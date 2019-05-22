ARM оставит Huawei без процессоров для смартфонов из-за санкций США

Компания ARM решила прекратить сотрудничество с Huawei и лишить ее возможности выпускать собственные процессоры Kirin, основанные на ее архитектуре. Несмотря на то, что компания британская, в ее наработках используются американские технологии, так что она подчинится решению властей США о бойкоте Huawei, к которому уже присоединились Google, Intel и Qualcomm.

Процессоры без архитектуры

Компания ARM, разработчик одноименной архитектуры, используемой в подавляющем большинстве современных процессоров для мобильных устройств, готовится разорвать партнерские отношения с компанией Huawei. По информации ВВС, руководство ARM поручило сотрудникам полностью прекратить все имеющиеся контракты с китайским вендором.

Распоряжение касается, в том числе, и незавершенных соглашений как с самой Huawei, так и со всеми ее дочерними компаниями. В этой ситуации Huawei может лишиться права использовать в своих смартфонах и планшетных компьютерах процессоры собственной разработки серии Kirin, в том числе и вышедший осенью 2018 г. флагманский чип Kirin 980. Связано это с тем, что все процессоры Huawei базируются на архитектуре ARM – в том же Kirin 980 используются ARM Cortex-A76 и Cortex-A55 вместе с видеоподсистемой ARM Mali-G76.

Британия подчинилась США

Важно отметить, что ARM – британская корпорация, и, в отличие от Qualcomm, Google и других компаний из США, она могла бы не выполнять принятые американским правительством ограничения торговли с Huawei. Тем не менее, ей пришлось это сделать: как сообщили в ARM, в продукции компании используются так называемые «технологии американского происхождения», которые тоже подпадают под запрет президента США Дональда Трампа (Donald Trump). На момент публикации материала официальное заявление ARM о расторжении всех контрактов с Huawei опубликовано не было.

Что предпримет Huawei?

В связи с настроем ARM отказаться от партнерства с Huawei, несмотря на то, что последняя выплачивает компании лицензионные отчисления за использование ее интеллектуальной собственности, у Huawei не остается места для маневра. О разработке собственной архитектуры процессоров она ранее не заявляла, и на момент публикации материала не было никаких косвенных подтверждений того, что она работает в этом направлении.

Процессор Huawei Kirin 980

Как пишет ВВС со ссылкой на неназванный источник, если запрет американского правительства на ведение бизнеса с Huawei окажется в итоге долгосрочным, то решение ARM может стать для Huawei ударом, после которого она не сможет оправиться. Фактически, компания лишится возможности разрабатывать и выпускать новые процессоры, способные конкурировать с продукцией Qualcomm – американской компании-лидера на рынке мобильных ARM-процессоров.

В свете этих событий одним из вариантов решения проблемы может стать расширенное партнерство Huawei с MediaTek – китайским производителем процессоров для смартфонов и планшетных компьютеров. Ее продукция часто используется в недорогих устройствах, но она тоже базируется на архитектуре ARM. К слову, в модельном ряду Huawei иногда встречаются смартфоны на базе процессоров этой марки.

Также Huawei может обратиться за помощью к компании Samsung, у которой есть собственная линейка ARM-процессоров Exynos. У Samsung уже есть опыт лицензирования своих чипов сторонним вендорам – в частности, на процессорах Exynos свои смартфоны уже несколько лет подряд собирает компания Meizu.

С чего все началось

Правительство США начало прессинг Huawei еще летом 2018 г., когда Дональд Трамп на фоне начавшейся торговой войны с Китаем запретил американским госорганам и их подрядчикам использовать технологические компоненты, произведенные китайскими компаниями Huawei и заодно ZTE по причине возможного шпионажа компании в пользу правительства Китая. В конце ноября 2018 г. Трамп открыто потребовал от Германии, Италии и Японии запретить использование любого оборудования Huawei, в том числе смартфонов и базовых станций. Причина была названа все та же – слежка в пользу КНР.

Следующий выпад США в сторону Huawei состоялся уже в начале декабря 2018 г, когда по приказу американского правительства в Канаде была арестована финдиректор и дочь главы Huawei Мэн Ванчжоу (Meng Wanzhou). Власти США подозревали ее в нарушении американских торговых санкций против Ирана и требовали ее экстрадиции в Штаты.

К чему это привело

В 2019 г. торговая война между США и Китаем привела к новым санкциям в отношении Huawei. В 20 мая 2019 г. о прекращении сотрудничества с китайским вендором объявила компания Google, закрывшая ей доступ к обновлениям Android и своим сервисам, и спустя несколько часов ее примеру последовали Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. На этот случай у Huawei была припасена собственная мобильная платформа Kirin OS.

21 мая 2019 г. стало известно, что к перечисленным компаниям может присоединиться и Microsoft. В этом случае Huawei может лишиться обновлений ОС Windows 10, которые она устанавливает на свои ноутбуки серии MateBook.