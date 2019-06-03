ИТ-департамент Минздрава возглавил выходец из Фонда соцстрахования

Департамент цифрового развития и ИТ Минздрава возглавил экс-руководитель департамента ИТ и защиты информации ФСС. Его предшественница ранее перешла на должность заместителя министра здравоохранения по цифровой трансформации.

Новый глава ИТ-департамента Минздрава

Как стало известно CNews, департамент цифрового развития и информационных технологий Минздрава возглавил Дмитрий Селиванов. Об этом 29 мая редакции рассказали в Фонде социального страхования (ФСС), где Селиванов работал ранее. Уже 31 мая информация нашла подтверждение на официальной странице департамента в интернете, где Селиванов обозначен как временно исполняющий обязанности руководителя этого структурного подразделения министерства. На запрос CNews в Минздраве ответили 3 июня, подтвердив назначение.

С февраля 2018 г. Дмитрий Селиванов возглавлял департамент информационных технологий и защиты информации ФСС. В этой должности он сменил Андрея Кошкина, который был перемещен на позицию советника председателя ФСС. До этого Селиванов был заместителем Кошкина в департаменте.

Карьерный путь Селиванова

До ФСС Селиванов с 2015 г. занимал должность коммерческого директора компании «Айэмти», которой принадлежал ЦОД Cloud DC. В 2012-2015 гг. Селиванов был вице-президентом компании Maykor, которая занимается аутсорсингом ИТ- и бизнесс-процессов. В 2010-2012 гг. был коммерческим директором производителя и дистрибьютора компьютерной техники «Ниеншанц».

С 2007 по 2009 гг. Селиванов являлся руководителем проектов в телекоммуникационной компании «Сибирьтелеком». В 2004-2007 гг. и в 2010-2012 гг. руководил направлением ЦОД в Ростелекоме. Имеет высшее образование — в 1996 г. окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова (БГТУ «Военмех»).

Прежний глава департамента

До Селиванова департамент цифрового развития и информационных технологий Минздрава возглавляла Елена Бойко. В январе 2019 г. CNews писал, что она перешла на должность заместителя министра здравоохранения по цифровой трансформации. Этот пост появился недавно, как ранее и предсказывал CNews.

Глава департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава Дмитрий Селиванов

Бойко возглавила ИТ-департамент Минздрава в конце июля 2014 г., сменив на этом посту Романа Иванкина. До этого с 2012 г. занимала должность замдиректора департамента государственной политики в области информатизации органов власти Минкомсвязи. Там она занималась интеграцией медицинских сервисов в Портал госуслуг и курировала Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Напомним, в начале декабря 2018 г. в рамках организованной CNews Conferences конференции «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» Бойко рассказала о том, что в России будет создан Единый цифровой контур (ЕЦК) здравоохранения, который объединит все медицинские учреждения (более 70 тыс.), вплоть до фельдшерско-акушерских пунктов, с ЕГИСЗ.

Что такое ЕГИЗС

ЕГИСЗ представляет собой информационную систему, создаваемую для обеспечения информационной поддержки органов и организаций системы здравоохранения, а также граждан в рамках процессов управления медицинской помощью и ее непосредственного получения.

Минздрав руководит созданием ЕГИСЗ в России с 2011 г. На момент запуска в 2018 г. она обеспечивала функционирование различных отраслей предоставления медицинских услуг: электронные медицинские карты, онлайн-запись к врачам, реестры пациентов с информацией о диагнозах, данные о назначенных и купленных лекарствах и оказании высокотехнологичной помощи.

В ноябре 2018 г. стало известно, что Президент России Владимир Путин одобрил назначение госкорпорации «Ростех», «Ростелекома» и НИИ «Восход» исполнителями госзаказа на развитие ЕГИСЗ. «Ростелеком» и НИИ «Восход» займутся региональными подсистемами, а «Ростех» будет координировать их сопряжение с ядром ЕГИСЗ.

На реализацию региональных сегментов ЕГИЗС государство планирует выделить свыше 63 млрд руб. в период 2019-2021 гг.