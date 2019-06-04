Минкомсвязи устранит бардак в закупках ИТ госорганами и «призовет к ответу» госкопорации и госкомпании

Минкомсвязи планирует ужесточить свой контроль над информатизацией госорганов, который при старой команде министерства отчасти превратился в профанацию. Список госструктур, которые обязаны будут согласовывать с профильным ведомством свои ИТ-закупки, качественно расширится. В перспективе Минкомсвязи рассчитывает распространить свой контроль на госкорпорации и компании с госучастием.

Углубление координация ИТ со стороны Минкомсвязи

Полномочия Минкомсвязи по координации информатизации в госорганах могут быть существенно расширены (и даже распространены на госкопорации и компании с госучастием, но об этом — ниже). В частности, если раньше утверждать в министерстве свои информатизационные планы должны были только госорганы (не все), то теперь эта обязанность будет распространена и на подведомственные им структуры.

Это следует из текста подготовленного Минкомсвязи проекта постановления Правительства России «О мерах по обеспечению эффективности мероприятий по использованию ИКТ в деятельности госорганов». Он был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru 16 мая 2019 г. До 22 мая должна была завершиться его независимая антикоррупционная экспертиза, до 30 мая — общественное обсуждение. Документ был разработан в том числе в соответствии с поручением на этот счет первого заместителя председателя Правительства России Антона Силуанова от 24 сентября 2018 г.

Проектом постановления предлагается в отношении федеральных органов исполнительной власти (ФОИВов) ограничить субъектный состав участников рассматриваемой ИТ-координации министерствами, службами и агентствами, руководство которыми осуществляет Правительство России, а также федеральными службами и агентствами, подведомственными этим министерствам, говорится в пояснительной записке к документу.

«Вместе с тем, предлагается распространить действие постановления на Министерство иностранных дел, Министерство юстиции, Федеральное агентства по делам СНГ, Федеральную службу по финансовому мониторингу и Федеральное архивное агентство, руководство деятельностью которых осуществляет Президент России, а также рекомендовать иным федеральным госорганам руководствоваться указанным постановлением», — также отмечается в пояснительной записке.

Минкомсвязи ужесточит контроль над ИТ в госорганах. На очереди — госкопорации и компании с госучастием

Документом предусматривается поручить Минкомсвязи по согласованию с Минфином и Минэком в двухмесячный срок утвердить состав мероприятий госорганов по использованию ИКТ, а также методические указания по его применению при отражении расходов на закупку тематических товаров, работ и услуг.

С точки зрения авторов проекта постановления, его принятие является «высоко ожидаемым всеми участниками системы координации мероприятий по использованию ИКТ в деятельности госорганов, а также Счетной палатой».

Как координировалась информатизация раньше

Напомним, при старой команде Минкомсвязи во главе с Николаем Никифоровым координация информатизации ФОИВов приобрела весьма странные очертания. На фоне многочисленных докладов Счетной палаты о том, что тот или иной госорган осуществил ряд многомиллионных ИТ-мероприятий до их согласования с профильным министерством, а также собственный мониторинг CNews сроков соблюдения ФОИВами тематического законодательства создавал полное впечатление необязательности его исполнения.

До 2016 г. ФОИВы ежегодно должны были утверждать в Минкомсвязи планы информатизации на три года вперед — в соответствии с постановлением Правительства № 365 от 24 мая 2010 г. «О координации мероприятий по использованию ИКТ в деятельности госорганов».

Три года назад, 5 мая 2016 г. было принято постановление Правительства №392, которое внесло в него изменения. Госведомства получили возможность утверждать планы информатизации в несколько этапов: сначала согласовывать только первоочередные мероприятия (такие как эксплуатация информсистем и ИТ-инфраструктуры), а затем в течение года — все остальные.

«План информатизации может быть утвержден в составе мероприятий, закупки по которым требуется осуществить в первую очередь, — сообщили тогда CNews в Минкомсвязи. — При этом постановление Правительства РФ № 365 предусматривает гибкий механизм планирования, в соответствии с которым план информатизации, как любой другой план, возможно редактировать путем корректировки включенных в него мероприятий по информатизации или дополнением новых мероприятий, согласованных в установленном порядке».

Другие новеллы. Пояснение Минкомсвязи для CNews

Комментируя другие запланированные новшества, в Минкомсвязи в разговоре с CNewsуказали на то, что, согласно старым правилам, финансированию за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов подлежат только те мероприятия, которые включены в утвержденный план информатизации.

«При этом определение термина “финансирование” в вышеуказанных правилах отсутствует, что создает условия, при которых государственные органы принимают расходные обязательства до утверждения плана информатизации», — заверили собеседники редакции. Кроме того, используемые в пункте 28 правил формулировки не позволяют однозначно трактовать данную норму как запрет на включение в планы и планы-графики ИТ-закупок тех или иных мероприятий до утверждения плана информатизации, считают в министерстве.

«Учитывая, что проектом постановления предусматривается отказ от формирования госорганами планов информатизации и переход на модель планирования мероприятий по информатизации, планируется установить запрет на принятие обязательств за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов», — добавляют в Минкомсвязи.

Комментарий экс-чиновника

С точки зрения экс-сотрудника Россельхоз надзора, занимавшегося в этом ведомстве подготовкой планов информатизации для их утверждения в Минкомсвязи, Владимира Казеко, новый документ проблему отсутствия законодательно закрепленной ответственности при формировании и согласовании планов информатизации — ни для ФОИВов, ни для Минкомсвязи — так и не решает.

«В Минкомсвязи молодцы, что убивают старую добрую схему с выводом систем на балансы в подведомственные учреждения, — отметил он также в разговоре с CNews. — Раньше можно было перенести ИТ-системы на балансы подведомственных учреждений и автоматически уводить мероприятия по развитию и эксплуатации этих систем из-под согласования планов информатизации с Минкомсвязи, а также выходить на конкурсы по 223-ФЗ (а не 44-ФЗ), по которому можно задавать нужные критерии соотношения качества/цены при выборе исполнителя для любой системы, а не только федеральных ГИС».

Отметим, что в отличие от ФОИВов, которые проводят свои закупки по федеральному закону № 44 (44-ФЗ), их подведы закупаются в рамках существенно более мягко регулируемых процедур — по федеральному закону № 223 (223-ФЗ). Аналогично по 223-ФЗ закупаются и госкорпорации с госкомпаниями, о которых речь пойдет ниже.

Конец вольной жизни для госкорпораций и компаний с госучастием

«Вместе с тем, проектом постановления не решается задача в части координации и учета затрат на мероприятия по информатизации государственных корпораций и государственных компаний, — говорится в пояснительной записке к новому документу. — Для решения указанной задачи потребуется дополнительная разработка и принятие отдельных положений и правил, с учетом имеющейся специфики формирования расходов за счет средств федерального бюджета государственными корпорациями и государственными компаниями. При этом данный вопрос в настоящее время прорабатывается Минкомсвязи совместно с Минфином».

«В рамках дальнейшего развития системы координации планируется включение государственных компаний и корпораций в процесс координации», — подтвердили представители Минкомсвязи в разговоре с CNews.