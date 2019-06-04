МВД не удалось вернуть «Крафтвэй» в реестр недобросовестных поставщиков, откуда тот выбрался назло ФАС

Сверхпроблемная информсистема МВД (ИСОД) не только стоила свободы и карьеры множеству чиновников министерства и топ-менеджеров ИТ-компаний, но и чуть не лишила «Крафтвэй» возможности участвовать в гостендерах в течение двух лет. Из-за ИСОД компания попала в реестр недобросовестных поставщиков, после чего девять месяцев отстаивала свое право покинуть «черный список» неблагонадежных господрядчиков.

«Крафтвэй» отбился от ФАС и МВД

Как обнаружил CNews, российский производитель компьютерной техники «Крафтвэй» не только не задержался в реестре недобросовестных поставщиков, где оказался по решению ФАС, но и сумел отбиться от попыток МВД вернуть его в «черный список» обратно.

В указанном реестре «Крафтвэй» пробыл с 20 августа по как минимум 22 ноября 2018 г. Доказывать свою правоту компании пришлось в судах трех инстанций — последнее решение в ее пользу было вынесено в конце мая 2019 г.

Реестр недобросовестных поставщиков представляет собой два регулярно обновляемых списка подрядчиков, тем или иным образом, серьезно проштрафившихся на госзакупках: отдельный список для компаний, провинившихся перед госорганами (министерствами, ведомствами и пр.), и отдельный — для организаций, проштрафившихся перед компаниями с госучастием (такими как Сбербанк, «Ростелеком», «Почта России» и пр.).

«Крафтвэй» оказался в первом из этих списков, что грозило ему невозможностью участвовать в любых тендерных процедурах на заключение контрактов с госорганами (по 44-ФЗ) в течение двух лет.

«Крафтвэй» доказал в суде неправомерность претензий МВД и ФАС, отстояв право покинуть реестр недобросовестных поставщиков

За развитием событий в этой истории CNews внимательно следил с октября 2018 г. На раннем ее этапе обращение редакции за комментариями в «Крафтвэе» проигнорировали.

Как «Крафтвэй» оказался в штрафном реестре

В упомянутый реестр «Крафтвэй» попал из-за задержек исполнения промежуточного этапа масштабного контракта на развитие единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД (ИСОД). Подряд достался компании по итогам запущенного в конце октября 2016 г. закрытого конкурса с начальной ценой лота в 2,13 млрд руб. Непосредственным заказчиком работ выступило научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД (СТиС). Контракт был подписан 22 декабря 2016 г., его точная сумма в публичных документах не фигурирует, однако, по информации осведомленного источника CNews, она превысила 2 млрд руб.

Фронт предполагаемых работ был рассчитан до 30 сентября 2018 г. Но еще за три месяца до истечения указанного срока госзаказчик посчитал, что «Крафтвэй» существенно выбился из графика, и принял решение расторгнуть с ним контракт в одностороннем порядке. Соответствующее уведомление «Крафтвэй» получил от СТиС 18 июля 2018 г.

Полагая это решение неправомерным, компания 26 июля 2018 г. обратилась в ФАС, однако антимонопольное ведомство встало на сторону СТиС и 17 августа приняло решение о включении «Крафтвэя» в реестр недобросовестных поставщиков.

Хроника судебных разбирательств

«Крафтвэй» это решение посчитал незаконным и 28 августа 2018 г. пожаловался на ФАС в Арбитражный суд Москвы. Служители Фемиды после изучения дела решили, что госзаказчик (СТиС МВД) сам виноват в затягивании работ по контракту, и 24 октября 2018 г. постановили признать решение ФАС незаконным — подлежащим отмене. При этом судьи забыли отдельно прописать необходимость удаления сведений о «Крафтвэе» из реестра недобросовестных поставщиков. Для восстановления справедливости потребовалось еще одно заседание суда и вынесение отдельного решения 9 ноября 2018 г.

По данным CNews, на его исполнение ФАС потребовалось еще не менее двух недель — как минимум 22 ноября «Крафтвэй» оставался в «черном списке».

Решениями судей оказались недовольны и в ФАС, и в СТиС. В конце ноября обе организации подали апелляции. В конце января 2019 г. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил их без удовлетворения, признав решения суда первой инстанции правомерными.

После этого ФАС с дистанции сошла, в то время как СТиС в конце марта подала кассационную жалобу. По итогам ее рассмотрения в Арбитражном суде московского округа «дочка» МВД 22 мая 2019 г. снова потерпела поражение.

ИСОД как источник огромных проблем

Примечательно, что информсистема МВД, чуть не оставившая «Крафтвэй» на два года без госконтрактов (ИСОД), уже и так доставила огромные проблемы множеству организаций и людей.

Проект создания именно этой системы стоил ее руководителю Андрею Нечаеву не только его поста, но и свободы. Сумма основного стартового контракта на разработку ИСОД (завершился в конце 2014 г.) составляла 1,4 млрд руб. Ее в итоге с Нечаева стали требовать в МВД.

Нечаев был задержан в октябре 2017 г., после того как обстоятельствами его работы над системой заинтересовалось управление «М» ФСБ. Высокопоставленный чиновник-силовик обвинялся в том, что принял ИСОД у подрядчика и расплатился за нее, когда в системе не были готовы как минимум три компонента.

Арест Нечаева повлек за собой добровольную отставку замглавы МВД по тылу Александра Махонова, мотивированную в МВД тем, что Махонов нес личную ответственность за подчиненного ему Нечаева, являясь на момент расчета с подрядчиком главой департамента ИТ, связи и защиты информации в МВД.

В феврале 2018 г. по подозрению в пособничестве Нечаеву был задержан Сергей Шилов — глава AT Consulting. Данная компания выступила реальным создателем ИСОД — на субподряде у «формального» исполнителя контракта, НИИ автоматической аппаратуры им. академика В. С. Семенихина. Позже, 23 апреля Шилова выпустили из СИЗО под домашний арест, в конце 2018 г. он оказался на свободе, но под подпиской о невыезде, в апреле 2019 г. уголовное дело против него было прекращено за отсутствием состава преступления.

В связи с этим же делом в начале апреля 2018 г. был отправлен под арест до 10 июня 2018 г. гендиректор ООО «Национальные телематические системы» Алексей Нащекин, известный по работе в «Ростелекоме» и своим участием в ряде госпроектов, в том числе в создании «Электронного правительства» и системы «Платон». В конце этого же месяца Нащекин был переведен под домашний арест.