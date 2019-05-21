Экс-руководитель «Сбертеха» стала главной по цифровым технологиям в СИБУРе

Бывший руководитель департамента финансовых технологий Центробанка Алиса Мельникова возглавила подразделение «Цифровые технологии» в СИБУРе. До Центробанка она четыре года возглавляла «Сбертех».

Новая должность Мельниковой

Подразделение «Цифровые технологии» холдинга СИБУР возглавила Алиса Мельникова, сменившая в этой должности Алексея Агапкина. Подразделение занимается цифровизацией различных процессов компании, в том числе производственных, управленческих и клиентских. «Цифровые технологии» создают, внедряют и развивают технологические инструменты для повышения производительности установок на базе больших данных, мобильных и веб-приложений, программно-аппаратных решений на основе видеоаналитики, роботов дополненной и виртуальной реальности, а также беспилотных летательных аппаратов.

Компания отмечает большой опыт Мельниковой в осуществлении крупных проектов по разработке ПО и внедрению технологических инноваций, нацеленных на поддержку бизнеса и рост эффективности процессов.

Комментируя свое назначение, Мельникова отметила, что цифровизация промышленного сектора дает большие возможности для применения новых технологий на стыке материального и цифрового сегмента. «Для меня работа в СИБУРе интересна возможностью одновременного применения результатов научных исследований, современных производственных технологий и цифровых инноваций», — заключила она.

Член правления и исполнительный директор СИБУРа Василий Номоконов отметил со своей стороны, что цифровизация является одним из драйверов развития компании. «Алиса Мельникова пришла к нам из отрасли, которая вступила на путь цифровизации раньше нефтехимии. Ее опыт будет полезен как для развития собственной разработки, так и для внедрения новых решений в технологические и бизнес-процессы компании», — считает он.

Новый руководитель «Цифровых технологий» СИБУРа Алиса Мельникова

Напомним, СИБУР является крупнейшей газоперерабатывающей и нефтехимической компанией в России. В рейтинге Forbes «200 крупнейших частных компаний России 2018» занимает 13 место с объемом годовой выручки 455 млрд руб.

Куда уйдет прежний директор

Алексей Агапкин возглавлял «Цифровые технологии» с 2017 г. Он участвовал в создании подразделения, подборе команды и запуске основных проектов. Он продолжит работать в СИБУРе и займет кресло директора подразделения «Эффективность производства».

В новой должности Агапкин будет развивать производства и сервисы, внедрять и тиражировать создаваемые цифровые решения на все предприятия и функции группы со стороны крупнейшего внутреннего заказчика, а также обеспечивать их приживаемость и эффективную работу.

Чем раньше занималась Мельникова

До начала работы в СИБУРе Алиса Мельникова была руководителем департамента финансовых технологий Центробанка. В июне 2018 г. банк сообщил, что Мельникова оставляет должность, так как намерена продолжить карьеру вне Центробанка.

В Центробанке в ведении Мельниковой находился анализ перспективных финансовых технологий и разработка предложений по их применению. Кроме того, она занималась инновациями на финансовом рынке и развитием проектного и процессного управления в организации. Также ее департамент работал над вопросами кибербезопасности, цифровизации, больших данных, интернета вещей, интерактивных технологий, искусственного интеллекта, виртуализации, облачных технологий, криптотехнологий и т. д.

До Центробанка Мельникова четыре года отработала на посту гендиректора АО «Сбертех». В «Сбертехе» она занималась разработкой и внедрением ПО для Сбербанка, а также совершенствованием прикладных систем компании. За эти четыре года «Сбертех» нарастил свою долю ИТ-проектах Сбербанка с 20% до 80%. Количество центров разработки выросло с 12 до 46.

В 2012-2013 гг. Мельникова была советником старшего вице-президента по ИТ в Номос-банке. До этого с 2000 г. по 2012 г. работала на руководящих должностях в компаниях «Ай-Теко», ISG и Egar Technology, занимаясь технологической поддержкой бизнеса для банков.

Мельникова является выпускницей МАИ по специальности «Автоматизированные системы управления и обработки информации». Также закончила Российскую высшую внешнеэкономическую школу по специальности «Внешнеэкономическая деятельность: организация и управление».