Как следует из техзадания конкурса, пилотная версия системы бюджетного планирования и управленческого учета была внедрена в «Почте» на IBM еще в «досанкционные» времена — по договору на разработку от 31 мая 2011 г. и лицензионному договору от 2 ноября 2012 г.

«Доработка и тиражирование системы позволит существенно сократить трудозатраты, унифицировать управленческую информацию, управлять затратами, объединить имеющиеся разрозненные информационные системы разного уровня, — указывает госзаказчик. — Система позволит повысить эффективность управления предприятием при акционировании».

Доработка системы призвана обеспечить прозрачность и прогнозируемость бизнеса для руководства предприятия и надзорных органов власти, поддержку принятия управленческих решений и анализа результатов финансово-экономической деятельности, унификацию планирования и мониторинга, закрепление ответственности центров финансовой ответственности за достижение установленных показателей, минимизацию ресурсов, задействованных в процессе планирования, повышение точности планирования, выявление резервов снижения затрат и повышения экономической эффективности деятельности.

Масштабы проекта

«Почта» напоминает, что имеет статус федерального почтового оператора, предоставляя услуги почтовой связи на всей территории России. В составе предприятия работают 10 макрорегионов, порядка 89 филиалов, около 800 почтамтов, около 42 тыс. отделений связи.

К пользователям рассматриваемой системы относятся сотрудники «Почты» из Аппарата управления предприятия, макрорегиональные центры (филиалы) и почтамты. Общее число пользователей УИС БПУУ заявлено на уровне не менее пяти тыс. человек.