В единую биометрическую систему добавят номер телефона и электронную почту

В состав сведений, которые хранятся в единой биометрической системе, войдут номер телефона и адрес электронной почты гражданина, от которого были приняты образцы изображения лица и голоса. Сейчас в ЕБС размещаются непосредственно эти образцы и ряд идентификаторов в ЕСИА — носителя биометрии, организации, принявшей данные, и ее сотрудника, который проводил прием.

Новые данные в ЕБС

Минкомсвязи предлагает вносить в единую информационную систему, обеспечивающую обработку биометрических персональных данных, номер телефона и адрес электронной почты носителя биометрии. Министерство подготовило соответствующий проект постановления правительства, ознакомиться с которым можно на сайте regulation.gov.ru. Общественное обсуждение документа продлится до 31 мая 2019 г.

Согласно документу, перечень сведений, размещаемых в единой биометрической системе (ЕБС) будет дополнен пунктом «контактные данные физического лица (абонентский номер, адрес электронной почты)».

В пояснительной записке авторы документа отмечают, что данные изменения должны «улучшить взаимодействие между заинтересованными органами и организациями и физическими лицами, сведения ‎о которых содержаться в единой информационной системе». Выделения дополнительных средств из бюджета проект не потребует.

Что сейчас хранится в системе

Согласно постановлению правительства от 30 июня 2018 г., в ЕБС хранятся биометрические персональные данные граждан России, а именно изображение лица человека и образец голоса.

Также в системе размещается идентификатор госоргана, банка или другой организации, которая приняла от пользователя и разместила в ЕБС образцы его биометрических данных. Это идентификатор сведений в соответствующем регистре юрлиц или регистре органов и организаций Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Речь идет об основном государственном регистрационном номере записи о создании юрлица.

Минкомсвязи дополнит список сведений, хранящихся в ЕБС

Помимо этого, в ЕБС размещается идентификатор сведений в регистре физических лиц ЕСИА об уполномоченном сотруднике организации, который разместил в ЕБС биометрические персональные данные гражданина России. В частности, указывается страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда.

Также указывается идентификатор сведений о гражданине, чьи образцы изображения лица и голоса были размещены в ЕБС. Речь идет об идентификаторе физлица в регистре физических лиц ЕСИА — об идентификаторе учетной записи в этой системе.

Единая биометрическая система

Единая биометрическая система для удаленной идентификации клиентов банков создается с 2016 г. Тестирование системы должно было начаться летом 2017 г., однако для реализации проекта потребовалось больше времени, чем предполагалось. В итоге тестирование началось в декабре 2017 г. в ограниченном количестве банков.

По всей России система начала работать с 30 июня 2018 г., поскольку для этого необходимо было внести поправки в закон о противодействии отмыванию доходов, касающиеся идентификации клиентов в банках. На первом этапе к системе будут подключены только банки. Участие в проекте первыми подтвердили 12 банков: Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Почта-банк, «Хоум кредит», Россельхозбанк, банк «Ак-барс», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, СКБ-банк и Райффайзенбанк. По состоянию на январь 2019 г. к системе сбора биометрии было подключено около 170 банков.

Для идентификации пользователей используются два биометрических показателя: изображение лица и образцы голоса. В будущем возможно подключение других биометрий, в частности, радужной оболочки глаз и рисунков вен. Сдав один раз образцы изображения лица и звука голоса, пользователь может в дальнейшем обслуживаться в банках и госорганах, не посещая их лично. Для этого нужно, чтобы шаблоны лица и голоса были размещены в ЕБС, и чтобы у пользователя был аккаунт в ЕСИА.

В феврале 2018 г. «Ростелеком» объявил, что при первичной записи биометрии никаких взаиморасчетов между участниками процесса производиться не будет, но затем, при каждой идентификации банком гражданина, банк будет платить «Ростелекому» 200 руб. Из них 100 руб. уйдет банку, записавшему данную биометрию, остальные 100 руб. будут разделены между «Ростелекомом», порталом госуслуг и вендорами биометрических технологий, сообщал оператор.