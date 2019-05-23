Правительственные чиновники ушли в отставку из-за угроз сотовому оператору

В Киргизии разгорелся крупный политический скандал. Ряд чиновников правительства вынуждены были уйти в отставку после обвинения родственника премьер-министра в угрозах гендиректору сотового оператора «Альфа-телеком». Утверждается, что целью угроз было вынудить компанию предоставить свою инфраструктуру для запуска национального сотового оператора.

Глава Госкомитета по связи Киргизии ушел в отставку

В Киргизии ряд чиновников правительства вынуждены были уйти в отставку. Речь идет о главе Государственного комитета по ИТ и связи Бакыте Шаршембиеве, главе аппарата правительства Шамиле Асымбекове и его заместителе Мурате Мукамбетове.

Инициатива отставке чиновников исходит от премьер-министра Киргизии Мухаммедкалыя Абылгазиева. Ранее по его представлению Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) уволила главу местного секретариата «Открытого правительства» (организация, действующая под эгидой ОБСЕ) Иманкандыра Рысалиева.

Увольнения стали следствием скандала, разразившегося на прошлой неделе. Он связан со взаимоотношениями между крупнейшим в республике сотовым оператором «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom) и основным оператором фиксированной связи республики «Кыргызтелекомом» (обе компании принадлежат государству).

Как «Кыргызтелеком» пытается построить сотовую сеть за счет Megacom

«Дочка» «Кыргызтелекома» — «КТ-мобайл» — еще в 2003 г. получила лицензии на сотовую связь, но никаких работ по этому проекту не велось. В конце 2018 г. «КТ-мобайл» провел аукцион среди действующих в республике сотовых операторов на право предоставить ему инфраструктуру для запуска сотовой сети.

Чиновникам постсоветской республики пришлось уйти в отставку из-за угроз главе сотового оператора

Аукцион выиграла компания «Альфа-телеком», пообещав заплатить «КТ-мобайлу» за сотрудничество 345 млн сомов ($4,9 млн). По условиям соглашения «Альфа-телеком» получал право пользования частотным ресурсом «КТ-мобайла». «Альфа-телеком» в первое время после начала работы сети «КТ-мобайл» получал бы 67% от его доходов. Затем, после появления у «КТ-мобайл» собственной инфраструктуры и билинга, стороны бы делили доходы от деятельности новой сети на паритетной основе.

«КТ-мобайл» должен был заработать в мае 2019 г., став «национальным» сотовым оператором. Однако запуск не состоялся. В «КТ-мобайл» обвинили в срыве запуска «Альфа-телеком»: данный оператор потребовал от «КТ-мобайл» заплатить $80 млн за подключение к его сети, с чем в «дочке» «Кыргызтелекома» не согласны.

Как родственника премьер-министра обвинили в угрозах гендиректору Megacom

Ситуацией заинтересовались в парламенте Киргизии, решив образовать отдельную комиссию. Народные избранники обратили внимание на родственные связи в «КТ-мобайл»: замгендиректора компании работал Эрназар Иманкадыр уулу — сын упомянутого главы секретариата «Открытого правительства» Иманкандыра Рысалиева. Тот, в свою очередь, приходится свояком (муж старшей сестры жены) премьер-министру Махаммедкалы Абылгазиеву.

Страсти накалились после заседания парламентской комиссии. На ней гендиректор «Альфа-телеком» Акылбек Жамангулов сообщил об угрозах в свой адрес со стороны Иманкандыра Рысалиева. Якобы Рысалиев проводил заседания в правительстве и требовал ускорить запуск «КТ-мобайл», а также лично угрожал гендиректору «Альфа-телеком».

Сам Рысалиев обвинения в свой адрес отверг, однако премьер-министр Абылгазиев решил обезопаситься от обвинений в клановости и рекомендовал руководителю программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Пьеру фон Арксу отозвать кандидатуру Рысалиева, а также инициировал вышеупомянутые отставки в правительстве. Свои посты покинуло все руководство «КТ-мобайл».

Как Megacom увели у «питерских связистов»

Напомним, сеть Megacom была построена в 2006 г. компанией «Бимоком», 51% акций которой принадлежал кипрскому офшору с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, связан с «питерской группой связистов»), 49% — людям из окружения Максима Бакиева, сына тогдашнего президента Киргизии Курманбека Бакиева. В 2008-2009 гг. люди из окружения Бакиева лишили россиян их доли в «Бимокоме», осуществили фиктивное банкротство компании и вывели ее активы в новую структуру — «Альфа-телеком».

В 2010 г., после свержения режима Бакиева, новые власти вернули «Альфа-телеком» под управление ETH, а Верховный суд республики признал незаконным лишение россиян их доли в «Бимокоме» и вывод активов этой компании в «Альфа-телеком». Однако решение о возврате активов в «Бимоком» не было выполнено, а россиян отстранили от управления «Альфа-телекомом».

В 2014 г. власти полностью национализировали «Альфа-телеком», а затем несколько раз пытались продать данного оператора, но безуспешно.

