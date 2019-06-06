Власти США: ФБР ежедневно нарушает права миллионов людей с помощью систем распознавания лиц

Силовые структуры США, в частности, ФБР, могли на протяжении нескольких лет нарушать конституционные права человека при идентификации его личности по лицу. Свои сомнения в законности использования подобного метода выразил Конгресс США.

Теоретическое беззаконие

Конгресс США заподозрил Федеральное бюро расследований (ФБР) в незаконной слежке за миллионами людей при помощи технологий автоматического распознавания лиц, пишет Forbes. По данным Комитета по надзору нижней палаты Конгресса, федералы могли в течение нескольких лет чуть ли не ежедневно нарушать права граждан США и гостей страны на неприкосновенность частной жизни.

Как отметили члены Комитета, к такому выводу они пришли, основываясь на отчете профильного отдела Счетной палаты США, в котором ФБР прямым текстом обвиняется в нарушении инструкций при использовании системы автоматического распознавания лиц.

Ресурсы ФБР

По состоянию на июнь 2019 г. у ФБР есть доступ к более чем 641 млн изображений, содержащих чувствительную личную информацию, принадлежащую гражданам США. Сюда входят, в том числе, фотографии водительских прав, скан-копии паспортов и иных документов, удостоверяющих личность. Притом сама система распознавания имеет собственную базу данных, и при идентификации личности по изображениям она сверяется непосредственно с ней.

Система распознавания лиц ФБР

Работа этой системы еще далека от совершенства, и, помимо того, что к персональным данным доступ может получить, в теории, любой сотрудник Бюро, она еще и демонстрирует низкий КПД. В число трудностей, с которыми сталкиваются алгоритмы технологии, входит проблема при сравнении фотографий темнокожих женщин и мужчин.

Масштабы неизмеримы

Как сказано в отчете, пренебрежительное отношение Бюро к работе с личной информацией ставит под серьезную угрозу конфиденциальность персональных данных обычных людей. Речь идет о нескольких годах халатного отношения, и под ударом могут оказаться миллионы американцев и граждан других стран, прибывших в США по личным или деловым причинам. Точное количество потенциальных пострадавших еще подлежит уточнению.

Конгресс отметил также, что на протяжении большинства лет, что ФБР владеет доступом к системе автоматической идентификации личности по лицу, Бюро предоставляет отчеты об использовании данной технологии со значительными задержками. Помимо этого, ведомство не участвует в совершенствовании законодательной базы США в сегменте персональных данных и использования систем идентификации граждан в масштабах страны.

Ответ ФБР

Представитель Бюро Кимберли Дель Греко (Kimberly Del Greco) в ответ на заявление Конгресса США заверила, что все сотрудники ФБР, в той или иной степени имеющие доступ к системе распознавания лиц, действуют строго согласно протоколам безопасности и инструкции. По ее словам, все изображения, используемые системой для идентификации личности, удаляются при отсутствии совпадений с базой данных преступников и подозреваемых.

Кимберли Дель Греко уверена, что ФБР не нарушает право людей на конфиденциальность

Кимберли Дель Греко также отметила, что совершенствование законодательной базы, в том числе и по вопросам использования персональных данных, находится вне компетенции Бюро. Она подчеркнула, что в США существуют специальные ведомства, готовящие и продвигающие новые законы и поправки к уже существующим.

Опыт других стран

Технологии автоматического распознавания лиц эксплуатируются не только в США. В Китае, с которым США ведут торговую войну, подобная система используется в масштабах всей страны и применяется в первую очередь для поиска и поимки преступников и подозреваемых.

По данным агентства «РИА Новости», одну из таких систем разработала для китайских органов правопорядка компания Huawei, оказавшаяся в эпицентре торговой войны. Решение компании позволяет захватывать до 200 лиц в кадре, и к нему подключена база данных подозреваемых. Если система найдет совпадение, то подаст сигнал оператору.

Как отметили представители Huawei, система не хранит никакую личную информацию о людях, попадающих в поле зрения камер и системы идентификации личности. Если человек не совершал преступлений или не был связан с теми, кто находится в розыске, то в базе данных сведений о нем не будет.

Добавим также, что в июне 2019 г. Huawei купила компанию «Вокорд», российского разработчика систем распознавания лиц, со всеми ее наработками и патентами. «Вокорд» была основана в 1999 г., и ее технологии применяются во многих банках, ИТ-компаниях и государственных ведомствах и предприятиях.