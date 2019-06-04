Схватка надзорных ведомств: Счетная палата уличила ФАС в незаконном субподряде на оборонную ГИС

ФАС передала субподрядчику создание информационной системы сравнения цен в сфере гособоронзаказа, хотя по закону информационно-технический центр ведомства должен был заняться разработкой самостоятельно. Согласно контракту, подрядчик получил 37 млн руб.

Нарушения в ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) передала субподрядчику проектные работы по созданию информационно-аналитической системы сбора данных о ценах и их сравнения в сфере государственного оборонного заказа и в гражданской сфере (ИАС ГОЗ), хотя по закону должна была заниматься ее разработкой самостоятельно. Об этом сообщает Счетная палата по итогам проверки деятельности ФАС.

ФАС поручила заняться созданием системы своей подведомственной структуре — федеральному бюджетному учреждению «Информационно-технический центр ФАС России» (ИТЦ ФАС). На разработку ИАС ГОЗ в бюджете было предусмотрено 55 млн руб. Однако ИТЦ ФАС не стал осуществлять разработку самостоятельно, а передал практически все проектные работы на субподряд стороннему исполнителю — компании «Ланит». Сумма контракта с исполнителем составила 37 млн руб. Оставшееся 30% средств ИТЦ ФАС оставил себе, поскольку занимался администрированием проекта.

Счетная палата отмечает, что в данном случае были нарушены нормы Бюджетного кодекса и закона «О некоммерческих организациях», согласно которым госучреждение должно было самостоятельно выполнить госзадание. Передавать его выполнение другим юридическим лицам оно не имело права.

Возврат средств

В конце 2018 г. было решено, что созданием ИАС ГОЗ займется единственный исполнитель. Предполагалось, что с его кандидатурой определится Правительство России. Но ФАС выдала 288 млн руб. субсидии ИТЦ ФАС. Поскольку данное учреждение не выполняло работ, средства подлежат возврату в бюджет.

При этом у Минфина есть специальная методика для расчета остатка субсидий, которые возвращаются в бюджет по причине невыполнения госзадания. С применением этой методики ФАС подсчитала, что должна вернуть в бюджет всего 36% от всей суммы, то есть 105 млн руб. Одновременно с этим антимонопольное ведомство заявило, что готово вернуть средства в полном объеме. Однако министерству пока непонятно, как это можно оформить с юридической точки зрения.

Для чего нужна ИАС ГОЗ

В сентябре 2017 г. руководство ФАС сообщило, что намерено внедрить информационно-аналитическую систему для выявления картелей в сфере гособоронзаказа. На тот момент подобная система уже работала в сфере госзакупок лекарственных препаратов. По словам замруководителя ФАС Максима Овчинникова, система автоматизирует процесс регистрации цены, и это дает возможность обнаруживать картели на ранней стадии.

С помощью системы можно определить предприятия, которые потенциально могут принять участие в картельном сговоре. Без нее для этого приходится проводить тщательный анализ предприятия, что не всегда удается сделать.

Овчинников сообщил, что в 2016-2017 гг., ФАС обнаружила картель по производству противогазов. Продукцию картеля покупали практически все ведомства, которые по закону обязаны закупать противогазы на случай чрезвычайных ситуаций. В схему было включено около 50 торгов на сотни миллионов рублей. В среднем ФАС выявляют до 800 нарушений при размещении гособоронзаказа в год.