Создан первый суперкомпьютер на процессорах «Эльбрус»

«Дочка» «Ростеха» и группа РСК заявили о создании первого суперкомпьютера, выполненного на базе процессоров «Эльбрус». Суперкомпьютер использует водяное охлаждение для большей энергоэффективности, а при необходимости может задействовать отечественный интерконнект «Ангара».

Суперкомпьютер на отечественный процессорах

В ходе проходящей в Иннополисе конференции ЦИПР (Цифровая индустрии промышленной России) было объявлено о создании суперкомпьютера, выполненного на базе 8-ядерных процессорах «Эльбрус-8С». Как утверждают разработчики, это первый суперкомпьютер на базе «Эльбрусов».

Продукт был создан разработчиком этих процессоров — Институтом электронных управляющих машин им. И. С. Брука» (ИНЭУМ), входящим в состав концерна «Автоматика» («дочка» госкорпорации «Ростех»). Партнером в данной разработке выступил системный интегратор РСК (занимается разработкой суперЭВМ).

Отметим, что посетителям выставки пришлось поверить разработчикам на слово — работающий кластер или какие-либо его фрагменты во время презентации на ЦИПРе продемонстрированы не были.

Инновационное водяное охлаждение

Новый суперкомпьютер обладает рядом инновационных преимуществ. Например, он поддерживает водяное охлаждение. В том числе поддерживается охлаждение горячей водой.

Использование водяного охлаждения позволяет достичь высокой энергоэффективности, пояснил помощник гендиректора ИНЭУМ Констанитн Трушкин. При традиционном охлаждении воздухом энергопотери измеряются десятками процентов, при охлаждении водой они снижаются до 6%.

Вычислительная плата на «Эльбрусах» для суперкомпьютера с интегрированным водяным охлаждением

Также охлаждение водой обеспечивает бесшумность работы суперкомпьютера и избавляет от необходимости проводить очистку воздуха в серверной. Кроме того, возможно проводить замену лезвия (блейд-сервера) без остановки всего комплекса.

Плотность процессоров больше, чем у Intel

Другой инновационной особенностью является высокая плотность: возможно использование в одной стойке 153 лезвия, в каждом из которых может быть до четырех процессоров. В то же время у Intel на одном лезвии может использовать только до двух процессоров, говорит Трушкин. В результате производительность на одного лезвие составляет до 75 Терафлопс.

Возможность отечественного интерконекта

В качестве так называемого интерконнекта для связи между компонентами новинки сейчас применяется неназванное зарубежное решение. Однако предусмотрена возможность использовать и отечественный интерконнект — «Ангара» разработки Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ).

В конструкции суперкомпьютера применены интегрированная на уровне стойки система мониторинга и «авторские алгоритмы управления электропитанием», повышающие энергоэффективность и отказоустойчивость. Серверы имеют встроенную функциональность для удаленной диагностики и управления.

Кроме того, в комплекте идет программная система мониторинга, которая следит за состоянием лезвий и может сообщить о необходимости их замены.

Когда появятся суперкомпьютеры на «Байкалах»

Конкурентом «Эльбруса» в области импортозамещения являются процессоры «Байкал». Их разрабатывает «дочка» системного интегратора «Т-платформ», специализирующегося как раз на суперкомпьютерах.

Однако суперкомпьютеров на базе процессоров «Байкал» пока нет. Как пояснил CNews источник на рынке, создавать процессоры на базе текущее поколение данных процессоров — «Байкал-Т» — нет экономического смысла. Но на будущих поколениях процессоров — «Байкал-М» и «Байкал-С» — построение суперЭВМ будет возможно.

