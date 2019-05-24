Две структуры «Ростеха» создали конкурирующие устройства для охоты на квадрокоптеры

Сразу две «дочки» госкорпорации «Ростех» — «Российская электроника» и концерн «Автоматика» — представили комплексы для борьбы с беспилотниками. Устройства могут быть как носимыми, так и передвижными, могут как блокировать отдельные беспилотники, так и создавать защитный «купол» вокруг определенной территории.

Новинки «Ростеха» для борьбы с беспилотниками

В ходе прошедшего в строящемся в Татарстане городе Иннополис форума ЦИПР («Цифровая индустрия промышленной России») сразу два дочерних предприятия госкорпорации «Ростех» представили целый ряд решений для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Такая борьба необходима для защиты от беспилотников со смертоносным грузом (взрывчатка, отправляющие вещества, радиоактивные материалы), защиты от шпионажа (БПЛА с фото- и видеокамерами, средствами разведки и радиоэлектронной борьбы), а также для ограничения полетов в зонах транспортных объектов и других критически важных сооружений.

Помимо силовых структур, средства борьбы с БПЛА могут быть интересны промышленным потребителям. Например, в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) контракты с предприятиями «Ростеха» на закупку подобного рода комплексов имеют «Татнефть», «Славнеть» и «Сургутнефетгаз».

Решение «Росэлектроники»

«Россэлектроника» представила мобильный автоматизированный комплекс противодействия БПЛА «Атака-DBS». Он был разработан входящим в состав «Росэлектроники» научно-производственным предприятием «Алмаз».

Комплекс «Атака-DBS»

Этот комплекс позволяет без участия оператора находить беспилотник и идентифицировать его по принципу «свой-чужой». Если полет БПЛА над охраняемой территорией не санкционирован, то система автоматически заблокирует каналы связи и спутниковой навигации охраняемого аппарата.

Время реакции системы составляет 0,1 сек. При этом работа «Атаки-DBS» не нарушает работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования. Комплекс обнаруживает и блокирует каналы управления в диапазоне частот от 2 до 6 ГГц. Комплекс сам оповещает заинтересованных лиц об инциденте посредством SMS или электронного сообщения.

«Атака-DBS» обладает наращиваемой архитектурой. Система позволяет как использовать одну ячейку подавления, которая работает на расстоянии до 1 км, так и целый комплекс взаимосвязанных ячеек, закрывающих целый контур.

Решения «Автоматики»

Что касается «Автоматики», то она разработала три различных комплекса борьбы с БПЛА: носимый, переносной и мобильный. Они поддерживают подавление навигационных систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Beidou, а также систем связи и управления в диапазонах частот 300 МГц, 433 МГЦ, 915 МГц, 1,5 ГГц, 2,4 ГГц и 5,8 ГГц (этот же диапазон используется для сетей Wi-Fi).

Носимый комплекс «Пищаль-ПРО» предназначен для срыва полетного задания БПЛА путем подавления каналов связи, управления и навигации с неподготовленных позиций участка охранения. Комплекс не требует специальной подготовки и готов к боевому применению в масштабе времени, близким к реальной.

«Пищаль-ПРО» осуществляет формирование помех путем прицельного по направлению шумоподавления, то есть он выводит из строя конкретный БПЛА или группу беспилотников, летящих вместе. Комплекс обеспечивает непрерывность работы в течении не менее чем 1 часа и дальность подавления не менее 2,5 км при условии прямой видимости. Вес комплекса составляет 2,5 кг, стоимость — 1 млн руб.

В состав «Пищаль-ПРО» входит подсистема РТР, предназначенная для обнаружения и пеленгации радиосигналов, создаваемых БПЛА и пунктами наземного управления БПЛА в процессе их применения. Дальность обнаружения составляет 10 км.

Подсистема РТР выявляет радиоизлучение систем связи и управления БПЛА со сложными алгоритмами сокрытия информации путем анализа цифровых стандартов связи. Подсистема работает в диапазоне от 25 МГц до 6 ГГц и обеспечивает время автономной работы до 6 часов. Масса основного блока составляет 3,2 кг.

Другое решение «Автомаики» — переносной комплекс «Таран-про». Он обеспечивает воздействие на каналы навигации, управления и передачи информации БПЛА с целью воспрепятствования их функционирования в воздушном пространстве конкретно объекта. Дальность радиоподавления составляет не менее 2,7 км при наличии прямой видимости.

В состав комплекса «Таран-про» входят две подсистемы. Подсистема «Купол» создает «купол» объемный защитный периметр над определенным объектом, блокируя полеты всех БПЛА. Диаметр основания созданного защитного «купола» составляет 5,6 км, высота — 1,7 км.

Другая входящая в состав «Таран-про» подсистема — «Луч» — предназначена для осуществления прицельного по направлению подавления каналов управления, навигации и передачи информации БПЛА. То есть подсистема выводит из строя конкретный БПЛА, не мешая работе остальных устройств. Помехи, формируемые данной подсистемой, усиливаются и излучаются одновременно в 11 направлениях.

Точность совмещения прицельных по частоте помех составляет не менее 10% от ширины высокочастотного спектра подавляемых сигналов. Время реакции при создании прицельной по частоте помехи не превышает 10 сек. Передающие антенны обеспечивают излучение помех с линейной вертикальной поляризацией, а дальность противодействия составляет не менее 5 км при условии прямой радиовидимости.

Кроме того, в состав комплекса входит модуль обнаружения и пеленгации излучений БПЛА, управляющий модуль в виде планшета и, опционально, станция радиолокации и оптоэлектронной разведки.

Комплекс «Таран-про» существует в двух вариациях: гражданском и военном. Отличия между ними состоят в том, что гражданский комплекс не может подавлять частоты, используемыми военными. Стоимость комплекса начинается от 1 млн руб. Для покрытия, например, территории нефеперерабатывающего завода потребуется оборудование стоимостью примерно 25 млн руб.

Мобильный комплекс «Автоматики»

Отдельного внимания заслуживает мобильный комплекс «Автоматики» — «Сапсан-бекас». Он устанавливается внутри транспортного средства и обеспечивает защиту охраняемых объектов и территорий от противоправных действий, совершаемых с использованием БПЛА.

Мобильный комплекс «Сапсан-бекас»

Комплекс состоит из трех компонентов. Станция радиотехнической разведки и пеленгования средств связи и управления БПЛА предназначена для долговременного, периодического или оперативного мониторинга радиоустановки, цифровой обработки и анализа сигнала, а также выявления излучений БПЛА, в том числе передатчиков, использующих сложные алгоритмы маскировки своей работы (накопление информации, перестройка по частоте, широкополосные и шумоподобные излучения). В том числе обеспечивается детальное исследование радиосигналов, локализации их источников, а также создание и ведение архивов радиоизлучений БПЛА. Диапазон рабочих частот составляет от 400 МГц до 6 ГГц.

Также в состав «Сапсан-бекаса» входит радиолокационная станция ближней зоны и станция радиолокации и оптоэлектронной разведки. Они предназначены для контроля воздушного пространства, обнаружения и траекторного сопровождения сверхмалых воздушных объемом в ближней зоне до 10 км. Станции позволяют производить круглосуточное радиолокационное наблюдение за охраняемыми территориями с возможностью распознавания сопровождаемых воздушных объектов с помощью видео- и тепловизионных средств наблюдения.

Третья составляющей комплекса «Сапсан-бекас» — это подсистема радиоподавления средств связи и управления БПЛА, состоящая из станции радиоэлектронного подавления (секторальной или всенаправленной) и управляющего компьютера.