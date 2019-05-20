«Крафтвэй» не дает ФНС закупить 2000 серверов

«Крафтвэй» прибегнул к помощи ФАС, чтобы не дать ФНС купить две тысячи серверов, опрометчиво названных ведомством в тендерной документации «устройствами обработки данных».

Прерванная закупка ФНС

Как выяснил CNews, Федеральной налоговой службе (ФНС) пришлось приостановить выбор поставщика свыше двух тысяч серверов с начальной ценой контракта в 651,5 млн руб. Возобновить его она сможет только после вынесения вердикта Федеральной монопольной службы (ФАС) — по итогам рассмотрения жалобы компании «Крафтвэй», производителя компьютерной техники.

Для закупки упомянутого «железа» налоговиками 30 апреля 2019 г. был объявлен электронный аукцион. Заявки от претендентов принимались до 16 мая. Торги были намечены на 24 мая.

Жалоба «Крафтвэя» поступила в ФАС 14 мая. Компанию не устроило, что в техзадании госзаказчик смешал понятие «сервера» и «устройства автоматической обработки данных» (подробнее — ниже). Рассмотрение претензий было назначено на 20 мая, на 14:30 по Москве. На момент публикации материала результаты разбирательства на сайте госзакупок опубликованы еще не были.

«Крафтвэй» застопорил закупку ФНС серверов на 650 миллионов

В пресс-службе ФНС не смогли ответить на вопросы CNews, считают ли в ведомстве обоснованными претензии жалобщика и на какой вердикт антимонопольной службы рассчитывают. В «Крафтвэе» также не смогли прокомментировать CNews ситуацию.

Что не понравилось «Крафтвэю»

В своей жалобе в ФАС специалисты «Крафтвэя» отмечают, что в целом вычислительная техника входит в перечень продукции, в отношении которой действует постановление Правительства о 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства на территории Российской Федерации». Соответствующие подтверждающие заключения выдает Минпромторг. На их основании производитель может рассчитывать на преференции на госзакупках.

При этом на рассматриваемом аукционе, несмотря на многократное указание в тендерной документации на желание ФНС закупить серверы, в одной из таблиц в графе «наименование товара по КТРУ (каталог, товаров, работ, услуг; — прим. CNews)» прописано «устройства автоматической обработки данных прочие» с кодом 26.20.30.000. В то же время серверы принадлежат к «машинам вычислительным электронным цифровым прочим…» с кодом 26.20.15.000.

Между этими товарными категориями есть принципиальная разница. В первом случае речь идет о составных частях техники (контроллерах, материнских платах). Таковых сейчас в перечне «российских» продуктов Минпромторга всего три — производимых компаниями «Рикор», «Т-платформы» и «Аквариус». Во втором случае подразумеваются готовые изделия — серверы. Именно они по всем признакам и выступают объектами закупки. В перечне Минпромторга «российских» серверов достаточно много, и значительное место среди них занимают модели, выпускаемые «Крафтвэем».

Жалобщик отмечает, что он предварительно запрашивал разъяснения в отношении данной ситуации у ФНС. В ведомстве ему ответили, что закупочное законодательство не предусматривает отклонение заявок претендентов на основании несоответствия кодов.

Однако, по мнению жалобщика, тендерная документация составлена таким образом, что, помимо создания ситуации неопределенности, возникает, например, вероятность «неприменения» постановления Правительства 26 сентября 2016 г. № 968 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств» для госнужд.

Последнее обстоятельство, с точки зрения «Крафтвэя», «может причинить вред как участникам закупки, предлагающим товары российского происхождения и имеющим право на применение соответствующих мер господдержки, так и регулируемым правоотношениям в данной области в целом».

Что именно хочет закупить ФНС

В тендерной документации ФНС говорится, что серверы ей нужны для замены устаревшего оборудования, используемого по госпрограмме «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденной постановлением Правительства от 15 апреля 2014 г. № 320.

Ведомство планирует закупить серверы двух типов — 1066 штук первого и 988 второго, то есть всего 1054 штуки. Все они будут установлены в стандартные 19-дюймовые стойки.

Серверы первого типа должны быть построены на базе процессоров с числом ядер не менее четырех, тактовой частотой не менее 2000 МГц, кэш-памятью не менее 8 МБ. Размер оперативной памяти определен на уровне не меньше 32 ГБ с частотой не ниже 2000 МГц. Емкость HDD накопителей — не менее 1,2 ТБ (не менее четырех по 300 ГБ).

Серверы второго типа должны быть построены на базе процессоров с числом ядер не менее четырех, тактовой частотой не менее 1700 МГц, кэш-памятью не менее 8 МБ. Размер оперативной памяти определен на уровне не меньше 16 ГБ с частотой не ниже 2000 МГц. Емкость HDD накопителей — не менее 0,6 ТБ (не менее двух по 300 ГБ)

Поставка «железа» должна быть осуществлена в два этапа. Интервал первого — с даты заключения контракта до 1 октября 2019г. Второго — с 14 января по 14 апреля 2020 г.