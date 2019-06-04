Остается неделя до CNews Forum Кейсы. Последние дни регистрации

В июне 2019 г. CNews проведет крупнейшее ИТ-мероприятие: « CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров ». Мероприятие полностью посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях. В CNews FORUM Кейсы примут участие более 500 ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний России.

Крупнейшее мероприятие лета 2019 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится 11 июня 2019 г. Зарегистрироваться на него можно уже сейчас.

Главная тема форума — практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

Программа «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» включает тематические секции: «Госсектор», «Банки», «Информационная безопасность», «Оптимизация ИТ-инфраструктуры» и «ИТ в промышленности»

Мероприятие примет более 500 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На форуме будет прочитано более 80 докладов.

Среди основных докладчиков форума

Игорь Семенихин, директор департамента инфраструктурных проектов, Минкомсвязи

Дмитрий Щеглов, член правления, управляющий директор по операционной деятельности Московской биржи

Максим Белоусов, заместитель председателя правления банка «Уралсиб»

Фабрисио Гранжа, директор по ИТ Х5 Retail Group

Алексей Поперлюков, CIO, «Газпром нефть»

А также



Тимур Аитов , заместитель генерального директора, ГК «Программный продукт»

, заместитель генерального директора, ГК «Программный продукт» Жак Остер , генеральный директор по Израилю и Восточной Европе, Rimini Street

, генеральный директор по Израилю и Восточной Европе, Rimini Street Сергей Миронов , генеральный директор, Smart Way

, генеральный директор, Smart Way Георгий Масберг , заместитель генерального директора, Долгопрудненский исследовательский центр

, заместитель генерального директора, Долгопрудненский исследовательский центр Денис Чамара , председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга

, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Евгений Турчак , начальник департамента организации предоставления государственных услуг, Пенсионный фонд

, начальник департамента организации предоставления государственных услуг, Пенсионный фонд Илья Новиков , ВРИО начальника Управления национальной системы управления данными государственной статистики, Федеральная служба государственной статистики

, ВРИО начальника Управления национальной системы управления данными государственной статистики, Федеральная служба государственной статистики Владимир Трояновский , директор департамента ИТ, НСПК

, директор департамента ИТ, НСПК Артем Натрусов , вице-президент по информационным технологиям, «Евразхолдинг»

, вице-президент по информационным технологиям, «Евразхолдинг» Валерий Дьяченко , директор управления информационных технологий, «Мечел»

, директор управления информационных технологий, «Мечел» Роман Марковский , директор департамента информационных технологий, «Гражданские самолеты Сухого»

, директор департамента информационных технологий, «Гражданские самолеты Сухого» Евгений Ступин, директор по информационным технологиям, УАЗ





В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.