Власти России хотят дать искусственному интеллекту особый статус и 90 млрд на развитие

Искусственный интеллект будет выделен в отдельный федеральный проект в рамках «Цифровой экономики». Сейчас он является частью федерального проекта «Цифровые технологии». Искусственный интеллект относится к приоритетным направлениям сквозных технологий, для каждого из которых создается дорожная карта. На днях число таких направлений было сокращено с девяти до семи.

Федеральный проект по искусственному интеллекту

Развитие искусственного интеллекта в России станет отдельным федеральным проектом в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к совещанию президента России Владимира Путина по развитию технологий и искусственного интеллекта.

Согласно этим материалам, отдельный федеральный проект «Развитие технологий в области искусственного интеллекта» будет утвержден по итогам разработки и утверждения национальной стратегии в данной сфере «с перераспределением в его пользу предусмотренных бюджетных средств». В настоящий момент развитие искусственного интеллекта является частью федерального проекта «Цифровые технологии», который также входит в состав «Цифровой экономики».

«Интерфакс» сообщает, что предложение было внесено вице-премьером Максимом Акимовым, и что новый федеральный проект потребует финансирования в объеме до 90 млрд руб. в течение шести лет. Проект может быть сформирован уже в октябре 2019 г.

Сквозные технологии

Искусственный интеллект входит в число прорывных направлений так называемых сквозных цифровых технологий. Изначально, согласно проекту «Цифровые технологии», к девяти прорывным направлениям были отнесены нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии виртуальной и дополненной реальности, компоненты робототехники и сенсорики, технологии беспроводной связи, большие данные, системы распределенного реестра (блокчейн), промышленный интернет, новые производственные технологии и квантовые технологии.

Но на днях президиум наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» рассмотрел проекты дорожных карт по прорывным направлениям сквозных технологий и сократил их число до шести. Напомним, для каждой «сквозной» технологии создается своя «дорожная карта», для искусственного интеллекта ее разрабатывает Сбербанк.

Власти выделят искусственный интеллект в отдельный федеральный проект

По окончании рассмотрения карт помощник президента России Андрей Белоусов ограничился комментарием о том, что большая часть дорожных карт была принята, а остальные потребуют доработки. Позднее было официально объявлено, что были одобрены перечни приоритетных субтехнологий дорожных карт по квантовым технологиям, виртуальной и дополненной реальности, искусственному интеллекту и распределенному реестру.

Одновременно набсовет рекомендовал доработать направления развития по новым производственным технологиям, беспроводной связи включая 5G, а также робототехнике и сенсорике. При этом для промышленного интернета и больших данных было принято решение не разрабатывать отдельных карт — эти направления будут включены в остальные карты. По данным Telegram-канал «Нецифровая экономика», направление больших данных будет объединено с направлением искусственный интеллект.

Финансирование проекта

За развитие федерального проекта «Цифровые технологии» отвечают две госкорпорации — «Ростех» и «Росатом». Ранее «Росатом» провел конкурсы на разработку соответствующих дорожных карт. Изначально планировалось выделить на разработку соответствующих документов 109 млн руб., но в итоге победители конкурсов согласились выполнить работы всего за 5 млн руб.

По словам Андрея Белоусова, после одобрения дорожных карт будет дорабатываться механизм поддержки их реализации. Согласно нацпрограмме «Цифровая экономика», на меры ее поддержки из бюджета до 2024 г. будет выделено более 280 млрд руб.